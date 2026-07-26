Πύρινος εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία: Η μεγαλύτερη εκκένωση πληθυσμού από τον Β’ Παγκόσμιο – Οι φλόγες κυκλώνουν τη Ζιρόντ, 3 συλλήψεις

Καταστάσεις που ο γενικός πληθυσμός έχει να βιώσει από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο υποβάλλονται κάτοικοι περιοχών της Γαλλίας και Ισπανίας καθώς τα τεράστια πύρινα μέτωπα συνεχίζουν την επέλαση τους και χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους.

Στο νοτιοδυτική Γαλλία ακόμη 55.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους μέσα στη νύχτα καθώς το τεράστιο πύρινο μέτωπο πλησιάζει το αστικό ιστό καθώς απέχει μόλις 20 χιλιόμετρα από το Μπορντό.

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Οι γαλλικές αρχές πραγματοποιούν την μεγαλύτερη επιχείρηση εκκένωσης που έχει γίνει μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στη Ζιρόντ, λόγω πρωτοφανών φαινομένων «καταιγίδας φωτιάς» καθώς οι ισχυροί άνεμοι στην περιοχή δημιουργούν στροβιλισμούς φωτιάς.

Την ίδια στιγμή, στην Ισπανία εκδόθηκε μεταμεσονύχτια εντολή εκκένωσης για οκτώ δήμους του Τολέδο. Τουλάχιστον τρία μεγάλα πύρινα μέτωπα σχηματίζουν κλοιό δυτικά της Μαδρίτης, ενώ από νέα βδομάδα οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα.

«Λόγω της δασικής πυρκαγιάς, εκδόθηκε προειδοποίηση για την εκκένωση των κάτωθι δήμων του Τολέδο: Μπουεναβεντούρα, Ναβαμορκουέντε, Ρεάλ ντε Σαν Βιθέντε, Χινοχόσα ντε Σαν Βιθέντε, Καστίγιο ντε Μπαγιουέλα, Γκαρσιοτούμ, Νούνιο Γκόμεθ και Πελαουστάν», αναφέρει η ανακοίνωση του ισπανικού υπουργείου Εσωτερικών στην πλατφόρμα Χ.

«Η κατάσταση είναι περίπλοκη», είπε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα. «Σήμερα, είμαστε λίγο πιο απαισιόδοξοι από χθες. Οι καιρικές συνθήκες, όπως διαπιστώσατε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, δεν βοήθησαν καθόλου. Η νύχτα δεν προβλέπεται ιδιαίτερα ευνοϊκή, δεν θα είναι διόλου εύκολη για εμάς», συμπλήρωσε. This is what a devastating wildfire looks like as flames engulf parts of France pic.twitter.com/sejxWAY7Wj ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 25, 2026

Γαλλία: Για πρώτη φορά στη μάχη με τις φωτιές το Airbus A400M

Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε σε πραγματικές συνθήκες το Airbus A400M για την αντιμετώπιση μεγάλης δασικής πυρκαγιάς, καθώς το μεταγωγικό αεροσκάφος των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων πραγματοποίησε το απόγευμα του Σαββάτου την πρώτη ρίψη επιβραδυντικού υλικού στην περιοχή Λακανό της Ζιρόντ.

Το ειδικά διαμορφωμένο A400M μπορεί να μεταφέρει 20.000 λίτρα νερού ή επιβραδυντικού υγρού, χάρη σε μια μεγάλη ημικυλινδρική δεξαμενή που έχει τοποθετηθεί στο εσωτερικό του αεροσκάφους, χωρίς να απαιτηθούν μόνιμες δομικές μετατροπές.

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Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, η ποσότητα υλικού που μπορεί να απελευθερώσει σε μία ρίψη είναι αντίστοιχη με εκείνη τριών αεροσκαφών Canadair, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμο στη δημιουργία εκτεταμένων αντιπυρικών ζωνών.

Συλλήψεις στη Ζιρόντ

Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως το πύρινο μέτωπο ενισχύθηκε εκ νέου, δημιουργώντας στροβιλισμούς που το καθιστούν απρόβλεπτο και δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο. «Θα είναι άλλη μια δύσκολη νύχτα», είπε ο πυραγός Νικολά Μπραζ.

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Οι αρχές της Ζιρόντ ανακοίνωσαν τη σύλληψη δύο υπόπτων, ηλικίας 19 και 21 ετών, οι οποίοι εργάζονταν σε εστιατόριο και κατηγορούνται ότι προκάλεσαν πυρκαγιά εκτοξεύοντας πυροτεχνήματα.

Παράλληλα, ένας 33χρονος συνελήφθη λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λορμόν της Ζιρόντ, στα προάστια του Μπορντό, με την κατηγορία του εμπρησμού από αμέλεια, καθώς βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ εκτελούσε βάρδια ως οδηγός ασθενοφόρου.

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When you're told to evacuate, evacuate! The speed of this forest fire in Navas del Rey, near Madrid, Spain is terrifying.



It took 8 minutest to reach the camera. pic.twitter.com/NKmprMEokR— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 25, 2026

Στην πόλη Μανίσες της Βαλένθια, ένας 70χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο είχε παγιδευτεί σε χαράδρα, εξαιτίας πυρκαγιάς που δεν σχετίζεται με το μεγάλο πύρινο μέτωπο στην περιοχή της Μαδρίτης.

Οι πυρκαγιές που πλήττουν τη νοτιοδυτική Γαλλία έχουν αναγκάσει περίπου 200.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια ή τα καταλύματά τους, σε μια επιχείρηση που, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, είναι πιθανότατα η μεγαλύτερη εκκένωση που έχει οργανωθεί ποτέ στη χώρα.

Ο ίδιος έκανε λόγο και για ιστορικό ρεκόρ, καθώς από τις αρχές του 2026 οι πυρκαγιές στη Γαλλία έχουν αποτεφρώσει συνολικά περίπου 980.000 στρέμματα, ενώ αρκετά μεγάλα μέτωπα εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός ελέγχου.