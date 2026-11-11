Εκπαιδευτήρια Καίσαρη: Ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας συντήρησης και οι δύο εργαζόμενοι για τη διαρροή χημικών – Εξιτήριο για τα παιδιά και τους εργαζόμενους

Ελεύθεροι, με προφορική εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, αφέθηκαν οι τρεις άνθρωποι που είχαν προσαχθεί για το περιστατικό με τις χημικές αναθυμιάσεις στην πισίνα των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη, στο Κορωπί.

Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της εταιρείας που είχε αναλάβει τη συντήρηση και τον καθαρισμό της πισίνας και για τους δύο εργαζομένους που βρίσκονταν στο μηχανοστάσιο όταν έγινε η ανάμειξη των χημικών ουσιών.

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Την ίδια ώρα, αίσιο τέλος είχε και η περιπέτεια των 28 ανθρώπων που χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία και δομές υγείας. Οι 13 εξάχρονοι μαθητές έλαβαν εξιτήριο από το Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», ενώ από το «Σωτηρία» αποχώρησαν και όλοι οι ενήλικες που είχαν διακομιστεί μετά την εισπνοή των αναθυμιάσεων.

Ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας και οι δύο συντηρητές

Οι τρεις είχαν οδηγηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Κορωπίου, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση για το περιστατικό.

Οι αστυνομικοί εξέτασαν τον ιδιοκτήτη της εξωτερικής εταιρείας συντήρησης και τους δύο υπαλλήλους που εκτελούσαν τις εργασίες στην πισίνα, προκειμένου να διευκρινιστεί πώς έγινε η ανάμειξη των χημικών και εάν είχαν τηρηθεί τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, ο οποίος έδωσε προφορική εντολή να αφεθούν και οι τρεις ελεύθεροι.

Η απελευθέρωσή τους δεν αναιρεί τη συνέχιση της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και τις ενδεχόμενες ευθύνες που θα προκύψουν από το προανακριτικό υλικό.

Στα σπίτια τους οι 13 εξάχρονοι μαθητές

Οι 13 μαθητές της Α΄ Δημοτικού που είχαν μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» ολοκλήρωσαν τις εξετάσεις τους και έλαβαν όλοι εξιτήριο.

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Πρόκειται για οκτώ αγόρια και πέντε κορίτσια, ηλικίας έξι ετών, τα οποία βρίσκονταν κοντά στον χώρο όπου έγινε αισθητή η έντονη οσμή.

Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο έπειτα από σύσταση του ΕΚΑΒ, προκειμένου να υποβληθούν σε πλήρη προληπτικό έλεγχο. Από τις εξετάσεις δεν προέκυψε σοβαρό πρόβλημα υγείας και επέστρεψαν στις οικογένειές τους.

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Εξιτήριο και για τους ενήλικες από το «Σωτηρία»

Από το νοσοκομείο «Σωτηρία» έλαβαν εξιτήριο και όλοι οι ενήλικες που είχαν μεταφερθεί μετά το περιστατικό.

Οι εργαζόμενοι παρέμειναν για ιατρικές εξετάσεις και προληπτική παρακολούθηση, καθώς είχαν εκτεθεί στις αναθυμιάσεις για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

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Κανείς από τους μαθητές ή τους εργαζομένους που διακομίστηκαν δεν παραμένει πλέον για νοσηλεία.

Συνολικά, από το περιστατικό μεταφέρθηκαν για εξετάσεις 13 μαθητές και 15 ενήλικες.

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Η λανθασμένη ανάμειξη των χημικών

Ο συναγερμός σήμανε περίπου στις 10:20 το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στην εσωτερική πισίνα του σχολικού συγκροτήματος.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι αναθυμιάσεις προκλήθηκαν από λανθασμένη ανάμειξη χημικών ουσιών στον χώρο του μηχανοστασίου.

Η έντονη οσμή έγινε γρήγορα αντιληπτή και η διεύθυνση του σχολείου ενεργοποίησε το πρωτόκολλο ασφαλείας. Το κτήριο του Δημοτικού εκκενώθηκε και οι μαθητές μετακινήθηκαν στο κτήριο του Γυμνασίου και του Λυκείου, σε ασφαλή απόσταση από το σημείο.

Στο εκπαιδευτήριο κλήθηκαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, η Ελληνική Αστυνομία και ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Η ΕΜΑΚ απομάκρυνε το υδροχλωρικό οξύ

Στην επιχείρηση συμμετείχαν εννέα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορωπίου και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν δοχείο με υδροχλωρικό οξύ σε αποθήκη κοντά στην πισίνα και προχώρησαν στην ασφαλή απομάκρυνσή του.

Όπως είχε γράψει το DEBATER, το δοχείο με το υδροχλωρικό οξύ μεταφέρθηκε από την ΕΜΑΚ σε ασφαλές σημείο, ώστε να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των εγκαταστάσεων.

Τι υποστηρίζουν τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη

Σε ανακοίνωσή της, η διοίκηση των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη απέδωσε το περιστατικό σε λανθασμένη ανάμειξη χημικών ουσιών από τους συντηρητές του εξωτερικού συνεργείου.

Το σχολείο υπογράμμισε ότι η εστία των αναθυμιάσεων βρισκόταν στο μηχανοστάσιο και ότι το νερό της πισίνας δεν επηρεάστηκε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η κολυμβητική δεξαμενή είναι νομίμως αδειοδοτημένη και πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, αποδίδοντας την ευθύνη στην εταιρεία που είχε αναλάβει τη συντήρηση.

Τα Εκπαιδευτήρια γνωστοποίησαν ακόμη ότι προτίθενται να ασκήσουν κάθε νόμιμο δικαίωμά τους κατά των υπευθύνων.

Οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν τα χημικά, τις οδηγίες που είχαν δοθεί στο συνεργείο και τα μέτρα προστασίας που ίσχυαν κατά τη διάρκεια των εργασιών.