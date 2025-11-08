42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Σήμερα ο αγώνας των 5 χιλιομέτρων – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας διεξάγεται αυτό το Σαββατοκύριακο (8 & 9 Νοεμβρίου) και περίπου 76.000 δρομείς απ΄όλη την Ελλάδα θα δώσουν το παρών στο αθλητικό γεγονός της χρονιάς.

Περίπου 24.000 θα είναι οι δρομείς που θα βρεθούν στην αφετηρία αύριο (09.11) για τη διαδρομή του Κλασικού Μαραθωνίου που καταλήγει στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Λόγω της αθλητικής διοργάνωσης αρκετοί δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί σε όλο το λεκανοπέδιο με την ΕΛΑΣ να έχει ανακοινώσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποιοι δρόμοι κλείνουν σήμερα

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων:

Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Πλαστήρα και της οδού Μ. Μουσούρου, από τις 06:00 του Σαββάτου 08/11/2025 έως τις 18:30 της Κυριακής 09/11/2025.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) επί της οδού Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Π. Πλαστήρα έως Μουσούρου, από τις 08:00 έως τις 20:30 του Σαββάτου 08/11/2025.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από τις 09:00 του Σαββάτου 08/11/2025 έως τις 18:30 της Κυριακής 09/11/2025:

Λ. Μεσογείων, από το ύψος της Λ. Π. Κανελλοπούλου έως το ύψος της οδού Φειδιππίδου.

Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της.

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της.

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Μεσογείων και της οδού Φειδιππίδου.

Φειδιππίδου, στο τμήμα της από τη Λ. Βασ. Σοφίας έως την οδό Μιχαλακοπούλου.

Πλ. Παναθηναϊκού Σταδίου.

Ευφορίωνος, σε όλο το μήκος της.

Ερατοσθένους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ευτυχίδου.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Αμαλίας και της οδού Αμβρ. Φραντζή.

Αθανασίου Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας.

Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Σοφίας.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.

Χαριλάου Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Κλειστοί δρόμοι με διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) από τις 14:00 έως τις 21:00 του Σαββάτου 08/11/2025:

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Αμαλίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ζαχάρωφ και Λ. Βασ. Κων/νου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Σοφίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ρηγίλλης και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ησιόδου.

Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φραντζή και της Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Καρέα, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Καρέα, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Χαρ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) επί της Λ. Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της, από τις 14:00 έως τις 21:00 του Σαββάτου 08/11/2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποιοι δρόμοι κλείνουν την Κυριακή

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) επί της Λ. Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της, από τις 04:00 έως τις 13:00 της Κυριακής 09/11/2025.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) επί της οδού Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Π. Πλαστήρα έως Μουσούρου, από τις 05:00 έως τις 18:30 της Κυριακής 09/11/2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καθορισμός κατεύθυνσης κυκλοφορίας και ορίου ταχύτητας την Κυριακή 09-11-2025:

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μαραθωνομάχων και της Λ. Κάτω Σουλίου, κατά τις ώρες 05:00 – 08:00:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καθορισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας του ρεύματος προς Αθήνα, ως λωρίδας αντίθετης ροής (αντιδρόμηση), για τα λεωφορεία μεταφοράς των αθλητών,

Καθορισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας του ρεύματος προς Αθήνα, ως λωρίδας αποκλειστικής κυκλοφορίας οχημάτων διοργανωτών, διαπιστευμένων οχημάτων και οχημάτων εκτάκτου ανάγκης.

Καθορισμός ανωτάτου ορίου ταχύτητας 30 χλμ/ώρα και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.

Καθορισμός και των δύο λωρίδων κυκλοφορίας του ρεύματος προς Λ. Μαραθώνος της Λ. Κάτω Σουλίου, ως αντιθέτου ροής με κατεύθυνση από Λ. Μαραθώνος προς και μέχρι την οδό Αγ. Μαρίνας, για τα λεωφορεία μεταφοράς των αθλητών, κατά τις ώρες 05:00 – 08:00.

Καθορισμός της οδού Αγίας Παρασκευής στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αρχίας και Αγ. Παντελεήμονα, ως αντιθέτου ροής με κατεύθυνση προς την οδό Αγ. Παντελεήμονα.

Κλειστοί δρόμοι με διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης αυτών την Κυριακή 09-11-2025:

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της αφετηρίας και της Λ. Κάτω Σουλίου (Αγία Μαρίνα) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 05.00 – 13.30.

Αγ. Παρασκευής (πρώην Μαραθωνομάχων), στο τμήμα της μεταξύ του Τύμβου Μαραθώνα και της Λ. Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 05.00 – 13.30.

Λ. Κάτω Σουλίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αγ. Αθανασίου και της Λ. Μαραθώνος, κατά τις ώρες 05.00 – 10.30.

Δημοκρατίας, στο τμήμα μεταξύ Λ. Μαραθώνος (γέφυρα Δημοκρατίας) έως και την Ε.Ο. Αθήνας Οίου -Ραφήνας/Μιλτιάδου και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 05.00- 13.30.

Δημοκρατίας, στο τμήμα μεταξύ οδού Λόφου έως και την Ε.Ο. Αθήνας Οίου Ραφήνας/Μιλτιάδου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς κέντρο Μαραθώνα κατά τις ώρες 05.00- 13.30.

Χρ. Σμύρνης, στο τμήμα μεταξύ ανώνυμης οδού (μετά την οδό Παγκόσμιας Φιλίας) έως και την οδό Μιλήτου και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας κατά τις ώρες 05.00- 13.30.

Σπηλαίου Πανός, και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας από τις 12:00 της 08/11/2025 έως τις 13:30 της 09/11/2025.

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ των λεωφόρων Κάτω Σουλίου και Διονύσου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 07.30 –15.00.

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ των λεωφόρων Διονύσου και Λαυρίου – Κλεισθένους (Σταυρός -Αγίας Παρασκευής) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.00 – 16.45.

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Λαυρίου – Κλεισθένους (Σταυρός Αγίας Παρασκευής) και Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.30 – 18.30.

Κλάδος Εξόδου της Αττικής Οδού, προς Ραφήνα, κατά τις ώρες 07.00- 15.00.

Κλάδος Εξόδου της Αττικής Οδού, προς Παλλήνη, κατά τις ώρες 07.00- 16.30.

Έξοδος 15 Αττικής Οδού (Λ. Μαραθώνος) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.00-16.00.

Κλειστοί δρόμοι με διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) από τις 05:00 έως τις 13:00 της Κυριακής 09/11/2025:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φραντζή και της Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Καρέα, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Καρέα, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Χαρ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Κλειστοί δρόμοι με διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) από τις 05:00 έως τις 18:30 της Κυριακής 09/11/2025:

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Αμαλίας και της Λεωφόρου Βασ. Κων/νου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ζαχάρωφ και της Λεωφόρου Βασ. Κων/νου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Σοφίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ρηγίλλης και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ησιόδου.

Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄.

Κλειστοί δρόμοι και διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) από τις 06:00 έως τις 18:30 ώρα της Κυριακής 09/11/2025:

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και του Πύργου Αθηνών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Κηφισίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Θηβών, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μ. Ασίας και Λεβαδείας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Μεσογείων.

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιλισίων και της Λ. Μεσογείων.

Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πανόρμου και Λ. Αλεξάνδρας.

Λ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πανόρμου και Λ. Κηφισίας.

Κλειστοί δρόμοι με απαγόρευση της κάθετης διέλευσης των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) στη Μαραθώνια διαδρομή κατά τις ώρες, που τα τμήματα αυτής θα είναι αποκλεισμένα από την κυκλοφορία των οχημάτων εκτός των παρακάτω ελεγχόμενων κόμβων κάθετης διέλευσης:

Λ. Μαραθώνος & Διονύσου (Δήμου Μαραθώνος-Ν. Μάκρης).

Λ. Μαραθώνος – Αρτέμιδος – Φειδιππίδου (Δήμου Μαραθώνος-Ν. Μάκρης).

Λ. Μαραθώνος & Αγ. Μαρίνας (Δήμου Μαραθώνος-Ν. Μάκρης).

Λ. Μαραθώνος & Φλέμινγκ (Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου).

Λ. Μαραθώνος & Αγ. Δημητρίου – Ελ. Βενιζέλου (Δ/νση Μοναξιά -Παλλήνη).

Λ. Μαραθώνος & Πατριάρχου Γρηγορίου-Εθνικής Αντιστάσεως (Δήμου Παλλήνης-Γέρακα).

Λ. Μαραθώνος & Λ. Λαυρίου – Κλεισθένους – Κυκλάδων (Σταυρός Αγ. Παρασκευής – Δήμος Αγ. Παρασκευής).

Λ. Μεσογείων & Αγ. Ιωάννου – Ελπίδος (Δήμου Αγ. Παρασκευής).

Λ. Μεσογείων & Λ. Κατεχάκη (Δήμος Αθηναίων).

Λ. Βασ. Κων/νου & Βασ. Γεωργίου Β΄ (Δήμος Αθηναίων), μόνο για τα οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Λόγω της διεξαγωγής του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών και με στόχο τη διευκόλυνση και την ασφαλή κυκλοφορία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει ότι θα προβεί σε προσωρινές τροποποιήσεις της διαδρομής λεωφορειακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ σε Δήμους του Λεκανοπεδίου, σταδιακά και ανάλογα με τα μέτρα και τις υποδείξεις της Τροχαίας, από την Παρασκευή 07/11/2025 και ώρα 14:00 έως την Κυριακή 09/11/2025 και ώρα 21:00 , καθώς και στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα».

Επιπλέον, για την εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, η ΣΤΑ.ΣΥ. προχωρά σε ενίσχυση των δρομολογίων του Μετρό και αύξηση της συχνότητας διέλευσης των συρμών το Σάββατο 08/11 και την Κυριακή 09/11/2025. Για το λόγο αυτό, θα δρομολογηθούν 3 επιπλέον συρμοί σε καθεμιά από τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και 2 επιπλέον συρμοί στη Γραμμή 1.

Υπενθυμίζεται πως η λειτουργία των Γραμμών 2 & 3 του Μετρό και του Τραμ θα είναι 24ωρη το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή πρωί, ενώ η Γραμμή 1 του Μετρό («Κηφισιά – Πειραιάς») ξεκινά τη λειτουργία της στις 05:00 το πρωί.

Στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα», με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση “Φιξ” από το Σάββατο 08/11 στις 12:00 έως την Κυριακή 09/11 στις 21:00. Οι στάσεις Σύνταγμα, Ζάππειο και Λ. Βουλιαγμένης κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούν τους επιβάτες.

Για περισσότερες πληροφορίες, το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερωθεί από τον σύνδεσμο: Τροποποιήσεις-42ου-Αυθεντικού-Μαραθωνίου-Αθηνών

ή από το πληροφοριακό κέντρο του ΟΑΣΑ στο 11185.