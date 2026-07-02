Απίθανη ανατροπή: Το Βέλγιο απέκλεισε με 3-2 τη Σενεγάλη – Λουκάκου και Τίλεμανς υπέγραψαν το έπος (βίντεο)

Το Βέλγιο «επέστρεψε» απ’ την… κόλαση του 0-2 της Σενεγάλης, οδήγησε στο ματς στην παράταση με δύο γκολ στο 86’ και στο 89’ και με πέναλτι του Τίλεμανς στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων (125΄), έφτασε σε μία απίθανη ανατροπή με 3-2 και πήρε το «εισιτήριο» για τους «16» του Μουντιάλ 2026.

Αφού έχασαν μία απίστευτη ευκαιρία με τον Ισμαΐλα Σαρ στο 13’ (έστειλε την μπάλα στο δοκάρι κι ακολούθως, όντας πεσμένος, έκανε προβολή που πέρασε άουτ), η Σενεγάλη άνοιξε το σκορ στο 25’ με τον Χαμπίμπ Ντιαρά, ο οποίος πήρε το «ριμπάουντ» μετά από κεφαλιά του Σαρ στο δοκάρι κι έκανε το 1-0.

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Στο 51’ από τρομερή μπαλιά 40 μέτρων του Ντιατά, ο Ισμαΐλα Σαρ έκανε τρομερό κοντρόλ με το στήθος εν κινήσει και με «οβίδα» δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Κουρτουά για το 2-0.

Το Βέλγιο έψαξε αντίδραση μετά τις μαζεμένες αλλαγές του Ρούντι Γκαρσιά και τη βρήκε στα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Στο 86’ έπειτα από γύρισμα του Μενιέ, ο Λουκάκου μείωσε σε 1-2, ενώ στο 89’ από τραγική έξοδο του Ντιό (σε σέντρα του Τροσάρ), ο Τίλεμανς ισοφάρισε σε 2-2 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Στην παράταση το Βέλγιο κέρδισε πέναλτι. Σε υπόδειξη του Μεξικανού VAR Πατσέκο, ο διαιτητής Σαΐντ Μαρτίνες πήγε σε on field review κι έδειξε την εσχάτη των ποινών πέναλτι σε μαρκάρισμα του Καμαρά στον Τίλεμανς κι ενώ ο Λουκεμπάκιο στην εξέλιξη της φάσης έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι κι έξω.

Ο Τίλεμανς ανέλαβε την εκτέλεση και δεν αστόχησε απ’ την άσπρη βούλα, κάνοντας το 3-2 για το Βέλγιο μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Διαιτητής: Σαΐντ Μαρτίνες (Ονδούρα)

Κίτρινες: 64’ Μέχελε, 90’ Ρούντι Γκαρσιά (στον πάγκο) – 67’ Καμαρά

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

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ΒΕΛΓΙΟ (Ρούντι Γκαρσιά): Κουρτουά, Καστάνιε, Μέχελε, Τεάτ, Ντε Κάιπερ (79’ Μενιέ), Βανάκεν (63’ Μορέιρα), Ντε Μπρόινε (56’ Ράσκιν), Τίλεμανς, Τροσάρ (109’ Ονάνα), Ντοκού (56’ Λουκεμπάκιο), Ντε Κετελάρε.

ΣΕΝΕΓΑΛΗ (Πάπε Τιαό): Ντιό, Τζέικομπς (93’ Ντιούφ), Νιακατέ, Σις, Ντιατά, Π. Γκέιγ (66’ Καμαρά), Ι. Γκέιγ (96’ Σαπόκο Εντιαγέ), Ντιαρά (73’ Πάπε Ματάρ Σαρ), Μανέ (93’ Τζάκσον), Εντιαγέ (73’ Εμπαγιέ), Ισμαΐλα Σαρ.