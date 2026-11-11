Έκλυση αερίων σε πισίνα των εκπαιδευτηρίων Καίσαρη στο Κορωπί: Η Πυροσβεστική απομάκρυνε δοχείο με υδροχλωρικό οξύ

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την απομάκρυνση δοχείου με υδροχλωρικό οξύ από αποθήκη, κοντά στον χώρο της πισίνας ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου στο Κορωπί, όπου νωρίτερα σημειώθηκε περιστατικό έκλυσης αναθυμιάσεων, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η μεταφορά 28 ατόμων σε νοσοκομεία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, 11 Νοεμβρίου 2026, περίπου στις 10:20. Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορωπίου και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ, η οποία ανέλαβε την απομάκρυνση του δοχείου με το υδροχλωρικό οξύ και τη μεταφορά του σε ασφαλές σημείο.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ