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Γρηγόρης Αρναούτογλου για Βίσση – Καρβέλα: “Δεν θα ήθελα να ξεφτιλίζονται, με πληγώνει”

"Γιατί ρε Νίκο τώρα; Είναι μια κακή στιγμή..."

Γρηγόρης Αρναούτογλου για Βίσση – Καρβέλα: “Δεν θα ήθελα να ξεφτιλίζονται, με πληγώνει”
Πηγή: ANT1
DEBATER NEWSROOM

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου πήρε θέση για όσα εκτυλίσσονται τις τελευταίες ημέρες ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή στον Sfera. Συγκεκριμένα, το πρωί της Τετάρτης (7/10) ο παρουσιαστής δεν έκρυψε τη στενοχώρια του για τη δημόσια αντιπαράθεση των δύο καλλιτεχνών, τονίζοντας πως πρόκειται για μια δύσκολη και άσχημη στιγμή.

Χαρακτηριστικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είπε: “Η Άννα έχει φτάσει στα εβδομήντα. Αυτή η υπέροχη τραγουδίστρια δεν το κρύβει. Ο Νίκος να είναι πιο μεγάλος; Εγώ τον Καρβέλα δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Με την Άννα έχουμε βρεθεί. Έχουμε ανταλλάξει και μηνύματα. Έχει βγει και εδώ στην εκπομπή. Την έχω πολύ μεγάλη συμπάθεια. Γιατί ρε Νίκο τώρα; Είναι μια κακή στιγμή. Είμαι σίγουρος ότι έχουν υπάρξει και άλλες κακές στιγμές. Είναι τεράστιοι καλλιτέχνες, έχουν αφήσει πολύ ωραία πράγματα. Πληγώνομαι τώρα”.

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Ενώ στη συνέχεια ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έκλεισε το θέμα αναφέροντας: “Μακάρι να είναι γεροί, να δημιουργούν για άλλα τριάντα χρόνια. Αυτούς τους δύο ανθρώπους τους έχουμε στο μυαλό μας μαζί. Ακόμη και να μη μιλάνε ή οτιδήποτε άλλο, δεν θα ήθελα να ξεφτιλίζονται. Είναι σχέση ζωής. Άφησαν πολύ ωραία δουλειά πίσω τους και τώρα κάθομαι για τα διακόσια, τριακόσια, όταν έχουν περάσει εκατομμύρια από τα χέρια τους όλα αυτά τα πενήντα χρόνια. Μαγαζιά, δικαιώματα, τραγουδάρες. Με πληγώνει. Μακάρι να μην τα χαλάσει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος και να τα βρουν”.

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