Τρομακτικό βίντεο από την Ισπανία: Ταύρος κάρφωσε με τα κέρατα 17χρονο και τον πέταξε στον αέρα

Ανατριχίλα προκαλεί βίντεο που δημοσίευσε η Daily Mail και δείχνει έναν ταύρο σε φεστιβάλ στην Ισπανία να καρφώνει με τα κέρατα έναν 17χρονο και στη συνέχεια να τον πετά στον αέρα.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε φεστιβάλ στην επαρχία του Τολέδο προς τιμήν της Παναγίας των Angustias και στο βίντεο φαίνεται ο μαινόμενος ταύρος να χτυπά επανειλημμένα τον νεαρό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ταύρος αρχικά στριμώχνει τον ανήλικο σε έναν τοίχο, στη συνέχεια τον σηκώνει στον αέρα και τον χτυπά με δύναμη σε μια μεταλλική πόρτα.

Τον 17χρονο έσωσαν άλλοι συμμετέχοντες στο φεστιβάλ που κατάφεραν να αποσπάσουν την προσοχή του ταύρου.

Σύμφωνα με πηγές της πολιτικής προστασίας της Ισπανίας ο νεαρός τραυματίστηκε στον ώμο και στην κοιλιά και νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.