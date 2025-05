Ελάχιστα λεπτά πριν την κρίσιμη τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ και Πούτιν ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν γνωρίζει πώς να απεμπλακεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σε μία σύντομη ενημέρωση που πραγματοποίησε στους δημοσιογράφους, ο Βανς υπογράμμισε ότι «αντιλαμβανόμαστε πως υπάρχει ένα μικρό αδιέξοδο εδώ». Παράλληλα, συμπλήρωσε ότι «ο Πούτιν δεν ξέρει πώς να απεμπλακεί από την Ουκρανία… Αν δεν βρει κάτι, τότε ο π0ρόεδρος νομίζω θα του πει: “Μιλάς σοβαρά τώρα; Είσαι σίγουρος;”».

Ακόμη, τόνισε, ότι η Ρωσία οφείλει να βρει τρόπο ώστε να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σε διαφορετική περίπτωση οι ΗΠΑ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν πως «αυτός δεν είναι δικός μας πόλεμος».

Την ίδια ώρα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Karoline Leavitt δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Τράμπ πρόκειται να επικοινωνήσει με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχει με τον Πούτιν.

Press Secretary Karoline Leavitt Briefs Members of the Media, May 19, 2025 https://t.co/fkTQeAIGIg