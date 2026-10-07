Φίλιππος Καμπούρης: Αυτοί είναι οι εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ

Τον δρόμο της δικαιοσύνης έχει πάρει η υπόθεση με το κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, με αρχηγικό μέλος τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά οκτώ άτομα, εις βάρος των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

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Συγκεκριμένα, κατηγορούνται κατά περίπτωση για: διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120 .000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, συνέργεια σε απάτη, ξέπλυμα, μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών.

Οι κατηγορούμενοι είναι:

α) ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Φίλιππος του Ιωάννη και της Πατρίτσιας, γεννηθείς την 26-06-1981, επιχειρηματίας, αρχηγικό μέλος,

β) ΣΥΝΟΥΛΗ Άννα του Σταύρου και της Φωτεινής, γεννηθείσα την 26-06-1979, επιχειρηματίας, αρχηγικό μέλος,

γ) ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα και της Ασπασίας, γεννηθείς την 30-03-1969, επιχειρηματίας,

δ) ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗΣ Θεόδωρος του Σπυρίδωνα και της Ασπασίας, γεννηθείς την 27-06-1972, επιχειρηματίας,

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ε) ΧΑΝΤΖΗΣ Βασίλειος του Χρυσοστόμου και της Παναγιώτας, γεν. την 09-06-1972, λογιστής,

στ) ΣΩΤΗΡΙΟΥ Γεώργιος του Γρηγορίου και της Χρυσοκώνας, γεν. την 29-04-1987, λογιστής,

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ζ) ΤΖΙΩΤΗΣ Δημήτριος του Αγγέλου και της Γεωργίας, γεν. την 12-03-1973, λογιστής,

η) ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Νικόλαος του Κωνσταντίνου και της Στέλλας, γεν. την 10-04-1983, λογιστής,

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θ) ΚΟΥΛΑΚΗΣ Ιωάννης του Ιωάννη και της Αντωνίας, γεν. την 31-10-1967, αχυράνθρωπος,

ι) ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΣΟΓΛΟΥ Ελένη του Ιωάννη και της Ευθαλίας, γεν. την 27-01-1960,αχυράνθρωπος,

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ια) GEORGIEVA RUMYANA του ANTONOVA ή ATANASOVA και της GURANA, γεν. την 02-09-1969, αχυράνθρωπος,

ιβ) SANDU DUMITRU του DUMITRU και της MARIA, γεν. την 17-09-1963, αχυράνθρωπος, μη συλληφθείς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, την 06-10-2026 πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής, κατά την οποία διενεργήθηκαν έρευνες σε οικίες, επιχειρήσεις, λογιστικά γραφεία και θυρίδες, στο πλαίσιο εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε κακουργηματικές και απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή. Κατά την επιχείρηση, συνελήφθησαν 11 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά), ενώ συγκατηγορούμενος τυγχάνει ένας αλλοδαπός. Τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται αφορούν κατά περίπτωση είναι: 187§1, 2 Π.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο 386§2, 1 του Π.Κ. σε συνδυασμό με τα άρθρα 13, στοιχεία γ, ε, 45 και 98§1, 2 Π.Κ. καθώς και των άρθρων 2 περ. α’, δ’, 4 περ. α’, ιστα’ και κα’, 39 παρ. 1 περ. α΄ και γ΄ του Ν. 4557/2018, του άρθρου 1 του ΑΝ 86/67 (σε αληθινή συρροή με 386 Π.Κ. ) {ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 Ν.2721/99, το άρθρο 30 του Ν.3904/2010 και το άρθρο 22 του Ν.4038/12 σε συνδυασμό με το άρθρο 26§1, 5 του ΑΝ 1846/1951 και το άρθρο 16 του Κανονισμού Ασφαλίσεως του (πρώην) Ι.Κ.Α.}, των άρθρων 79 και 80 §1, 3, 4 του Ν.5104/2024 και του Ν. 2168/1993, ήτοι για τις κάτωθι κακουργηματικές και πλημμεληματικές πράξεις: 1) συγκρότηση – ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, 2) απάτη από κοινού, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 120.000€ τετελεσμένη και σε απόπειρα για τις ασφαλιστικές εισφορές των νεότερων Ν.Π. που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, 3) πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις», 4) «Περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολήν και την απόδοσιν εισφορών εις Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως» και 5) Φοροδιαφυγή στο Φ.Π.Α. και στο Εισόδημα, 6) παράνομη οπλοκατοχή.

Από την πολύμηνη εμπεριστατωμένη έρευνα στο πλαίσιο Προκαταρκτικής Εξέτασης που διενεργήθηκε κατόπιν παραγγελίας του Εποπτεύοντος τη Δ.Α.Ο.Ε. Εισαγγελέα, διαπιστώθηκε ότι, σε χρόνο που δεν κατέστη δυνατόν να προσδιορισθεί επακριβώς, αλλά τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2013 οι ανωτέρω κατηγορούμενοι, κατά περίπτωση, συγκρότησαν επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση, με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους ή/και εντάχθηκαν σε αυτή, στο πλαίσιο της οποίας επεδίωκαν τη με μεθοδευμένο και οργανωμένο τρόπο διάπραξη περισσοτέρων αξιοποίνων πράξεων που προβλέπονται από τα ανωτέρω άρθρα, ιδίως σχετικά με την κατ’ επάγγελμα διάπραξη κακουργηματικών απατών σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή.

Την εγκληματική οργάνωση (ε.ο. εφεξής) συγκρότησαν και διεύθυναν οι α) και β) συλληφθέντες, ενώ οι λοιποί κατηγορούμενοι προσχώρησαν σταδιακά και εντάχθηκαν ως μέλη σε διαφορετικά χρονικά σημεία. Τα ανωτέρω μέλη δεν ενώθηκαν ευκαιριακά, αλλά η συγκρότησή τους έχει εγκληματική προοπτική σε βάθος χρόνου με σκοπό την απρόσκοπτη δράση τους, καθένας δε εξ αυτών είχε συγκεκριμένες αρμοδιότητες και καθήκοντα, η δε ε.ο. έχει συγκεκριμένη δομή και τρόπο λειτουργίας.

Στο πλαίσιο αυτό, είχαν αναπτύξει ένα συγκεκριμένο δίκτυο από 29 εταιρείες στους χώρους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης. Ένα μέρος των εταιρειών αυτών αποτελούσαν τις αρχικές οντότητες που σύστηναν οι επιχειρηματίες υπό τα στοιχεία τους, στις οποίες είχαν και τυπικά την διαχείριση και ευθύνη. Οι εταιρείες αυτές αφορούσαν ουσιαστικά την έναρξη της επιχειρηματικής δράσης των ατόμων αυτών στον συγκεκριμένο χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας.

Ακολούθως, για να αποσυνδεθούν από αυτές και την ευθύνη της διαχείρισής τους (διοικητική, αστική και ποινική) προέβαιναν στη σύσταση των εικονικών εταιρειών της χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αχυρανθρώπων. Οι εταιρείες-κελύφη αυτές, ως επί το πλείστον, στερούνταν φυσικής έδρας και πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας, ενώ οι περισσότερες εξ αυτών δεν είχαν ούτε τραπεζικό λογαριασμό. Ο ρόλος τους ήταν διττός και αφορούσε αφενός την ανάληψη των ασφαλιστικών εισφορών του e-ΕΦΚΑ που προέρχονταν από την πραγματική απασχόληση των εργαζομένων χωρίς αυτές να καταλογίζονται στους αφανείς-πραγματικούς εταίρους, αφετέρου την υποχρέωση απόδοσης των αναλογούντων φόρων (Εισόδημα, Φ.Π.Α., κ.α.). Η διαστρωμάτωση αυτή, εξασφάλιζε την προστασία των κατηγορουμένων από τους ελέγχους των Αρχών, οι οποίες λόγω της πολυπλοκότητας δεν θα ήταν σε θέση να κατανοήσουν την δράση τους, ενώ τυχόν συνδέσεις θα εκτείνονταν μέχρι τους αχυρανθρώπους.

Ως αχυρανθρώπους, τα μέλη της ε.ο. επέλεγαν ημεδαπά και αλλοδαπά άτομα, τα οποία βρίσκονταν σε άσχημη οικονομική κατάσταση και ως εκ τούτου καθίστατο ανέφικτη η είσπραξη οποιασδήποτε υποχρέωσης.

Ιδιαίτερα καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση είχαν οι συλληφθέντες λογιστές, ο οποίοι διέθεταν λόγω του επαγγέλματός τους την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία, συναλλάσσονταν με τις αρμόδιες Αρχές και πραγματοποιούσαν τις απαιτούμενες διαδικασίες για την έναρξη δραστηριοτήτων των εμπλεκομένων εταιρειών, την φορολογική διαχείριση (φορολογικές δηλώσεις, έσοδα – έξοδα εταιρειών, έκδοση εικονικών τιμολογίων) και την ασφάλιση των εργαζομένων σε αυτές, ενώ σταδιακά προσχώρησαν και εντάχθηκαν ως μέλη σε διαφορετικά χρονικά σημεία κατά περίπτωση οι λοιποί κατηγορούμενοι.

Τη δράση της ε.ο επιβεβαίωσαν και οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται εργαζόμενοι στην εστίαση, την ένδυση και τραγουδιστές.

Όσον αφορά τη νομιμοποίηση των παρανόμων εσόδων τους, αυτά απορροφούνταν από το ανωτέρω δίκτυο εταιρειών και τοποθετούνταν/αναμιγνύονταν στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς και εν συνεχεία χρησιμοποιούνταν για την απόκτηση οχημάτων και άλλων αντικειμένων. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από τους λογαριασμούς των εταιρειών είχαν πραγματοποιηθεί αναλήψεις ποσών που ξεπερνούν τα 2.000.000 ευρώ.