Τραγωδία σε φεστιβάλ στην Ισπανία: Ταύρος σκότωσε 57χρονο θεατή (βίντεο)

Σοκ προκάλεσε στην Ισπανία η τραγική κατάληξη ενός φεστιβάλ στην πόλη Ουμπρίκε, στην επαρχία Κάδιθ, όπου ένας ταύρος επιτέθηκε και σκότωσε θεατή, όπως καταγράφηκε σε βίντεο.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Κυριακής, λίγο μετά τις 6:30, στο πλαίσιο της 10ης διοργάνωσης της εκδήλωσης Toro del Gayumbo, κατά την οποία απελευθερώθηκαν δύο ταύροι στους δρόμους της πόλης.

Στο βίντεο φαίνονται τρεις παρευρισκόμενοι να προσπαθούν να γλιτώσουν από τον ταύρο με το όνομα Mosquetero. Οι δύο κατάφεραν να σκαρφαλώσουν στα κάγκελα ενός παραθύρου, όμως ο τρίτος, ένας 57χρονος κάτοικος της περιοχής, δεν πρόλαβε. Το ζώο τον χτύπησε αρχικά στο πόδι, ρίχνοντάς τον στο έδαφος, και στη συνέχεια του επιτέθηκε ξανά με τα κέρατά του, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.