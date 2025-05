Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ρωσία σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα των ΗΠΑ έστειλε ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι με τον ίδιο τρόπο θα αντιμετωπιστούν και τα δικά της.

Την ίδια ώρα ο Πούτιν παραμένει πάνω από το ακουστικό του για την τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχει με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι Αμερικανοί, ο αμερικανικός λαός και η αμερικανική ηγεσία, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, έχουν τα δικά τους εθνικά συμφέροντα. Και εμείς τα σεβόμαστε και θεωρούμε ότι θα αντιμετωπιστούμε με τον ίδιο τρόπο», σημείωσε ο Πούτιν σε συνέντευξη που έδωσε στον Ρώσο δημοσιογράφο Πάβελ Ζαρούμπιν, όταν ρωτήθηκε αν υπάρχουν κοινά σημεία επαφής με τις ΗΠΑ μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Putin said that the outcome of his "special military operation" in Ukraine should be a lasting peace.



So, he's waging war to achieve peace.



As the saying goes – fighting for peace is like screwing for virginity. pic.twitter.com/zaPTFIHwFh