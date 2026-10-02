Σεισμός στην Αχαΐα: Χωρίς αναφορές για ζημιές – Περιπολίες Πυροσβεστικής και Αστυνομίας

Χωρίς αναφορές για ζημιές σε κτίρια ή κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων είναι μέχρι στιγμής η εικόνα μετά τον σεισμό των 4,1 Ρίχτερ στην Αχαΐα, με τις δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας να έχουν κινητοποιηθεί στην ευρύτερη περιοχή της Χαλανδρίτσας.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 18:26 το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου και έγινε αισθητή στην Πάτρα, στα Καλάβρυτα και σε άλλες περιοχές της Αχαΐας.

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Η αναθεωρημένη λύση καταγράφει σεισμό 4,1 Ρίχτερ, δύο χιλιόμετρα βόρεια–βορειοδυτικά της Χαλανδρίτσας, με βάθος 9,6 χιλιομέτρων.

Άμεση κινητοποίηση και περιπολίες στην περιοχή

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά την εκδήλωση του σεισμού κινητοποιήθηκαν άμεσα οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας, με διασπορά στην ευρύτερη περιοχή.

Πυροσβεστικές και Αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν περιπολίες, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια.

Παράλληλα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων.

Κοντά στη Χαλανδρίτσα το επίκεντρο

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ του DEBATER για τον σεισμό στην Αχαΐα, η αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου τοποθετεί το επίκεντρο δύο χιλιόμετρα βόρεια–βορειοδυτικά της Χαλανδρίτσας, με εστιακό βάθος 9,6 χιλιομέτρων.

Η ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος αναφέρεται στην αρχική καταγραφή του επικέντρου, τρία χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Χαλανδρίτσας.