Τραμπ: «Μπορούμε να πείσουμε τον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία» – Η ανταλλαγή που πρότεινε ο Ζελένσκι

Στο γεγονός ότι υπάρχει τρόπος να πειστεί ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία αναφέρθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους αν πιστεύει ότι θα μπορούσε να πείσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Τραμπ απάντησε: «Ναι, μπορούμε».

Αργότερα, κατά τη διάρκεια δηλώσεων στην αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ είπε ότι πιστεύει ότι ο Ρώσος πρόεδρος «θέλει να τερματίσει τον πόλεμο». «Μίλησα μαζί του χθες για δυόμισι ώρες, συζητήσαμε πολλές λεπτομέρειες», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Θέλει να τελειώσει, νομίζω ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι θέλει να τελειώσει — τώρα πρέπει να το κάνουμε εμείς».

Ο Ζελένσκι έφτασε στον Λευκό Οίκο φορώντας μαύρο κοστούμι, αποφεύγοντας τη στρατιωτική στολή υπέρ μιας πιο επίσημης εμφάνισης.

Αργότερα, ο Τραμπ επαίνεσε την κομψή εμφάνιση του Ουκρανού ηγέτη κατά τη διάρκεια ενός διμερούς γεύματος στην αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου, αστειευόμενος: «Νομίζω ότι φαίνεται πανέμορφος με αυτό το σακάκι – ναι, πανέμορφο, ελπίζω να το προσέξει ο κόσμος. Είναι καλό, είναι στην πραγματικότητα πολύ κομψό, μου αρέσει».

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε «χρειαζόμαστε τους Tomahawk εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και χρειαζόμαστε πολλά από τα όπλα που έχουμε ήδη στείλει στην Ουκρανία. Φυσικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει για αυτά.

Ένας από τους λόγους που πρέπει να σταματήσει αυτός ο πόλεμος είναι γιατί χρειαζόμαστε κι εμείς αυτά τα όπλα. Νομίζω ότι ο πόλεμος θα έχει τελειώσει πριν χρειαστεί να μιλήσουμε ξανά για τους Tomahawk».

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Η ανταλλαγή που πρότεινε

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε μια νέα μορφή συνεργασίας, δηλώνοντας ότι η Ουκρανία μπορεί να προσφέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες «χιλιάδες drones», εφόσον η Ουάσιγκτον της επιτρέψει να χρησιμοποιήσει Tomahawk. «Γι’ αυτό μπορούμε να συνεργαστούμε – για να ενισχύσουμε και την αμερικανική παραγωγή. Έχουμε μια μεγάλη πρόταση που αφορά τα drones» είπε ο Ζελένσκι.

Όταν ρωτήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Ναι, θα μας ενδιέφερε. Αυτή τη στιγμή διαθέτουμε ήδη πολλά drones – κατασκευάζουμε τα δικά μας, αλλά αγοράζουμε και από άλλους, και η Ουκρανία φτιάχνει πολύ καλά drones».