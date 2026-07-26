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ΔΙΕΘΝΗ

Γαλλία και Ισπανία στις φλόγες: Πάνω από 325.000 εκκενώσεις – Οι πυρκαγιές απειλούν το Μπορντό

Δραματική είναι η κατάσταση σε Γαλλία και Ισπανία, όπου οι γιγάντιες δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν την καταστροφική τους πορεία.

Γαλλία και Ισπανία στις φλόγες: Πάνω από 325.000 εκκενώσεις – Οι πυρκαγιές απειλούν το Μπορντό
Φωτογραφία που παραχωρήθηκε από την Πυροσβεστική και Υπηρεσία Διάσωσης της Ζιρόντ (SDIS33) απεικονίζει πυροσβεστικό πλήρωμα να αναπτύσσεται για την αντιμετώπιση της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που εξαπλώνεται στην περιοχή Αρές (Arès), στη νοτιοδυτική Γαλλία, αργά το βράδυ της 25ης Ιουλίου 2026 (δόθηκε στη δημοσιότητα στις 26 Ιουλίου 2026). Φωτογραφία: EPA / DAMIEN REMBERT / SDIS33 – HANDOUT
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Γάλλοι και Ισπανοί πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές που μαίνονται σε πολλές περιοχές των δύο χωρών, με τις Αρχές να προχωρούν σε μαζικές εκκενώσεις και να ενισχύουν διαρκώς τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στη Ζιρόντ, στις γαλλικές ακτές του Ατλαντικού, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα μέσα στη νύχτα, έχοντας ήδη αποτεφρώσει 420.000 στρέμματα. Το πύρινο μέτωπο βρίσκεται πλέον σε απόσταση μόλις 15 χιλιομέτρων από τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί, προς το παρόν, απόφαση για εκκένωση της πόλης.

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Φωτογραφία
Φωτογραφία που παραχωρήθηκε από την Πυροσβεστική και Υπηρεσία Διάσωσης της Ζιρόντ (SDIS33) δείχνει πυροσβέστες να αναπτύσσονται για την αντιμετώπιση της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που εξαπλώνεται στην περιοχή Αρές (Arès), στη νοτιοδυτική Γαλλία, αργά το βράδυ της 25ης Ιουλίου 2026 (δόθηκε στη δημοσιότητα στις 26 Ιουλίου 2026). Φωτογραφία: EPA / DAMIEN REMBERT / SDIS33 – HANDOUT

Η μεγαλύτερη επιχείρηση εκκένωσης στη Γαλλία σε καιρό ειρήνης

Σύμφωνα με τη γαλλική κυβέρνηση, στην περιοχή του Μπορντό βρίσκεται πιθανότατα σε εξέλιξη η μεγαλύτερη επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη Γαλλία σε καιρό ειρήνης.

Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 220.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στη Ζιρόντ, ενώ νέες εκκενώσεις διατάχθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε αρκετούς δήμους της μητροπολιτικής περιοχής του Μπορντό, όπου ζουν περίπου 850.000 κάτοικοι.

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Κάτοικοι και τουρίστες που απομακρύνθηκαν από τα χωριά τα οποία επλήγησαν από τις δασικές πυρκαγιές ξεκουράζονται στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μπορντό, στη νοτιοδυτική Γαλλία, στις 26 Ιουλίου 2026. Φωτογραφία: EPA/SOPHIE GARCIA
Φωτογραφία
Κάτοικοι και τουρίστες που απομακρύνθηκαν από τα χωριά τα οποία επλήγησαν από τις δασικές πυρκαγιές ξεκουράζονται στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μπορντό, στη νοτιοδυτική Γαλλία, στις 26 Ιουλίου 2026. Φωτογραφία: EPA/SOPHIE GARCIA

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές χαρακτήρισε την κατάσταση «πολύ δυσμενή», σημειώνοντας ότι η φωτιά έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας ιδιαίτερα σφοδρή και απρόβλεπτη, δημιουργώντας ακόμη και το δικό της σύστημα ανέμων, πριν υποχωρήσει προσωρινά λίγο πριν από το ξημέρωμα.

Για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών επιχειρούν 18 εναέρια μέσα, ενώ συμμετέχει ξανά και το μεταγωγικό Airbus A400M, το οποίο έχει προσαρμοστεί για ρίψεις νερού.

Χιλιάδες πυροσβέστες στα μέτωπα

Συνολικά περισσότεροι από 4.150 πυροσβέστες επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα της Γαλλίας, με τη συνδρομή περίπου 1.500 στρατιωτών, ενώ ενεργές παραμένουν πυρκαγιές και στις περιοχές Λαντ, Βαρ, Κορσική και Άνω Άλπεις.

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Οι γαλλικές Αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένεται νέο κύμα καύσωνα.

«Δύσκολες ώρες» και στην Ισπανία

Την ίδια ώρα, η Ισπανία συνεχίζει να δίνει τη δική της μάχη με τις μεγάλες πυρκαγιές που πλήττουν περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έκανε λόγο για ιδιαίτερα δύσκολες ώρες, ζητώντας εθνική συμφωνία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Παράλληλα, ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια της «ανεκτίμητης φυσικής κληρονομιάς» της χώρας.

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Στην Ισπανία έχουν ήδη απομακρυνθεί περίπου 75.000 άνθρωποι, ενώ οι φλόγες έχουν καταστρέψει περισσότερα από 250.000 στρέμματα γης δυτικά της Μαδρίτης.

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία της χώρας, η Ισπανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια εθνικών διαστάσεων κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με ένα πύρινο μέτωπο που εκτείνεται σε μήκος περίπου 280 χιλιομέτρων.

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