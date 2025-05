Μετά το φιάσκο των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που διεξήχθησαν στην Κωνσταντινούπολη στις 15 και 16 Μαίου, τα βλέμματα όλου του πλανήτη είναι στραμμένα στην κρίσιμη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Associated Press που επικαλείται δηλώσεις αξιωματούχου από τον Λευκό Οίκο, το πολυσυζητημένο τηλεφώνημα μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Ρώσου ομολόγου του ξεκίνησε λίγο μετά τις 17:33 ώρα Ελλάδος και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Νωρίτερα, σε ανακοίνωσή του ο Λευκός Οίκος υπογράμμισε ότι ο Τραμπ είναι ανοιχτός για μια συνάντηση με τον Πούτιν, ωστόσο «τα πάντα» παραμένουν στο τραπέζι, ακόμη και δευτερογενείς κυρώσεις, σημειώνοντας ότι αμέσως μετά τα τηλεφωνήματα ο πρόεδρος θα κάνει δηλώσεις.

