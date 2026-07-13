Τραγωδία στην Μπανγκόκ: Βραχυκύκλωμα σε κλιματιστικό οδήγησε στην φονική πυρκαγιά – Αναφορές για μπλοκαρισμένες εξόδου κινδύνου

Μία απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε την Κυριακή (12/7) στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης όταν γνωστή παμπ σε κεντρικό δρόμο της πόλης τυλίχθηκε στις φλόγες.

Μουσικός που βρισκόταν στην σκηνή του μπαρ υποστήριξε ότι η φωτιά ξεκίνησε κοντά στην σκηνή και εξαπλώθηκε ραγδαία σκορπίζοντας τον θάνατο. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, οι θαμώνες άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι προς τις εξόδους, όμως το κτίριο πρόλαβε αρκετούς εξ αυτών και τυλίχθηκε στις φλόγες.

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Ο απολογισμός των νεκρών βρίσκεται στους 27, ενώ 64 τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία με 22 από αυτούς να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο κυβερνήτης της Μπανγκόκ, Τσαντσάρτ Σιτιπούντ, δήλωσε ότι η εισπνοή καπνού φαίνεται να ήταν η βασική αιτία θανάτου των περισσότερων θυμάτων. «Η φωτιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα και έφτασε μέχρι την οροφή. Πιθανότατα ο καπνός ήταν η κύρια αιτία των θανάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά. Penyebab kebakaran besar yang melanda kelab malam Rong Beer Na Lat Phrao di Distrik Chatuchak, Bangkok, pada 12 Juli 2026 diduga kuat akibat korsleting atau masalah pada pemutus sirkuit (saklar) di dekat panggung, yang kemudian memicu ledakan kecil dan menyulut material dekorasi… https://t.co/89Enz3gcTW pic.twitter.com/Aah3J2y5vu— Chusnul ch💞timah (@ch_chotimah2) July 13, 2026

«Τα περισσότερα θύματα έτρεξαν προς το βάθος, προς τα αποχωρητήρια, για να σωθούν, μάταια. Ίσως εξαιτίας του πανικού, λόγω της φωτιάς και του καπνού», συνέχισε ο πρωθυπουργός Ανούτιν. Ο καπνός «πολύ γρήγορα γέμισε τον χώρο», εξήγησε.

Η θανατηφόρα πυρκαγιά πιθανώς προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε κλιματιστικό που βρισκόταν στην οροφή, σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση της Υπηρεσίας Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστροφών της Μητροπολιτικής Διοίκησης της Μπανγκόκ. #Breaking : Deadly Fire Engulfs Popular Bangkok Beer Restaurant



A massive fire broke out at 23:57 on July 12, 2026, at Rong Beer Na Ladprao, a popular restaurant and entertainment venue near Soi Ladprao 1, Chatuchak district. Flames and thick smoke spread rapidly, trapping… pic.twitter.com/HCBV1makzH— Thepagetoday (@thepagetody) July 12, 2026

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι έξοδοι κινδύνου να ήταν μερικώς φραγμένες, καθώς αρκετά θύματα εντοπίστηκαν συγκεντρωμένα κοντά σε αυτές. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας στην Μπανγκόκ.

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Ο κυβερνήτης της Μπανγκόκ, Τσαντσάρτ Σιτιπούντ, ήταν εκείνος που δήλωσε ότι τα εμπόδια στις εξόδους κινδύνου παρεμπόδισαν την εκκένωση. «Υπάρχουν δύο έξοδοι κινδύνου, η μία βρίσκεται κοντά στην κουζίνα. Υπήρχαν κιβώτια μπύρας που εμπόδιζαν τη διέλευση», ανέφερε στους δημοσιογράφους. ⚠️ GRAPHIC ⚠️

🇹🇭 A deadly fire 🔥 at Rong Beer Na Lat Phrao restaurant in #Bangkok's Chatuchak district, killed at least 27 as per local media.



🔥 Horrific video footage showed an intense blaze in the building as people tried to flee in panic as their clothes caught fire.



Many… pic.twitter.com/MQFpng8aj7 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 12, 2026

Επίσης, ανέφερε ότι υπήρχε ένα τραπέζι που εμπόδιζε την πρόσβαση στην άλλη έξοδο κινδύνου. «Πρέπει να περιμένουμε τους εγκληματολόγους να εξετάσουν τον τόπο του συμβάντος πιο προσεκτικά», πρόσθεσε.

Η εφαρμογή των κανονισμών ασφαλείας -ειδικά της πυρασφάλειας-, είναι υπερβολικά χαλαρή σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως μπαρ και νυχτερινά κέντρα, προκαλεί ανησυχίες εδώ και χρόνια στο κράτος της νοτιοανατολικής Ασίας.

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Το 2022, 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πυρκαγιάς σε ντισκοτέκ στην ανατολική επαρχία Τσονμπουρί.

Και το 2009, πυρκαγιά σε κλαμπ στη Μπανγκόκ εν μέσω των εορτασμών για το νέο έτος είχε στοιχίσει τη ζωή σε 67 ανθρώπους και είχε τραυματίσει άλλους 200 και πλέον.