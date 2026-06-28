Πούτιν: Για πρώτη φορά παραδέχεται ελλείψεις στα καύσιμα μετά τα ουκρανικά πλήγματα

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν πραγματοποίησε την Κυριακή 28/6 σύσκεψη στο Κρεμλίνο σχετικά με την προμήθεια καυσίμων στις περιοχές της Ρωσίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν μέλη της κυβέρνησης και επικεφαλής κορυφαίων ενεργειακών εταιρειών. Συζητήθηκαν μέτρα για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής καυσίμων σε πολίτες, επιχειρήσεις, επιχειρήσεις και κοινωνικά σημαντικούς οργανισμούς.

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Ο πρόεδρος της Ρωσίας μεταξύ άλλων παραδέχθηκε ελλείψεις στα καύσιμα μετά τα ουκρανικά πλήγματα, ενώ υποσχέθηκε μέτρα αλλά και αντίποινα.

«Πριν από αρκετές ημέρες, σε συνάντηση με μέλη της κυβέρνησης, συζητήσαμε λεπτομερώς την κατάσταση στην εγχώρια αγορά πετρελαιοειδών. Θα ήθελα να επαναλάβω: πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο των τρομοκρατικών επιθέσεων στις ειρηνικές, πολιτικές εγκαταστάσεις και υποδομές μας» ανέφερε αρχικά ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν για να προσθέσει:

⚡️ Putin publicly acknowledged Russia's fuel problems for the first time



During a government meeting, Putin said that queues have already formed at Russian gas stations and that the required grades of gasoline are not always available.



He also revealed that Russia has begun… pic.twitter.com/YwK2Ynxxzv June 28, 2026

«Σήμερα, σε μια ευρεία συνάντηση με τη συμμετοχή των επικεφαλής των κορυφαίων ενεργειακών εταιρειών μας, προτείνω να εξεταστούν πρόσθετα βήματα που αποσκοπούν στη διασφάλιση της αδιάλειπτης και σταθερής προμήθειας καυσίμων σε πολίτες και επιχειρήσεις, επιχειρήσεις και κοινωνικά σημαντικούς οργανισμούς, καθώς και να συζητηθεί ο τρόπος εφαρμογής των αποφάσεων που έχουν ήδη ληφθεί σε αυτόν τον τομέα.

Είμαστε σε συνεχή επαφή με ορισμένους συναδέλφους, αλλά ζήτησα από όλους να συναντηθούμε για να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με το πώς θα δομήσουμε αυτή την κοινή εργασία.

Είναι γνωστό ότι οι δυνατότητες των μεγαλύτερων διυλιστηρίων πετρελαίου αξιοποιούνται στο μέγιστο δυνατό βαθμό και αξιοποιείται το δυναμικό των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων. Οι περίοδοι τακτικής συντήρησης έχουν επίσης μειωθεί και η προγραμματισμένη συντήρηση έχει αναβληθεί. Και μέχρι τον Ιούλιο, η παραγωγή βασικών καυσίμων αναμένεται να ξεπεράσει τα επίπεδα του Ιουνίου.

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Θα ήθελα να σημειώσω ιδιαίτερα ότι, στην τρέχουσα κατάσταση, κορυφαίες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών, αποδεικνύονται αξιόπιστοι εταίροι του κράτους. Οι αντισυμβατικές προκλήσεις που προκύπτουν αντιμετωπίζονται, και αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά, γρήγορα και αρμοδίως, προς το συμφέρον της χώρας και των πολιτών μας.

Θα προσθέσω ότι οι προηγουμένως συσσωρευμένες ποσότητες καυσίμων έχουν εισέλθει στην εγχώρια αγορά. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι έχουμε αρχίσει να χρησιμοποιούμε αυτά τα αποθέματα, τα αποθέματα βενζίνης βρίσκονται επί του παρόντος σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι. Πρέπει να συνεχίσουμε να ενεργούμε με σύνεση και, φυσικά, με προσοχή.

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Σύμφωνα με την έκθεση του Υπουργείου Ενέργειας, τα αποθέματα βενζίνης ανέρχονται σήμερα σε 1,7 εκατομμύρια τόνους, σχεδόν τα ίδια με πέρυσι. Υπάρχει μια μικρή μείωση μόλις 4%.

Επιπλέον, προς το συμφέρον των εγχώριων καταναλωτών, έχει επιβληθεί προσωρινά πλήρης απαγόρευση των εξαγωγών βενζίνης και καυσίμου αεριωθούμενων. Εξετάζεται επίσης η ανάγκη πλήρους απαγόρευσης των εξαγωγών καυσίμου ντίζελ. Γνωρίζω ότι θα το συζητήσουμε τώρα — ενδέχεται να προκύψουν ανησυχίες για πιθανή υπερφόρτωση. Γι’ αυτό είμαστε εδώ σήμερα — για να αποτρέψουμε τυχόν βήματα που δεν χρειαζόμαστε. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσουμε πρόσθετα προβλήματα για τους εαυτούς μας. Θα συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα.

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Ταυτόχρονα, γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν τόσο για τους οδηγούς όσο και για τις επιχειρήσεις: δυστυχώς, εξακολουθούν να υπάρχουν ουρές στα βενζινάδικα και η σωστή ποιότητα βενζίνης δεν είναι πάντα διαθέσιμη. Και, φυσικά, κατανοούμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων και οι αγροκτήματα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι τηρούνται τα εποχιακά χρονοδιαγράμματα εφοδιασμού καυσίμων για τις γεωργικές επιχειρήσεις. Οι συγκομιδές εξαρτώνται από αυτό.

Συνολικά, για τη σταθεροποίηση της αγοράς καυσίμων, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν συστημικά μέτρα που να είναι ανάλογα με την κλίμακα των τρεχουσών προκλήσεων. Αυτό περιλαμβάνει την αύξηση της προσφοράς και τη διατήρηση οικονομικά δικαιολογημένων τιμών καυσίμων.

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Η κυβέρνηση έχει συστήσει ειδικό αρχηγείο για την άμεση παρακολούθηση της κατάστασης, λειτουργώντας όλο το εικοσιτετράωρο. Έχουμε επίσης συνεργαστεί με πετρελαϊκές εταιρείες για την ανάπτυξη πρόσθετων προτάσεων για τη διασφάλιση του εφοδιασμού με καύσιμα της εγχώριας αγοράς. Ας συζητήσουμε όλα αυτά λεπτομερώς σήμερα».