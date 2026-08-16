Πάτρα: Προσάραξε ιστιοφόρο με πέντε επιβαίνοντες δυτικά του Ρίου – Επιχείρηση του Λιμενικού

Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό Σώμα μετά την προσάραξη ιστιοφόρου σκάφους στη θαλάσσια περιοχή του φάρου Δρεπάνου, δυτικά του Ρίου στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ιστιοφόρο με σημαία ΗΠΑ, στο οποίο επιβαίνουν πέντε αλλοδαποί.

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Στο σημείο δυνάμεις του Λιμενικού

Στην περιοχή βρίσκεται ήδη ένα όχημα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής από ξηράς, ενώ προς το σημείο μεταβαίνει και ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός κάποιου από τους πέντε επιβαίνοντες.

Παράλληλα, από την προσάραξη δεν έχει διαπιστωθεί θαλάσσια ρύπανση.

Στην περιοχή πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.

Η επιχείρηση του Λιμενικού βρίσκεται σε εξέλιξη.