Νεκρές δύο αρκούδες σε τροχαία στην Κοζάνη – Οδηγίες από την «Καλλιστώ» για την αποτροπή ατυχημάτων

Δύο αρκούδες έχασαν τη ζωή τους χθες σε τροχαία δυστυχήματα, στην Εθνική Οδό Κοζάνης – Σιάτιστας και στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα μετά τον Πολύμυλο.

Σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ», τα δύο αυτά διαδοχικά συμβάντα αναδεικνύουν με έντονο τρόπο ότι το πρόβλημα των συγκρούσεων οχημάτων με την άγρια πανίδα παραμένει οξύ και απαιτεί εγρήγορση στην οδική συμπεριφορά των οδηγών και στην τεχνική κάλυψη του οδικού δικτύου.

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Η «Καλλιστώ» απευθύνει έκκληση προς όλους τους οδηγούς που κινούνται στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Δυτικής Μακεδονίας, ιδιαίτερα σε περιοχές με γνωστή παρουσία άγριας ζωής και σχετική προειδοποιητική σήμανση:

– Αυστηρή τήρηση των ορίων ταχύτητας: Η κίνηση με μειωμένη ταχύτητα προσφέρει τον απαραίτητο χρόνο αντίδρασης για την αποφυγή σύγκρουσης σε περίπτωση αιφνίδιας εμφάνισης ζώου στο οδόστρωμα.

– Αυξημένη προσοχή τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες, όταν και καταγράφεται αυξημένη κίνηση των ειδών της άγριας πανίδας, λόγω της μειωμένης ανθρώπινης δραστηριότητας.

– Σωστός χειρισμός σε περίπτωση συνάντησης: Αν εντοπίσετε αρκούδα στο οδόστρωμα ή στην άκρη του δρόμου, παραμείνετε ψύχραιμοι μέσα στο όχημά σας, μειώστε ταχύτητα, μην αναπτύσσετε ταχύτητα για να προσπεράσετε και μην ακολουθείτε το ζώο με τα φώτα ή την κόρνα.

– Ανάγκη για ενίσχυση και συντήρηση των μέτρων αποτροπής

Παράλληλα η «Καλλιστώ» επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων αποτροπής ατυχημάτων από τους αρμόδιους φορείς και τις εταιρείες διαχείρισης των αυτοκινητοδρόμων:

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– Συντήρηση και ενίσχυση της ειδικής περίφραξης: Τακτικός έλεγχος και άμεση αποκατάσταση τυχόν βλαβών ή κενών στη φράχτη του οδικού δικτύου της Εγνατίας Οδού, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος ειδών της άγριας πανίδας στους άξονες ταχείας κυκλοφορίας.

– Εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων προειδοποίησης: Επέκταση της χρήσης ηλεκτρονικών πινακίδων και ειδικών αισθητήρων ανίχνευσης ζώων. Τοποθέτηση ειδικών αποτρεπτικών μηχανισμών. Επέκταση της κατάλληλης, ενισχυμένης περίφραξης στην Εγνατία Οδό και σε άλλα τμήματα της (μεταξύ των οποίων και η Π.Ε. Κοζάνης).

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– Βελτίωση και καθαρισμός των σημείων διέλευσης: Διασφάλιση της λειτουργικότητας των υπόγειων και υπέργειων διαβάσεων άγριας πανίδας, όπου υπάρχουν, ώστε τα ζώα να μετακινούνται ασφαλώς χωρίς να εισέρχονται στο οδόστρωμα.