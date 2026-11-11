Κύκλωμα Θεσσαλονίκης: Ποια είναι η 37χρονη που φέρεται να «στρατολόγησε» τον Ερρίκο Πετιλόν – Το βαρύ ποινικό παρελθόν

Στο επίκεντρο των ερευνών για το μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται μία 37χρονη πρώην μοντέλο, η οποία φέρεται να προσέγγιζε πρόσωπα και να εξασφάλιζε τους προσωπικούς τους κωδικούς στο Taxisnet, προκειμένου να εμφανίζονται ως διαχειριστές εταιρειών.

Πρόκειται για τη γυναίκα την οποία φέρεται να ανέφερε στην απολογία του ο Ερρίκος Πετιλόν, υποστηρίζοντας ότι της παρέδωσε τους κωδικούς του χωρίς να γνωρίζει πώς επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν.

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Η 37χρονη, η οποία περιλαμβάνεται στους κατηγορουμένους της υπόθεσης, φέρεται να είχε ρόλο στην εξεύρεση και «στρατολόγηση» προσώπων που θα εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή εταίροι εταιρειών, χωρίς να ασκούν πραγματική διοίκηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσιάστηκαν από το Live News, η γυναίκα έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις αστυνομικές και δικαστικές Αρχές για σοβαρές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων κατοχή ναρκωτικών, κλεμμένα αντικείμενα και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Από το μόντελινγκ και το τραγούδι στις φυλακές

Η 37χρονη ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία στον χώρο του μόντελινγκ, ενώ στη συνέχεια επιχείρησε να ασχοληθεί με το τραγούδι και συμμετείχε σε παραγωγές ερωτικού περιεχομένου.

Η διαδρομή της, ωστόσο, συνδέθηκε τα επόμενα χρόνια με μία σειρά από ποινικές υποθέσεις.

Σύμφωνα με όσα έχουν μεταδοθεί:

Το 2010 συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών.

συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών. Το 2011 φέρεται να εντοπίστηκε στην κατοχή της τσάντα με κλεμμένες ηλεκτρονικές συσκευές. Για την υπόθεση καταδικάστηκε ερήμην σε φυλάκιση έξι μηνών, καθώς δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο.

φέρεται να εντοπίστηκε στην κατοχή της τσάντα με κλεμμένες ηλεκτρονικές συσκευές. Για την υπόθεση καταδικάστηκε ερήμην σε φυλάκιση έξι μηνών, καθώς δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο. Το 2013 κατηγορήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος πρώην συντρόφου της, ο οποίος είχε τραυματιστεί με αιχμηρό αντικείμενο μέσα στο διαμέρισμά του.

κατηγορήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος πρώην συντρόφου της, ο οποίος είχε τραυματιστεί με αιχμηρό αντικείμενο μέσα στο διαμέρισμά του. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση φέρεται να καταδικάστηκε σε κάθειρξη δέκα ετών και να εξέτισε μέρος της ποινής της στις φυλακές Κορυδαλλού.

Τον Μάιο του 2023 κατατέθηκε σε βάρος της μήνυση για παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα ή προσωπικά δεδομένα.

Η τελευταία καταγγελία παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με όσα υποστήριξε ο Ερρίκος Πετιλόν, καθώς αφορά την απόκτηση προσωπικών κωδικών Taxisnet και τη χρησιμοποίησή τους για τη σύσταση εταιρείας στα στοιχεία άλλου προσώπου.

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Η καταγγελία εργαζομένου για τους κωδικούς Taxisnet

Στο Live News μίλησε άνδρας που εργαζόταν ως θυρωρός και υπάλληλος ασφαλείας σε εταιρεία με την οποία φέρεται να συνδεόταν η 37χρονη.

Ο εργαζόμενος κατήγγειλε ότι η γυναίκα τού παρουσιάστηκε ως εργοδότρια και ζήτησε τους προσωπικούς του κωδικούς Taxisnet, υποστηρίζοντας ότι ήταν απαραίτητοι για διαδικασίες που αφορούσαν την εργασία του.

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Ο ίδιος ανέφερε ότι της παρέδωσε τους κωδικούς, χωρίς να αντιληφθεί τον κίνδυνο. Στη συνέχεια, όπως υποστηρίζει, διαπίστωσε ότι είχε ιδρυθεί εταιρεία στην οποία εμφανιζόταν ως διαχειριστής και μοναδικός εταίρος, χωρίς να έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.

Σύμφωνα με την καταγγελία του, στα προσωπικά του στοιχεία είχε αλλάξει και ο δηλωμένος αριθμός κινητού τηλεφώνου, ώστε τα μηνύματα επιβεβαίωσης για ηλεκτρονικές συναλλαγές να αποστέλλονται σε αριθμό που φέρεται να ελεγχόταν από τη γυναίκα.

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Ο εργαζόμενος υποστήριξε ακόμη ότι εντόπισε εξουσιοδότηση μέσω του gov.gr για τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου του σε φίλη της 37χρονης. Η διαδικασία, σύμφωνα με την οικογένειά του, δεν ολοκληρώθηκε επειδή το όχημα δεν είχε περάσει από ΚΤΕΟ.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν καταγγελίες και δεν συνιστούν τελεσίδικη δικαστική κρίση.

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«Το είχε κάνει και με άλλους ανθρώπους»

Ο πατέρας του εργαζομένου υποστήριξε ότι η περίπτωση του γιου του δεν ήταν η μοναδική και ότι η 37χρονη φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει ανάλογη μέθοδο και με άλλα πρόσωπα.

Όπως ανέφερε, η γυναίκα παρουσίασε στον γιο του την προοπτική επαγγελματικής αναβάθμισης και κοινής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αφού απέκτησε την εμπιστοσύνη του, φέρεται να εξασφάλισε τους προσωπικούς του κωδικούς και να τον εμφάνισε ως «μπροστινό» σε εταιρεία.

Η οικογένεια υποστηρίζει ότι κατάφερε στη συνέχεια να αναλάβει τον έλεγχο της εταιρείας, προκειμένου να ξεκινήσει τη διαδικασία διακοπής της λειτουργίας της.

Το κοινό στοιχείο με την απολογία του Ερρίκου Πετιλόν

Ο τρόπος δράσης που περιγράφει ο πρώην εργαζόμενος εμφανίζει ομοιότητες με τον ισχυρισμό του Ερρίκου Πετιλόν.

Ο πρώην ηθοποιός και μοντέλο, κατά την απολογία του, υποστήριξε ότι δεν γνώριζε κανέναν από τους συγκατηγορουμένους του, με εξαίρεση μία γυναίκα που του ζήτησε τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Όπως ανέφερε, έμαθε τι συνέβαινε με τις εταιρείες μόνο μετά τη σύλληψή του και υποστήριξε ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης. Αναλυτικά όσα κατέθεσε ο Πετιλόν παρουσιάστηκαν στο σχετικό ρεπορτάζ του DEBATER για τη γυναίκα που, σύμφωνα με τον ίδιο, του ζήτησε τους κωδικούς του στο Taxisnet.

Ο Ερρίκος Πετιλόν φέρεται να εμφανιζόταν ως διαχειριστής ή εταίρος σε συνολικά οκτώ εταιρείες, με τις οφειλές που είχαν συνδεθεί με το όνομά του να προσεγγίζουν τις 600.000 ευρώ.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι λάμβανε περίπου 500 με 600 ευρώ τον μήνα και ότι δεν ασκούσε πραγματικά καθήκοντα διοίκησης στις επιχειρήσεις.

Μετά την απολογία του ο Ερρίκος Πετιλόν αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η τακτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα.

Ποιος βρισκόταν πάνω από τη 37χρονη

Το βασικό ερώτημα που παραμένει ανοιχτό αφορά το εάν η 37χρονη ενεργούσε με δική της πρωτοβουλία ή αν αποτελούσε έναν ακόμη κρίκο σε μία μεγαλύτερη αλυσίδα στρατολόγησης «αχυρανθρώπων».

Οι Αρχές ερευνούν ποιοι έδιναν τις εντολές, ποιοι είχαν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων και ποιοι καρπώνονταν τα έσοδα, ενώ τα χρέη παρέμεναν στα ονόματα των τυπικών διαχειριστών.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 917 εταιρείες, 1.283 κατηγορούμενοι και εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο που ξεπερνά τα 206 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για δύο επιχειρηματίες που φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο και πρόλαβαν να διαφύγουν στο εξωτερικό. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να είχαν ενημερωθεί για την επιχείρηση, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το «βαθύ λαρύγγι» της ΑΑΔΕ.

Η ποινική αξιολόγηση του ρόλου της 37χρονης και των υπόλοιπων κατηγορουμένων ανήκει αποκλειστικά στις δικαστικές Αρχές. Η αναφορά ενός προσώπου στη δικογραφία ή σε καταγγελίες δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη ενοχής.