Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: “Έπεσα θύμα εξαπάτησης – Μία γυναίκα μου ζήτησε τους κωδικούς μου στο taxis” κατέθεσε ο Ερρίκος Πετιλόν

Ενώπιον του Ανακριτή βρίσκονται από το πρωί της Τρίτης, 10 Νοεμβρίου οι πρώτοι πέντε συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη.

Ανάμεσα τους είναι και ο ηθοποιός-μοντέλο, Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος λειτουργούσε ως “αχυράνθρωπος”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά την απολογία του δήλωσε: “Αρνούμαι τις κατηγορίες. Έχω πέσει θύμα εξαπάτησης. Δεν γνώριζα κανέναν από τους κατηγορουμένους παρά μόνο μία γυναίκα που μου ζήτησε να δώσω τους κωδικούς μου απ’ το taxis. Το τι ακριβώς συνέβαινε εν αγνοία μου το έμαθα μετά τη σύλληψη μου. Οι κατηγορίες που μου αποδίδονται δεν ταιριάζουν στη προσωπικότητα μου.

Η περιπέτεια της ζωής μου και τα σοβαρά προβλήματα της υγείας μου με έφεραν σε αυτή τη θέση”.

Υπενθυμίζεται ότι εκτός από τον Ερρίκο Πετιλόν απολογούνται σήμερα ένας λογιστής και τρεις ιδιοκτήτες κέντρων διασκέδασης ή καταστημάτων εστίασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η θέση των λογιστών είναι αρνητική στο κατηγορητήριο, ενώ οι ιδιοκτήτες καταστημάτων και κέντρων διασκέδασης φαίνεται να παραδέχονται μέρος του κατηγορητηρίου, αλλά επιμένουν ότι πρόκειται μόνο για φοροδιαφυγή.

Το κατηγορητήριο είναι «βαρύ» και χαρακτηρίζει τα λογιστικά γραφεία δεξαμενές «αχυρανθρώπων». Από αυτά τα γραφεία φαίνεται ότι τα μέλη του κυκλώματος έβρισκαν τους ανθρώπους, οι οποίοι έμπαιναν μπροστινοί για να εμφανίζονται ως διαχειριστές και συνέταιροι των εταιρειών, προκειμένου να μην καταβάλλονται οφειλές στο Δημόσιο αλλά και οι ασφαλιστικές εισφορές.

Η ογκώδης δικογραφία, εκτός των 1283 κατηγορούμενων, περιλαμβάνει 917 εταιρείες βιτρίνες με τις οφειλές να φτάνουν τα 206 εκατομμύρια ευρώ.

Στο μακροσκελές κατηγορητήριο περιλαμβάνονται και ονόματα από τον αθλητισμό, πρώην ποδοσφαιριστές και πρώην μπασκετμπολίστες, οι οποίοι το πιθανότερο είναι να έχουν ιδιοκτησιακή σχέση με καταστήματα, τα οποία λειτουργούσαν το τελευταίο διάστημα με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με αχυρανθρώπους.