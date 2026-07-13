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Νέα αποκάλυψη Times για το σκάνδαλο Μπαλογκάν: “Την απόφαση αναστολής την πήρε ένα άτομο, δεν ψήφησαν τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής”

Ακυρώθηκε με συνοπτικές διαδικασίες

Νέα αποκάλυψη Times για το σκάνδαλο Μπαλογκάν: “Την απόφαση αναστολής την πήρε ένα άτομο, δεν ψήφησαν τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής”
EPA
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Το Μουντιάλ 2026 σημαδεύτηκε από το σκάνδαλο της ανάκλησης της κόκκινης κάρτας που δέχθηκε ο Μπαλογκάν στο παιχνίδι των ΗΠΑ με τη Βοσνία. Ο Αμερικανός επιθετικός έδωσε το παρόν στην επόμενη φάση και συγκεκριμένα στο νοκ άουτ απέναντι στο Βέλγιο.

Σύμφωνα με τους «Times», η πειθαρχική επιτροπή της FIFA συναντήθηκε για να συζητήσει την κόκκινη κάρτα του Φολαρίν Mπαλογκάν. Ωστόσο, από τα 18 μέλη αυτής της πειθαρχικής επιτροπής, μόνο ένα άτομο πήρε την απόφαση για άρση της τιμωρίας.

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Πρόκειται  για τον Μοχάμεντ Αλ Καμάλι, πρόεδρο της πειθαρχικής επιτροπής. Η απόφαση που χρεώθηκε σε πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο αναδείχθηκε ως ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στο Μουντιάλ 2026 παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ τελικά ηττήθηκαν από το Βέλγιο με 4-1 στο ματς των “16” της διοργάνωσης

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