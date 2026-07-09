Πάολα Ρεβενιώτη: Η άγνωστη σχέση της με τον Μάνο Χατζιδάκι και την Σωτηρία Μπέλλου

Η Πάολα Ρεβενιώτη, θρυλική μορφή της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 68 ετών. Κατά καιρούς είχε μιλήσει για τις γνωριμίες της με διάσημους Έλληνες, μεταξύ των οποίων και προσωπικότητες των τεχνών και των γραμμάτων.

Μεταξύ άλλων η Πάολα Ρεβενιώτη είχε μιλήσει για την γνωριμία της με τον Μάνο Χατζιδάκι, εξηγώντας πώς τελευταία στιγμή ο σπουδαίος συνθέτης ακύρωσε μία προγραμματισμένη συνάντησή τους. Ωστόσο, η ίδια μέσα από συνεντεύξεις της είχε τονίσει ότι αρνήθηκε με άκρως ευγενικό τρόπο, γεγονός το οποίο την έκανε να μην πάψει ποτέ να τον εκτιμά.

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Όλα ξεκίνησαν όταν η Πάολα Ρεβενιώτη αποφάσισε να κυκλοφορήσει το δικό της περιοδικό, με τίτλο «Κράξιμο». Από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε προκάλεσε αίσθηση κι έτσι εκδίδονταν για πάρα πολλά χρόνια και συγκεκριμένα από το 1981 έως το 1993. Ωστόσο, η κυκλοφορία του δεν ακολουθούσε σταθερό πρόγραμμα, παρά μόνο όποτε το ήθελε εκείνη και της το επέτρεπαν τα οικονομικά της.

Μιλώντας στη LIFO το 2013, η Πάολα Ρεβενιώτη είχε αναφέρει: “Το «Κράξιμο» το ταχυδρομούσα πάντα, τιμής ένεκεν, σε πολλούς διανοούμενους της εποχής κι ανθρώπους της τέχνης που, λόγω της ιδιαιτερότητάς του, το αγκάλιασαν αμέσως. Άλλωστε, το να εκδίδει ένα ανάλογο περιοδικό ένα τέτοιο πιτσιρίκι κινούσε το ενδιαφέρον. Πάντα, λοιπόν, ο Χατζιδάκις απαντούσε, στέλνοντάς μου μια κάρτα που με ευχαριστούσε. Είχε συνεισφέρει, μάλιστα, στο περιοδικό, στέλνοντάς μου ένα καλό ποσό. Για να βγει το περιοδικό, σε κάποια φάση το ενίσχυσαν οικονομικά και αρκετοί άλλοι διάσημοι, όπως η Σωτηρία Μπέλλου, που ήταν πάντα γενναιόδωρη, ακόμα κι αν δεν γνώριζε τον λόγο που βοηθούσε. Δεν ήξερε, δηλαδή, ποιο ήταν το «Κράξιμο». «Άντε, βρε παιδιά, αφού θέλετε λεφτά, πάρτε δυο χιλιάρικα… (και τρία και τέσσερα κάθε φορά)… να πάτε να πιείτε δυο ποτά. Για να τα ζητάτε, ανάγκη θα τα ’χετε». Τώρα συνειδητοποιώ πόσο ζεστός άνθρωπος ήταν η Μπέλλου”.

Ενώ στη συνέχεια η Πάολα Ρεβενιώτη συμπλήρωσε: “Το ίδιο μαγικά αισθάνθηκα, όμως, και με τον Χατζιδάκι. Έτρεμα όταν τον συνάντησα από κοντά. Βρισκόμουν μαζί με τον φίλο μου Αλέξη Μπίστικα όταν τον είδαμε στον απέναντι δρόμο, που περίμενε για ταξί. Πήγαμε να τον χαιρετήσουμε, εκείνος μου έσφιξε το χέρι μέσα στις παλάμες του να με ζεστάνει κι εγώ είχα ντραπεί τόσο πολύ, που δεν μπορούσα να αρθρώσω λέξη. Ήταν έτοιμος να μου παραχωρήσει και συνέντευξη στο περιοδικό, αλλά τότε, δυστυχώς, μεσολάβησαν όλες αυτές οι αισχρότητες της «Αυριανής» εναντίον του κι έτσι δεν έγινε ποτέ”.