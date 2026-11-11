Θεσσαλονίκη: Ανθρωποκυνηγητό για το “βαθύ λαρύγγι” της ΑΑΔΕ που ενημέρωσε τους δύο επιχειρηματίες που καταζητούνται

Λαμπερά ονόματα ποδοσφαιριστών και μπασκετμπολίστας, που έγραψαν την δική τους ιστορία στο χώρο του αθλητισμού, αλλά και ένα μοντέλο και ηθοποιός κατά το παρελθόν, βρίσκονται στην ογκώδη δικογραφία των «αχυράνθρωπων», που φέρονται να αποτελούσαν μέλη εγκληματικής ομάδας με την απάτη «μαμούθ» των 206 εκατομμυρίων ευρώ στην Θεσσαλονίκη. Οι πρώτοι εκ των συνολικά 16 κατηγορουμένων αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στην υπόθεση, εμφανιζόμενοι και οι ίδιοι… ως θύματα των απατεώνων. Την ίδια στιγμή σοβαρά ερωτήματα προκαλεί το γεγονός, πως δυο από τους επιχειρηματίες που έστησαν την απάτη με τις εταιρίες «βιτρίνα», φέρονται να ενημερώθηκαν για την σχεδιαζόμενη επιχείρηση της ΑΑΔΕ και διέφυγαν από την χώρα. Για την συγκεκριμένη εξέλιξη, που προκαλεί «τριγμούς» στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ο διοικητής της υπηρεσίας, Γιώργος Πιτσιλής, κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου.

Τα «λαμπερά» ονόματα της απάτης

Τέσσερα γνώριμα πρόσωπα του Ελληνικού αθλητισμού βρίσκονται στο επίκεντρο της μεγάλης δικαστικής έρευνας για τα τέσσερα φερόμενα ως διασυνδεδεμένα κυκλώματα στον χώρο της εστίασης, που αποκάλυψε η ΑΑΔΕ. Οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές Παντελής Καφές, Σπύρος Βάλλας και Πέτρος Κανακούδης, καθώς και ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας Παναγιώτης Λιαδέλης, περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 1.283 κατηγορουμένων της ογκώδους δικογραφίας, η οποία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση αφορά την εκτεταμένη έρευνα φοροδιαφυγής, με 917 εταιρείες να έχουν μπει στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών και την εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο να αγγίζει τα 206,26 εκατομμύρια ευρώ. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Παντελή Καφέ, το όνομα του οποίου εμφανίζεται μαζί με εκείνα των δύο αδελφών του στο διαβιβαστικό. Ένας εκ των αδελφών του φέρεται, σύμφωνα με τη δικογραφία, να είχε κεντρικό ρόλο στο δεύτερο κύκλωμα. Αντίθετα, για τους Βάλλα, Κανακούδη και Λιαδέλη δεν προσδιορίζεται στα συγκεκριμένα στοιχεία ο ακριβής ρόλος τους. Δικαστικές πηγές σημειώνουν πως, « η αναφορά των ονομάτων τους στη δικογραφία δεν συνιστά απόδειξη ενοχής, ούτε σημαίνει ότι τους αποδίδονται όλες οι υπό διερεύνηση πράξεις. Η τελική κρίση ανήκει αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη».

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Απολογήθηκε ο Ερρίκος Πετιλόν

Την πόρτα του ανακριτή πέρασε το πρωί της Τρίτης (10/11), ο άλλοτε παρουσιαστής και ηθοποιός, Ερρίκος Πετιλόν. Κατά την απολογία του, εμφανίστηκε και ο ίδιος θύμα του κυκλώματος, υποστηρίζοντας πως, ««Αρνούμαι τις κατηγορίες. Έχω πέσει θύμα εξαπάτησης. Δεν γνώριζα κανέναν από τους συγκατηγορουμένους μου παρά μόνο μια γυναίκα που μου ζήτησε να της δώσω τους κωδικούς του Taxis μου. Το τι ακριβώς συνέβαινε εν αγνοία μου το έμαθα μετά τη σύλληψή μου. Οι κατηγορίες που μου αποδίδονται δεν ταιριάζουν με την προσωπικότητά μου. Η περιπέτεια της ζωής μου και τα σοβαρά προβλήματα της υγείας μου με έφεραν σε αυτή τη θέση». Στην απολογία του περιέγραψε τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης που αντιμετώπιζε το 2023, υποστηρίζοντας ότι, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας και εξάρτησης από ουσίες, βρισκόταν σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση και ζούσε αποκλειστικά από επιδόματα. Παράλληλα υποστήριξε πως, «δέχθηκεα να εμφανίζεμαι ως διαχειριστής επιχειρήσεων εστίασης έναντι μηνιαίας αμοιβής 500 έως 600 ευρώ, χωρίς, να ασκώ πραγματικά καθήκοντα διοίκησης ή να γνωρίζω τις οικονομικές υποχρεώσεις των εταιρειών». Μάλιστα, υποστηρίζει ότι δεν εργαζόταν στα συγκεκριμένα καταστήματα, αλλά εμφανιζόταν μόνο για να εισπράξει τα χρήματά του, τα οποία μπορούσε να του παραδώσει ακόμη και κάποιος σερβιτόρος. Μετά την κατάθεση του αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους εξόδου από την χώρα και εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα.

«Το έκανα για τα παιδιά μου»

Κάθε εμπλοκή του στο μεγάλο κύκλωμα της φοροδιαφυγής, αρνήθηκε και ένας λογιστής που εμπλέκεται στην υπόθεση, όπως υποστήριξε, « Εγώ δεν είμαι λογιστής αλλά το έκαναν επειδή έχω τρία ανήλικα κορίτσια με προβλήματα υγείας και έπρεπε να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. Η κατηγορία μου για απάτη αφορά χρέη 139 χιλιάδων ευρώ που αφορούν τρεις εταιρείες με τις οποίες δεν έχω καμία σχέση».

Ψάχνουν το «βαθύ λαρύγγι» της ΑΑΔΕ

Την ίδια στιγμή στελέχη της ΑΑΔΕ, αναζητούν το άτομο που εργάζεται στην υπηρεσία και φέρεται να ενημέρωσε δυο βασικούς υπόπτους στην υπόθεση. Τα άτομα αυτά έφυγαν από την χώρα μιας ημέρα πριν την επιχείρηση. Ο Γιώργος Πιτσιλής κατέθεσε μήνυση ενώ υποστήριξε πως: «σε ένα κράτος δικαίου δεν μπορεί να θεωρείται αδιάφορο το ενδεχόμενο διαρροής πληροφοριών που σχετίζονται με εν εξελίξει έρευνες. Ούτε μπορεί να γίνεται αποδεκτή η αντίληψη ότι η αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών και διωκτικών μηχανισμών είναι διαπραγματεύσιμο μέγεθος. Δεν υπάρχει σκοπός που να αγιάζει τέτοια μέσα». Πλέον οι αρχές αναζητούν τους δυο βασικούς υπόπτους, που έχουν στην ιδιοκτησία τους μεγάλες «πίστες» στην Θεσσαλονίκη για να τους οδηγήσουν ενώπιον των αρχών.