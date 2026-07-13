Εμπρησμός στη Marfin: Πότε αναμένεται να εκδοθεί η 46χρονη στην Ελλάδα – Δημογλίδου: “Υπάρχουν και άλλοι συμμετέχοντες”

Αρχίζει άμεσα από τις βρετανικές αρχές η διαδικασία έκδοσης στην Ελλάδα της 46χρονης που κατηγορείται για συμμετοχή στον φονικό εμπρησμό στη Marfin το 2010 στο κέντρο της Αθήνας.

Η 46χρονη Ελληνίδα συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία και συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο Gatwick, όπου εργάζεται στα duty free.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, το Σάββατο ενεργοποιήθηκε η Ερυθρά Αγγελία της Interpol από τις ελληνικές Αρχές, βάσει της οποίας συνελήφθη η 46χρονη στη Μεγάλη Βρετανία, όπου κατοικεί τα τελευταία έξι χρόνια χρόνια.

Όπως δήλωσε η δικηγόρος της 46χρονης, μητέρας δύο παιδιών, η πελάτης όταν ενημερώθηκε για τις κατηγορίες εις βάρος της, για τις οποίες ισχυρίζεται πως είναι αθώα, επικοινώνησε με το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, λέγοντας τους ότι θα επιστρέψει αυτοβούλως στην Ελλάδα, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις.

Ωστόσο, οι ελληνικές αρχές ενεργοποίησαν τη διαδικασία διεθνούς αναζήτησής της μέσω ερυθράς αγγελίας της Interpol, με αποτέλεσμα η ίδια να μην μπορεί να ταξιδέψει εκτός της χώρας. Έτσι, εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις βρετανικές αρχές.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορούμενη θα παραμείνει προσωρινά κρατούμενη στη Βρετανία από δύο εβδομάδες μέχρι έναν μήνα, μέχρι να πραγματοποιηθεί η έκδοσή της στη χώρα μας.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί δύο 42χρονοι, που αναμένεται αύριο Τρίτη 14/7 να οδηγηθούν στον Ανακριτή για να απολογηθούν.

Μιλώντας σήμερα το πρωί στο ΕΡΤNews, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου επισήμανε πως η εξιχνίαση της υπόθεσης ήταν αποτέλεσμα πολύμηνης και συντονισμένης έρευνας πολλών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ίδια, η εξέλιξη της υπόθεσης «δεν πραγματοποιήθηκε εν μία νυκτί», αλλά προέκυψε ύστερα από περίπου έναν χρόνο επεξεργασίας στοιχείων από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

«Έχει συλλεχθεί αρκετό υλικό, το οποίο επεξεργαζόταν η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, ενώ το Τμήμα Ψηφιακών Πειστηρίων συνέταξε μία πολυσέλιδη έκθεση, η οποία εξηγεί ουσιαστικά γιατί οι αστυνομικοί κατάφεραν τώρα να ταυτοποιήσουν τους εμπλεκόμενους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είπε, τα στοιχεία που παραδόθηκαν στη Δικαιοσύνη οδήγησαν στην άσκηση ποινικών διώξεων και στην έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης για τους τρεις κατηγορούμενους.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ απάντησε και στα σχόλια που συνδέουν την εξέλιξη της υπόθεσης με την προεκλογική περίοδο, επισημαίνοντας ότι «η αστυνομία δεν λειτουργεί με βάση την προεκλογική περίοδο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η αστυνομία επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα εδώ και έναν χρόνο. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έλαβε εντολή από τον αρμόδιο εισαγγελέα να συνεχίσει την έρευνα, συλλέχθηκε νέο υλικό από την Αντιτρομοκρατική και το Τμήμα Ψηφιακών Πειστηρίων συνέταξε την έκθεση που οδήγησε στην άσκηση των διώξεων».

Παράλληλα, η κ. Δημογλίδου υπογράμμισε ότι η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης και πως θα πρέπει να αναμένονται οι απολογίες των κατηγορουμένων και η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κ. Δημογλίδου, μιλώντας λίγο αργότερα στον ΣΚΑΪ ξεκαθάρισε ότι οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς στη δικογραφία υπάρχουν αναφορές και σε άλλους συμμετέχοντες στην επίθεση. «Δεν μιλάμε μόνο για αυτούς τους τρεις εμπλεκόμενους. Υπάρχουν και άλλοι συμμετέχοντες στην επίθεση και για εμάς η έρευνα δεν σταματά εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα, το πρωί της Δευτέρας (13/7) ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε δηλώσεις που έκανε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, έβαλε «φρένο» στη φημολογία ότι ένα ανώνυμο email αποτέλεσε το στοιχείο-κλειδί που οδήγησε στις συλλήψεις για τη φονική επίθεση στη Marfin έβαλε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Απορώ με όλα αυτά τα μυθεύματα και τα σενάρια που στήνονται», ανέφερε, παραπέμποντας στην εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη και τονίζοντας ότι το ζητούμενο είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη μέσα στο πλαίσιο του κράτους δικαίου.

«Αντί να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα και πώς θα αποδώσουμε δικαιοσύνη, αρχίσαμε πάλι τα σενάρια. Όλα τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με αφηγήματα και εγώ στα αφηγήματα δεν απαντώ», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης περιέγραψε και τη διαδρομή της νέας έρευνας, σημειώνοντας ότι η συλλογή των στοιχείων ξεκίνησε το 2019. Όπως είπε, ο ίδιος αποχώρησε από το υπουργείο το 2020, ενώ μετά την επιστροφή του, το 2024, η δικογραφία ανατέθηκε στο ελληνικό FBI και στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών. Γεωγραφικήαναφορά

«Όχι γιατί ήρθε κάποιο email», ξεκαθάρισε, αποδίδοντας την πρόοδο της υπόθεσης στη δουλειά των αστυνομικών που επανεξέτασαν το υλικό. Επιβολήτου νόμου

«Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ καθίσαμε και δουλέψαμε δύο χρόνια. Στο τέλος, όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα», τόνισε.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναγνώρισε ότι στο παρελθόν είχαν γίνει λάθη στον χειρισμό της υπόθεσης, υπενθυμίζοντας ότι πρόσωπα που είχαν παραπεμφθεί το 2014 τελικά αθωώθηκαν.