Τραμπ: «Πάνω από 5 δισ. δολάρια στην ανοικοδόμηση της Γάζας μέσω του Συμβουλίου Ειρήνης»

Στο γεγονός ότι θα διατεθούν πάνω από 5 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση και τις ανθρωπιστικές ανάγκες στην Λωρίδας της Γάζας στάθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ με ανάρτησή του τόνισε πως οι αποφάσεις του θα ανακοινωθούν την Πέμπτη κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ειρήνης.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Το Συμβούλιο Ειρήνης έχει απεριόριστες δυνατότητες. Τον περασμένο Οκτώβριο, δημοσίευσα ένα Σχέδιο για τον μόνιμο τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα, και το Όραμά μας υιοθετήθηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Λίγο μετά, διευκόλυνε την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας με ρεκόρ ταχύτητας και εξασφάλισε την απελευθέρωση όλων των ζωντανών και νεκρών ομήρων.

Μόλις τον περασμένο μήνα, δύο δωδεκάδες διακεκριμένα ιδρυτικά μέλη με συνόδευσαν στο Νταβός της Ελβετίας για να γιορτάσουμε την επίσημη σύστασή του και να παρουσιάσουμε ένα τολμηρό όραμα για τους πολίτες της Γάζας και, τελικά, πολύ πέρα από τη Γάζα — την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ!

Στις 19 Φεβρουαρίου 2026, θα με συνοδεύσουν και πάλι τα μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης στο Ινστιτούτο Ειρήνης Donald J. Trump στην Ουάσιγκτον, όπου θα ανακοινώσουμε ότι τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια δολάρια για τις ανθρωπιστικές προσπάθειες και την ανοικοδόμηση της Γάζας και έχουν δεσμεύσει χιλιάδες άτομα για τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης και την Τοπική Αστυνομία, προκειμένου να διατηρηθεί η ασφάλεια και η ειρήνη για τους κατοίκους της Γάζας.

Είναι πολύ σημαντικό ότι η Χαμάς πρέπει να τηρήσει τη δέσμευσή της για πλήρη και άμεση αποστρατιωτικοποίηση. Το Συμβούλιο Ειρήνης θα αποδειχθεί ο πιο σημαντικός διεθνής οργανισμός στην ιστορία και είναι τιμή μου να υπηρετώ ως πρόεδρος του. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ.»