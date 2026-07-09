Επιβραδύνθηκε σημαντικά ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού τον Ιούνιο – Αύξηση 4,4%

Επιβραδύνθηκε σημαντικά ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού τον Ιούνιο εφέτος, καθώς αυξήθηκε 4,4%, από 5,2% τον προηγούμενο μήνα και έναντι αύξησης 2,8% τον Ιούνιο πέρυσι. Η εξέλιξη αυτή, ήρθε ως αποτέλεσμα των σχετικά συγκρατημένων ανατιμήσεων στα τρόφιμα και είδη διατροφής, καθώς και σε ορισμένες υπηρεσίες, και παρά το γεγονός ότι σε ετήσια σύγκριση καταγράφηκαν αυξήσεις τιμών στην ενέργεια.

Ειδικότερα, στα τρόφιμα και είδη διατροφής οι ανατιμήσεις αφορούν κυρίως στους συνήθεις «υπόπτους»: Ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας (1,6%), Μοσχάρι (15,6%), Αρνί και κατσίκι (16,2%), Πουλερικά (4,7%), Παρασκευάσματα με βάση το κρέας (5%), Ψάρια αλίπαστα (11,1%), Γαλακτοκομικά και αυγά (2,4%), Μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη (9,7%), Φρούτα (4%), Λαχανικά (0,5%), Χυμούς φρούτων (6,5%) και Καφέ (4,3%). Στον αντίποδα, συνεχίστηκε η μείωση της τιμής στο ελαιόλαδο (12,8%). Ανατιμήσεις υπήρξαν επίσης σε: Ένδυση και υπόδηση (0,5%), Ενοίκια κατοικιών (7,1%), Επισκευή και συντήρηση κατοικίας (5,3%), Διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι (5,8%), Πακέτο διακοπών (5,3%), Εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- ταχυφαγεία- κυλικεία (8,3%), Ασφάλιστρα υγείας (7%), Ασφάλιστρα οχημάτων (1,9%), Κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας (4%) και Κοσμήματα- ρολόγια (15,8%). Στον τομέα της ενέργειας, καταγράφηκαν σε ένα έτος αυξήσεις τιμών σε: Ηλεκτρισμό (2,8%), Φυσικό αέριο (24,6%), Πετρέλαιο θέρμανσης (53,2%), Στερεά καύσιμα (2,2%), Πετρέλαιο κίνησης (12%), Βενζίνη (12,8%) και Άλλα καύσιμα (18,1%). Ως απότοκο αυτών, η Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο αυξήθηκε κατά (15,6%).

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Μεταξύ Ιουνίου και Μαΐου, σημειώθηκαν ανατιμήσεις, μεταξύ άλλων, σε: Δημητριακά για πρωινό (8,1%), Ψάρια νωπά ή κατεψυγμένα (2,8%), Γιαούρτι (4,7%), Φρούτα (10,7%), Ένδυση και υπόδηση (1,4%), Ενοίκια κατοικιών (0,4%), Ηλεκτρισμό (0,7%), Φυσικό αέριο (2,9%) και Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (5,9%). Από την άλλη πλευρά, ξεχωρίζουν οι μειώσεις τιμών σε: Πετρέλαιο κίνησης (7,6%), Βενζίνη (5,7%) και ‘Αλλα καύσιμα (14,1%).

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή τον Ιούνιο προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

*2,7% στην ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, παρασκευάσματα με βάση το κρέας, ψάρια αλίπαστα, γαλακτοκομικά και αυγά, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), χυμούς φρούτων, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ρύζι, ψάρια νωπά ή κατεψυγμένα, ελαιόλαδο.

*0,5% στην ομάδα «Ένδυση και υπόδηση», λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

*10,6% στην ομάδα «Στέγαση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.

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*0,5% στην ομάδα «Διαρκή αγαθά- Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη οικιακής χρήσης, οικιακές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στις οικιακές συσκευές και επισκευές.

*1,1% στην ομάδα «Υγεία», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικά προϊόντα, υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

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*7,2% στην ομάδα «Μεταφορές», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και εξοπλισμό προσωπικής μεταφοράς, πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), άλλα καύσιμα, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

*1,7% στην ομάδα «Αναψυχή- Αθλητισμός και Πολιτισμός», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: προϊόντα κηπουρικής και ζώα συντροφιάς, υπηρεσίες αναψυχής, πολιτιστικές υπηρεσίες, πακέτο διακοπών.

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*2,8% στην ομάδα «Εκπαίδευση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

*7,7% στην ομάδα «Ξενοδοχεία- Καφέ- Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- ταχυφαγεία- κυλικεία.

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*3,4% στην ομάδα «Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ασφάλιστρα υγείας, ασφάλιστρα οχημάτων.

*1,1% στην ομάδα «Προσωπική φροντίδα- Κοινωνική προστασία- Άλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, κοσμήματα και ρολόγια, άλλες υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: άλλες συσκευές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας, είδη μεταφοράς, ταξιδιού και άλλα προσωπικά είδη.

2. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

*2,7% στην ομάδα «Ενημέρωση και επικοινωνία», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: εξοπλισμό ενημέρωσης και επικοινωνίας, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης δεν παρουσίασε μεταβολή τον Ιούνιο 2026 σε σύγκριση με τον Μάιο 2026, ενώ κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους σημειώθηκε αύξηση 0,8%.

Όσον αφορά στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός αυξήθηκε 3,9% τον Ιούνιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025, έναντι αύξησης 3,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2025 με το 2024. Ενώ, τον Ιούνιο 2026 σε σύγκριση με τον Μάιο 2026 παρουσίασε αύξηση 0,3%, έναντι αύξησης 1,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.