Κατερίνα Λιόλιου: Ο viral θαυμαστής από τη Νότια Κορέα αποκαλύπτει – “Νόμιζα ότι ονειρευόμουν όταν αναδημοσίευσε το βίντεό μου”

Η Κατερίνα Λιόλιου έχει καταφέρει να κερδίσει το ενδιαφέρον ακόμη και στη Νότια Κορέα, καθώς ένας Κορεάτης θαυμαστής της έγινε viral τις τελευταίες ημέρες στο TikTok, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο οποίο ερμηνεύει τη νέα της επιτυχία, «Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη».

Η εκπομπή «Το Πρωινό» και ο δημοσιογράφος Θάνος Βάγιος επικοινώνησαν με τον νεαρό, ο οποίος μίλησε για το πώς ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με την ελληνική μουσική. Παράλληλα, εξέφρασε την αγάπη του όχι μόνο για την Κατερίνα Λιόλιου, αλλά και για άλλους δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες, όπως η Άννα Βίσση και ο Νίκος Οικονομόπουλος.

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«Με λένε Hong, είμαι 39 χρονών και αυτή τη περίοδο μένω στην Κορέα. Επισκέφθηκα την Ελλάδα πριν από περίπου δυο χρόνια. Επίσης, έχω κάποιους φίλους εκεί, οι οποίοι μου γνώρισαν λίγη ελληνική μουσική. Άκουσα ένα τραγούδι της Άννας Βίσση στο youtube, και στη συνέχεια μου πρότεινε κάποια άλλα τραγούδια. Το αγαπημένο μου τραγούδι της Άννας Βίσση είναι το “Δώδεκα”» είπε αρχικά ο εν λόγω Κορεάτης.

«Μια μέρα, άκουσα ένα τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου μέσα από τις προτάσεις που μου εμφανίστηκαν και απλώς το ερωτεύτηκα. Πραγματικά δεν περίμενα να δεχτώ τόσο μεγάλη ανταπόκριση από την Ελλάδα και την Κύπρο. Είδα ότι η ίδια αναδημοσίευσε το βίντεό μου στο TikTok και αυτό με έκανε να νιώσω πραγματικά μεγάλη τιμή. Ένιωθα σαν να ονειρεύομαι. Αναρωτιόμουν, “είναι αλήθεια; Συμβαίνει πραγματικά; Eκτός από αυτές τις δυο μου αρέσει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Λατρεύω τον ρυθμό και το πάθος των τραγουδιστών. Είναι κάτι πολύ έντονο και γεμάτο πάθος για μένα» αποκάλυψε σε άλλο σημείο.