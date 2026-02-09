Βέλγιο: 28χρονη κατάπιε κουτάλι 17 εκατοστών όταν πήδηξε πάνω της ο σκύλος της (Βίντεο)

Τον τρόμο βίωσε μια 28χρονη γυναίκα στο Βέλγιο όταν κατάπιε κατά λάθος ένα κουτάλι μήκους 17 εκατοστών ενώ έτρωγε γιαούρτι στο σπίτι της.

Η Reymy Amelinckx, από το Rumst του Βελγίου, είπε ότι το αλλόκοτο περιστατικό συνέβη όταν ο σκύλος της, ο Marley, πήδηξε ξαφνικά πάνω της ενώ καθόταν στον καναπέ.

Με το κουτάλι στο στόμα της και τα χέρια της απασχολημένα, ξαφνιάστηκε από την κίνηση του σκύλου και έχασε τον έλεγχο. «Έβαλα το κουτάλι στο στόμα μου για να έχω τα χέρια μου ελεύθερα για να απαντήσω σε ένα μήνυμα. Ακριβώς τότε, η Μάρλεϊ αποφάσισε να πηδήξει πάνω μου», θυμήθηκε.

«Τρομοκρατήθηκα τόσο πολύ που τράβηξα το κεφάλι μου πίσω και, πριν το καταλάβω, το κουτάλι σφηνώθηκε στο λαιμό μου. Σηκώθηκα και άρχισα να πανικοβάλλομαι».

Μη μπορώντας να βγάλει το κουτάλι, η Reymy Amelinckx είπε ότι αναγκάστηκε να πάρει μια απόφαση σε κλάσματα δευτερολέπτου. Τελικά το κατάπιε, και αργότερα παραδέχτηκε ότι ένιωσε πολύ ντροπή για να το πει αμέσως στον φίλο της όταν επέστρεψε σπίτι. Αρχικά προσπάθησε να αγνοήσει την κατάσταση, πιστεύοντας ότι δεν ήταν σοβαρή.

«Δεν ένιωσα καθόλου άσχημα – οπότε δεν είπα τίποτα γι’ αυτό αμέσως. Μόνο μετά το δείπνο συνειδητοποίησα ότι ήταν στην πραγματικότητα αρκετά σοβαρό. Υπήρχε ένα κουτάλι 17 εκατοστών στο στομάχι μου. Στο διαδίκτυο, παντού έλεγαν το ίδιο πράγμα: πήγαινε κατευθείαν στα επείγοντα. Μόνο τότε συνειδητοποίησα πόσο επικίνδυνο θα μπορούσε να είναι.»

Οι γιατροί αργότερα επιβεβαίωσαν ότι το κουτάλι ήταν πολύ μεγάλο για να περάσει φυσικά και προγραμματίστηκαν γαστροσκόπηση για να το αφαιρέσουν. Η Reymy Amelinckx περιέγραψε την αναμονή για τη διαδικασία ως οδυνηρή.

«Εκείνη η νύχτα ήταν δύσκολη, ένιωθα το κουτάλι να κινείται, μερικές φορές ακόμη και ανάμεσα στα πλευρά μου. Ήταν πραγματικά τρομακτικό.

Ένιωθα φούσκωμα και ναυτία, και δεν μπορούσα να φάω χωρίς να νιώθω περίεργα. Ο ύπνος ήταν δύσκολος επειδή κάθε στάση μου θύμιζε το κουτάλι στο στομάχι μου».

Δύο ημέρες αργότερα, το κουτάλι αφαιρέθηκε με επιτυχία με τοπική αναισθησία, αν και η διαδικασία προκάλεσε μικρή εσωτερική αιμορραγία.