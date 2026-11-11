Κέλλυ Κελεκίδου: Λαμπερή πρεμιέρα στην «Αθηναία» στο πλευρό του Αντύπα

Με μια βραδιά γεμάτη λάμψη, ένταση, μουσική και αστείρευτη ενέργεια, η Κέλλυ Κελεκίδου έκανε μια εντυπωσιακή πρεμιέρα στη σκηνή της «Αθηναίας», μαζί με τον Αντύπα, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και αποσπώντας το πιο θερμό χειροκρότημα του κοινού!

Η αγαπημένη τραγουδίστρια έκλεψε την παράσταση από την πρώτη στιγμή, παρουσιάζοντας ένα δυναμικό και ξεχωριστό πρόγραμμα, με αγαπημένες επιτυχίες, μοναδικές ερμηνείες και μια εκρηκτική σκηνική παρουσία που ξεσήκωσε τους θαμώνες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με το ιδιαίτερο στυλ, τη λάμψη, την αμεσότητα και τη χαρακτηριστική της ενέργεια πάνω στη σκηνή, η Κέλλυ Κελεκίδου απέδειξε για ακόμη μία φορά πως ξέρει να δημιουργεί μοναδικές μουσικές βραδιές και να επικοινωνεί με το κοινό της, το οποίο την αποθέωσε! Μαζί με τον σπουδαίο Αντύπα, υπόσχονται να απογειώνουν τη διασκέδαση κάθε Πέμπτη και Σάββατο, σε ένα πρόγραμμα γεμάτο κέφι, αγαπημένα τραγούδια και αυθεντική νυχτερινή διασκέδαση!

Ξεχωριστή θέση στη βραδιά είχαν και οι εντυπωσιακές ενδυματολογικές επιλογές της! Η Κέλλυ Κελεκίδου πραγματοποίησε εμφανίσεις που συνδύασαν τη θηλυκότητα, τη λάμψη και τη σύγχρονη αισθητική, αποδεικνύοντας πως η σκηνική της παρουσία ξεχωρίζει τόσο για την ερμηνεία όσο και για το στιλιστικό της αποτύπωμα.

Τα εντυπωσιακά outfits της φέρουν την υπογραφή της fashion designer Tzitzeni, η οποία δημιούργησε looks που ανέδειξαν την προσωπικότητα και τη μοναδική σκηνική ταυτότητα της τραγουδίστριας. Κάθε εμφάνιση αποτέλεσε μια ξεχωριστή fashion statement, συμπληρώνοντας ιδανικά την εκρηκτική ενέργεια και τη λάμψη της πάνω στη σκηνή.

Την επιμέλεια του styling είχε ο Διονύσης Πυρομάλης, το άψογο makeup και hair look της επιμελήθηκε η Μαρίνα Κελεκίδου, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Danny Ntarlas! Φυσικά η ομάδα της, δεν θα μπορούσε να λείπει από την πρεμιέρα της, όπου μοιράστηκαν όμορφες στιγμές και στα καμαρίνια!