Θεσσαλονίκη – Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Ελεύθερος υπό όρους ο Ερρίκος Πετιλόν

Ελεύθερος αφέθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο Ερρίκος Πετιλόν, σχετικά με την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη.

Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

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Ο πρώην ηθοποιός και μοντέλο κατηγορείται ως αχυράνθρωπος του κυκλώματος φοροδιαφυγής των 206 εκατομμυρίων ευρώ στη Θεσσαλονίκη.

Ο Πετιλόν ήταν ο πρώτος από τους κατηγορουμένους που πέρασε το κατώφλι του γραφείου της ανακρίτριας, όπου παρέμεινε για σχεδόν μιάμιση ώρα, προτού ολοκληρώσει την απολογία του στην οποία αρνήθηκε την εμπλοκή του στο κύκλωμα, ισχυριζόμενος ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης.