Ζεφύρι: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά – Συνελήφθησαν 36 άτομα (βίντεο)

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρωινές ώρες της 7-11-2026 ευρείας κλίμακας συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς του Ζεφυρίου.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής (Ζεφυρίου, Φυλής, Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας – Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Αγίων Αναργύρων, Αγίας Βαρβάρας), της Ο.Π.Κ.Ε., της Ε.Κ.Α.Μ., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου και μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone).

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Στο πλαίσιο των ανωτέρω, συνελήφθησαν -36- μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, πολλοί εξ αυτών με συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση που προέβαινε σε διακίνηση εξαρτησιογόνων ουσιών, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Είχε προηγηθεί πολύμηνη διερεύνηση πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων που περιήλθαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, αναφορικά με άτομα που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, έχοντας ως ορμητήρια οικισμούς στην περιοχή του Ζεφυρίου.

Από την επισταμένη και ενδελεχή προανακριτική έρευνα προέκυψε η ύπαρξη οργανωμένου δικτύου διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή του Ζεφυρίου, η δράση του οποίου τοποθετείται τουλάχιστον από το Μάιο του τρέχοντος έτους και το οποίο αναπτύσσεται και δραστηριοποιείται μέσω -12- οικιών, οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά και συντονισμένα μεταξύ τους, ενώ από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε αυξημένη προσέλευση ατόμων σε καθημερινή βάση στις εν λόγω οικίες.

Ως προς τον τρόπο δράσης προέκυψε ότι οι υποψήφιοι αγοραστές προσέγγιζαν το εν λόγω δίκτυο οικιών κατόπιν επικοινωνίας με τους συλληφθέντες, όπου αγόραζαν από τους συλληφθέντες ναρκωτικές ουσίες.

Ενδεικτικό αποτελεί το γεγονός ότι συνολικά ελέγχθηκαν -24- άτομα, τα οποία εξήλθαν από τις επίμαχες οικίες και συνελήφθησαν άπαντες για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Παράλληλα, ενδεικτικό της θρασύτητας της εγκληματικής οργάνωσης αποτελεί το γεγονός ότι η εγκληματική οργάνωση είχε λάβει αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης και ελεγχόμενης πρόσβασης (πόρτες ασφαλείας, ψηλούς τοίχους και καγκελόπορτες με συρματοπλέγματα και κάμερες επιτήρησης).

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Επιπρόσθετα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιούσαν περιμετρική επιτήρηση των επίμαχων οικιών, με παράλληλη απόκρυψη εξαρτησιογόνων ουσιών σε παρακείμενους ακάλυπτους χώρους και οικόπεδα.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο δίκτυο οικιών της εγκληματικής οργάνωσης, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

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-95- γραμμ. ηρωίνης,

-46- γραμμ. άγνωστης λευκής ουσίας σε μορφή σκόνης,

-20- γραμμ. κοκαΐνης,

-47- φυσίγγια,

-18- κάμερες με -4- καταγραφικά συστήματα,

-5- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

αεροβόλο πιστόλι,

ιδιόχειρα σημειώματα,

σιδερογροθιά και

-5- κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.