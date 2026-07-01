Αμβέρσα: «Έκαναν εργασίες σε ηλεκτρικό πίνακα» – Πώς ξεκίνησε η φονική πυρκαγιά με τους πέντε νεκρούς

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δεκαώροφο συγκρότημα κατοικιών στην Αμβέρσα του Βελγίου.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τη φλαμανδική αστυνομία, ο τραγικός απολογισμός της καταστροφής ανέρχεται σε πέντε επιβεβαιωμένους θανάτους, διορθώνοντας την αρχική εκτίμηση που έκανε λόγο για έξι θύματα.

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Έπειτα από πολύωρη και επίπονη μάχη με τις φλόγες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να κατασβέσουν πλήρως την πυρκαγιά, ενώ ολοκληρώθηκαν και οι έρευνες στους χώρους του κτιρίου για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων. 🇧🇪 At least six people have died after a major fire tore through a 10-storey apartment building in the Linkeroever district of Antwerp.



Follow: @europa pic.twitter.com/NLuOh1LSFF— Europa.com (@europa) July 1, 2026

Οι μαρτυρίες των ενοίκων για το ξέσπασμα της φωτιάς

Συγκλονιστικές είναι οι περιγραφές των διασωθέντων, οι οποίοι συνδέουν την έναρξη της φωτιάς με τεχνικές εργασίες. Ο Ζεράλντ, ένοικος του 9ου ορόφου, μιλώντας στο δίκτυο RTBF, σημείωσε: «Έκαναν εργασίες στον ηλεκτρικό πίνακα».

Περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές της διαφυγής του, πρόσθεσε: «Νομίζω ότι δούλευαν στον ηλεκτρικό πίνακα. Νομίζω ότι από εκεί ξεκίνησε η φωτιά», εξηγεί ο Ζεράλντ. «Μένω στον 9ο όροφο, υπήρχε φωτιά ακριβώς δίπλα…

Η γειτόνισσά μου με άφησε να περάσω στο σπίτι της, από την πόρτα. Δεν μπορούσε να βρει τη γάτα της. Ήταν εντελώς σκοτεινά. Έτσι, εγώ και η γειτόνισσά μου δραπετεύσαμε. Άφησα τα πάντα εκεί, τα κλειδιά μου, τα πάντα. Δεν πήρα τίποτα. Τώρα μας λένε ότι μάλλον θα πρέπει να κοιμηθούμε κάπου αλλού. Πρέπει να περιμένουμε».

Την ίδια ώρα, ένας άλλος κάτοικος της περιοχής επιβεβαίωσε στο κανάλι VRTNWS ότι την ώρα του συμβάντος βρίσκονταν σε εξέλιξη προγραμματισμένες εργασίες στο ηλεκτρικό δίκτυο του τετραγώνου.

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Ο Χέερτ Ντεβούλφ, διαμένοντας στον 10ο όροφο, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πρώτα κόπηκε το ρεύμα. Τρία λεπτά αργότερα, σήμανε ο συναγερμός για πυρκαγιά.

Ήδη υπήρχε καπνός στους διαδρόμους» είπε ο Χέερτ Ντεβούλφ, ένοικος του 10ου ορόφου, στο βελγικό τηλεοπτικό κανάλι VRTNWS.

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«Προσπαθήσαμε να κατεβούμε μόνοι μας αλλά δεν τα καταφέραμε. Κλειστήκαμε στο διαμέρισμα και περιμέναμε στο μπαλκόνι. Περίπου 10 λεπτά αργότερα ήρθε η πυροσβεστική να μας σώσει με τη σκάλα», πρόσθεσε.

BREAKING: At least six people have died after a fire broke out in a high-rise apartment building in Antwerp, Belgian police said. pic.twitter.com/p6BKZmFVVf ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 1, 2026

Στο ισόγειο εστιάζονται οι έρευνες των αρχών

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Belga, επικαλούμενο πηγές της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η εστία της φονικής πυρκαγιάς εντοπίζεται στο ισόγειο του κτιρίου και αποδίδεται αρχικά σε τεχνική βλάβη.

Στο σημείο της καταστροφής έχουν ήδη μεταβεί εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές προκειμένου να διενεργήσουν αυτοψία και να καταλογίσουν τυχόν ποινικές ευθύνες.

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Παρ’ όλα αυτά, τα ακριβή αίτια της τραγωδίας παραμένουν υπό διερεύνηση, με τα εξειδικευμένα κλιμάκια της πυροσβεστικής και τους τεχνικούς εμπειρογνώμονες να σαρώνουν όλους τους ορόφους του κτιρίου.