Νεκρός ο δημοσιογράφος που είχε αποκαλύψει τη σχέση Πούτιν-Καμπάεβα – Τον “έφαγαν” τα δηλητηριώδη μανιτάρια

Νεκρός στο σπίτι του βρέθηκε ο δημοσιογράφος Γκριγκόρι Νεχόροσεφ, που χαρακτηριζόταν ως «προσωπικός εχθρός» του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Νεχόροσεφ, που ζούσε τα τελευταία 11 χρόνια εξόριστος ως πολιτικός πρόσφυγας στη Ρίγα της Λετονίας, είχε δημοσιεύσει τη φημολογούμενη σχέση του Ρώσου προέδρου με την Ολυμπιονίκη Αλίνα Καμπάεβα.

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Όπως αναφέρει η Daily Mail που επικαλείται το ειδησεογραφικό πρακτορείο Delfi, ο 69χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του μετά από κατανάλωση δηλητηριωδών μανιταριών, τα οποία είχε μαζέψει ο ίδιος. Morto il giornalista nemico di Putin, rivelò la sua relazione segreta con la ginnasta ​Alina Kabaeva. «Ha ​ingerito funghi velenosi» https://t.co/yt5NsvbOOt— Il Messaggero (@ilmessaggeroit) June 22, 2026

Σύμφωνα με φίλους του δημιοσιογράφου, πέθανε στο σπίτι του στη Ρίγα, αφού έφαγε μανιτάρια που βρήκε στην αυλή του σπιτιού του. Αν και ήταν γνώστης των μανιταριών, αυτά που μάζεψε αποδείχθηκαν μοιραία.

Μάλιστα, μια Ρωσίδα δημοσιογράφος που ζει επίσης στη Λετονία, η Μποζένα Ρίνσκα, χαρακτήρισε τον θάνατό του «ακατανόητο».

Για την ώρα, πάντως, δεν έχει υπάρξει κάποιο σχόλιο από τις λετονικές αρχές σχετικά με τον θάνατό του, ενώ πρόκειται να διενεργηθεί αυτοψία.

Ο Γκριγκόρι Νεχόροσεφ ήταν αρχισυντάκτης της ρωσικής εφημερίδας «Moskovsky Korrespondent» και το 2008 είχε γράψει πως ο Πούτιν σκόπευε να χωρίσει την τότε σύζυγό του, Λιουντμίλα, για να παντρευτεί την πασίγνωστη αθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής.

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Ο δημοσιογράφος φοβόταν για τη ζωή του όλα τα χρόνια που ζούσε στη Ρίγα, περιγράφοντας τον εαυτό του ως «προσωπικό εχθρό» του προέδρου της Ρωσίας, επειδή δεν τον συγχώρεσε ποτέ για το δημοσίευμα αυτό.

Όταν το επίμαχο άρθρο δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2008, ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας Αλεξάντερ Λεμπεντέφ αναγκάστηκε να κλείσει την «Moskovsky Korrespondent». Οι μυστικές υπηρεσίες ανέκριναν τον Νεχόροσεφ και τον ανάγκασαν να φύγει στο εξωτερικό.

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Τότε, ο Βλαντίμιρ Πούτιν αντέδρασε έντονα στη φήμη για τη σχέση του με την Καμπάεβα, καταδικάζοντας όσους, «με τις αλαζονικές τους συμπεριφορές και τις ερωτικές τους φαντασιώσεις, ανακατεύονται στη ζωή των άλλων».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Πούτιν δεν έχει αναγνωρίσει ποτέ δημόσια τη σχέση του με την Καμπάεβα, η οποία είναι σήμερα 43 ετών, ενώ φημολογείται πως έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά.