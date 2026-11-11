Πέθανε αιφνιδίως ο Ρώσος πρέσβης στις ΗΠΑ Αλεξάντρ Ντάρτσιεφ – Ήταν 66 ετών

Έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο πρέσβης της Ρωσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, Αλεξάντρ Ντάρτσιεφ, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο θάνατος του πολύπειρου διπλωμάτη σημειώθηκε σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τις σχέσεις Μόσχας και Ουάσινγκτον, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

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Το ρωσικό ΥΠΕΞ δεν έδωσε πληροφορίες σχετικά με τα αίτια ή τον τόπο θανάτου του Αλεξάντρ Ντάρτσιεφ.

Η ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών

«Η ηγεσία και το προσωπικό του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών ανακοινώνουν με βαθύτατη θλίψη ότι ο Αλεξάντρ Νίκιτιτς Ντάρτσιεφ απεβίωσε αιφνιδίως σε ηλικία 66 ετών», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Μόσχας.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, ο Ρώσος πρέσβης πέθανε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, ενώ δεν γνωστοποιήθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του θανάτου του.

Η είδηση προκάλεσε αίσθηση στους διπλωματικούς κύκλους, καθώς ο Αλεξάντρ Ντάρτσιεφ βρισκόταν στην πρώτη γραμμή των επαφών ανάμεσα στη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο διπλωμάτης που επέλεξε ο Πούτιν για την Ουάσινγκτον

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε διορίσει τον Αλεξάντρ Ντάρτσιεφ πρέσβη της Ρωσίας στις ΗΠΑ τον Μάρτιο του 2025.

Η επιλογή του είχε ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ο έμπειρος διπλωμάτης κλήθηκε να ηγηθεί της προσπάθειας αποκατάστασης των διαύλων επικοινωνίας με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, σε μία περίοδο έντονης αντιπαράθεσης λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

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Ο Ντάρτσιεφ ήταν γνωστός για τις επικριτικές τοποθετήσεις του απέναντι στη Δύση, αλλά και για τη βαθιά γνώση του γύρω από τις σχέσεις της Ρωσίας με τις χώρες της Βόρειας Αμερικής.

Η θητεία του στην Ουάσινγκτον συνέπεσε με την επανεκκίνηση των απευθείας επαφών μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ και με τις προσπάθειες της αμερικανικής κυβέρνησης να επιτύχει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

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Μόλις λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκεται «πολύ κοντά», κάνοντας λόγο για μία ευρύτερη συμφωνία που θα μπορούσε να αφορά ολόκληρη την Ευρώπη.

Από τον Καναδά στην πρεσβεία της Ρωσίας στις ΗΠΑ

Ο Αλεξάντρ Ντάρτσιεφ υπηρετούσε στο διπλωματικό σώμα από το 1992 και είχε αναλάβει σειρά σημαντικών θέσεων στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών και σε διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό.

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Από το 2014 έως το 2021 είχε διατελέσει πρέσβης της Ρωσίας στον Καναδά, αποκτώντας σημαντική εμπειρία στις σχέσεις της Μόσχας με τη Βόρεια Αμερική.

Τον Μάρτιο του 2025 ανέλαβε τη ρωσική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον, σε μία περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ρωσίας και ΗΠΑ παρέμεναν εξαιρετικά τεταμένες.

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Η βασική αποστολή του ήταν η διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο πυρηνικές δυνάμεις, παρά τις βαθιές διαφωνίες τους για την Ουκρανία, τις κυρώσεις, την ασφάλεια στην Ευρώπη και τον έλεγχο των εξοπλισμών.

Ο θάνατός του σε κρίσιμη στιγμή για Ρωσία και ΗΠΑ

Ο αιφνίδιος θάνατος του Αλεξάντρ Ντάρτσιεφ ανακοινώθηκε την ώρα που Ουκρανία, Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία συμμετέχουν σε νέο γύρο συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι.

Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται με αμερικανική μεσολάβηση και επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, στα εδαφικά ζητήματα, στα μέτρα αποκλιμάκωσης και στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτή η συζήτηση για τον ρόλο των ευρωπαϊκών χωρών στις ειρηνευτικές διεργασίες, καθώς η Μόσχα έχει αναγνωρίσει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις συνομιλίες.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο Ντάρτσιεφ αποτελούσε ένα από τα βασικά πρόσωπα της ρωσικής διπλωματικής παρουσίας στις ΗΠΑ. Ο θάνατός του αφήνει κενή μία από τις σημαντικότερες διπλωματικές θέσεις της Μόσχας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί ποιος θα αναλάβει τη διαδοχή του.