Γαλλία και Ισπανία στις φλόγες: Πάνω από 325.000 εκκενώσεις – Οι πυρκαγιές απειλούν το Μπορντό

Γάλλοι και Ισπανοί πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές που μαίνονται σε πολλές περιοχές των δύο χωρών, με τις Αρχές να προχωρούν σε μαζικές εκκενώσεις και να ενισχύουν διαρκώς τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στη Ζιρόντ, στις γαλλικές ακτές του Ατλαντικού, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα μέσα στη νύχτα, έχοντας ήδη αποτεφρώσει 420.000 στρέμματα. Το πύρινο μέτωπο βρίσκεται πλέον σε απόσταση μόλις 15 χιλιομέτρων από τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί, προς το παρόν, απόφαση για εκκένωση της πόλης.

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Φωτογραφία που παραχωρήθηκε από την Πυροσβεστική και Υπηρεσία Διάσωσης της Ζιρόντ (SDIS33) δείχνει πυροσβέστες να αναπτύσσονται για την αντιμετώπιση της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που εξαπλώνεται στην περιοχή Αρές (Arès), στη νοτιοδυτική Γαλλία, αργά το βράδυ της 25ης Ιουλίου 2026 (δόθηκε στη δημοσιότητα στις 26 Ιουλίου 2026). Φωτογραφία: EPA / DAMIEN REMBERT / SDIS33 – HANDOUT

Η μεγαλύτερη επιχείρηση εκκένωσης στη Γαλλία σε καιρό ειρήνης

Σύμφωνα με τη γαλλική κυβέρνηση, στην περιοχή του Μπορντό βρίσκεται πιθανότατα σε εξέλιξη η μεγαλύτερη επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη Γαλλία σε καιρό ειρήνης.

Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 220.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στη Ζιρόντ, ενώ νέες εκκενώσεις διατάχθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε αρκετούς δήμους της μητροπολιτικής περιοχής του Μπορντό, όπου ζουν περίπου 850.000 κάτοικοι. Κάτοικοι και τουρίστες που απομακρύνθηκαν από τα χωριά τα οποία επλήγησαν από τις δασικές πυρκαγιές ξεκουράζονται στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μπορντό, στη νοτιοδυτική Γαλλία, στις 26 Ιουλίου 2026. Φωτογραφία: EPA/SOPHIE GARCIA Κάτοικοι και τουρίστες που απομακρύνθηκαν από τα χωριά τα οποία επλήγησαν από τις δασικές πυρκαγιές ξεκουράζονται στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μπορντό, στη νοτιοδυτική Γαλλία, στις 26 Ιουλίου 2026. Φωτογραφία: EPA/SOPHIE GARCIA

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές χαρακτήρισε την κατάσταση «πολύ δυσμενή», σημειώνοντας ότι η φωτιά έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας ιδιαίτερα σφοδρή και απρόβλεπτη, δημιουργώντας ακόμη και το δικό της σύστημα ανέμων, πριν υποχωρήσει προσωρινά λίγο πριν από το ξημέρωμα.

Για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών επιχειρούν 18 εναέρια μέσα, ενώ συμμετέχει ξανά και το μεταγωγικό Airbus A400M, το οποίο έχει προσαρμοστεί για ρίψεις νερού.

Congratulations to the @Armee_de_lair and Sécurité Civile @SecCivileFrance for the first successful #A400M deployment to fight the wildfires in South West of France.



On July 25, a FFrench Air & Space Force A400M has been equipped with a Roll-on/Roll-off (RO-RO) firefighting… pic.twitter.com/ArWdhwUzeR— Airbus Defence (@AirbusDefence) July 26, 2026

Χιλιάδες πυροσβέστες στα μέτωπα

Συνολικά περισσότεροι από 4.150 πυροσβέστες επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα της Γαλλίας, με τη συνδρομή περίπου 1.500 στρατιωτών, ενώ ενεργές παραμένουν πυρκαγιές και στις περιοχές Λαντ, Βαρ, Κορσική και Άνω Άλπεις.

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Οι γαλλικές Αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένεται νέο κύμα καύσωνα.

🔥 Des maisons en ruines, des véhicules calcinés, de la végétation noircie: le paysage de désolation dans le village du Porge en Gironde témoigne de la violence du feu qui est désormais en lisière de la métropole de Bordeaux ⤵️ pic.twitter.com/0qJ1q6R4lV ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 26, 2026

«Δύσκολες ώρες» και στην Ισπανία

Την ίδια ώρα, η Ισπανία συνεχίζει να δίνει τη δική της μάχη με τις μεγάλες πυρκαγιές που πλήττουν περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια.

WATCH: Security camera footage captures a wildfire racing toward a home near Madrid.



Raging wildfires have forced more than 300,000 people to flee their homes across Spain and France as firefighters battle the fast-moving blazes. pic.twitter.com/iZX5Dujp9k ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 26, 2026

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έκανε λόγο για ιδιαίτερα δύσκολες ώρες, ζητώντας εθνική συμφωνία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Παράλληλα, ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια της «ανεκτίμητης φυσικής κληρονομιάς» της χώρας.

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Στην Ισπανία έχουν ήδη απομακρυνθεί περίπου 75.000 άνθρωποι, ενώ οι φλόγες έχουν καταστρέψει περισσότερα από 250.000 στρέμματα γης δυτικά της Μαδρίτης.

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία της χώρας, η Ισπανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια εθνικών διαστάσεων κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με ένα πύρινο μέτωπο που εκτείνεται σε μήκος περίπου 280 χιλιομέτρων.