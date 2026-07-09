Ασπρόπυργος: Βίντεο σοκ με τη στιγμή της έκρηξης στην επιχείρηση που έγινε στάχτη – 11 τραυματίες, οι 3 διασωληνωμένοι

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης στην επιχείρηση με ανταλλακτικά στον Ασπρόπυργο, που τυλίχθηκε γρήγορα στις φλόγες και άφησε πίσω της 11 τραυματίες, εκ των οποίων οι τρεις διασωληνωμένοι.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

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«Η έκρηξη ήταν δυνατή και έγινε γύρω στις 8. Τα τζάμια τρίζανε και ήταν έτοιμα να σπάσουν» δήλωσε νωρίτερα στο DEBATER κάτοικος της περιοχής.

«Έγινε μεγάλη έκρηξη πριν 20 λεπτά και οι φλόγες έφτασαν πολύ ψηλά» ανέφερε νωρίτερα στο DEBATER μάρτυρας.

Όπως έχει γίνει γνωστό, λόγω της έκρηξης και της μεγάλης φωτιάς στην επιχείρηση που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο τραυματίστηκαν συνολικά 11 άτομα, με τους τρεις να είναι διασωληνωμένοι στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση με σοβαρά εγκαύματα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του DEBATER, πέντε τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο, με τους δύο να είναι διασωληνωμένοι. Οι άλλοι τρεις νοσηλεύονται εκτός κινδύνου με ελαφρά εγκαύματα και άλλος ένας πήρε ήδη εξιτήριο.

Την ίδια ώρα, ακόμα ένας τραυματίας με σοβαρά εγκαύματα δίνει μάχη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Αττικόν και αναμένεται να διακομιστεί στο ΚΑΤ. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Στο Αττικόν προσήλθαν ακόμα τέσσερα άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

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Η φωτιά από τις 11 το πρωί παρουσιάζει καλύτερη εικόνα, ενώ έληξε και ο συναγερμός για ο φορτηγό με δεξαμενή προπανίου που βρισκόταν στον προαύλιο χώρο. «Εχουν έρθει και μας είπαν να φύγουμε, αλλά δεν αφήνει κανένας την επιχείρηση του στο έλεος. Άλλωστε η φωτιά έχει περιοριστεί και βγαίνει μόνο άσπρος καπνός» δήλωσε στο DEBATER αυτόπτης μάρτυρας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 8 το πρωί, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με πυκνούς καπνούς να καλύπτουν την περιοχή και την ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική.

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Μάλιστα, στις 8:34 εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους που βρίσκονται στην οδό Μεγαρίδος να απομακρυνθούν προς Ασπρόπυργο μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου.

Στο σημείο έσπευσε από την πρώτη στιγμή ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής και συγκεκριμένα 75 πυροσβέστες και 20 οχήματα, καθώς και 4 βραχιονοφόρα οχήματα, εκ των οποίων ένα ειδικό βραχυονοφορο διυλιστηρίων, ενώ από αέρος έκανε ρίψεις νερού και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

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Επί τόπου παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς η φωτιά συνεχίζει να καίει, ενώ στο σημείο μετέβη και το Ανακριτικο Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμου της Δυτικής Αττικής για την διερεύνηση των αιτίων της.