Τραγωδία στην Μπανγκόκ: Βραχυκύκλωμα σε κλιματιστικό οδήγησε στην φονική πυρκαγιά – Αναφορές για μπλοκαρισμένες εξόδου κινδύνου
Τουλάχιστον 27 νεκροί και άλλοι 63 τραυματίες
Μία απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε την Κυριακή (12/7) στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης όταν γνωστή παμπ σε κεντρικό δρόμο της πόλης τυλίχθηκε στις φλόγες.
Μουσικός που βρισκόταν στην σκηνή του μπαρ υποστήριξε ότι η φωτιά ξεκίνησε κοντά στην σκηνή και εξαπλώθηκε ραγδαία σκορπίζοντας τον θάνατο. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, οι θαμώνες άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι προς τις εξόδους, όμως το κτίριο πρόλαβε αρκετούς εξ αυτών και τυλίχθηκε στις φλόγες.
Ο απολογισμός των νεκρών βρίσκεται στους 27, ενώ 64 τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία με 22 από αυτούς να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο κυβερνήτης της Μπανγκόκ, Τσαντσάρτ Σιτιπούντ, δήλωσε ότι η εισπνοή καπνού φαίνεται να ήταν η βασική αιτία θανάτου των περισσότερων θυμάτων. «Η φωτιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα και έφτασε μέχρι την οροφή. Πιθανότατα ο καπνός ήταν η κύρια αιτία των θανάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Τα περισσότερα θύματα έτρεξαν προς το βάθος, προς τα αποχωρητήρια, για να σωθούν, μάταια. Ίσως εξαιτίας του πανικού, λόγω της φωτιάς και του καπνού», συνέχισε ο πρωθυπουργός Ανούτιν. Ο καπνός «πολύ γρήγορα γέμισε τον χώρο», εξήγησε.
Η θανατηφόρα πυρκαγιά πιθανώς προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε κλιματιστικό που βρισκόταν στην οροφή, σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση της Υπηρεσίας Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστροφών της Μητροπολιτικής Διοίκησης της Μπανγκόκ.
Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι έξοδοι κινδύνου να ήταν μερικώς φραγμένες, καθώς αρκετά θύματα εντοπίστηκαν συγκεντρωμένα κοντά σε αυτές. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας στην Μπανγκόκ.
Ο κυβερνήτης της Μπανγκόκ, Τσαντσάρτ Σιτιπούντ, ήταν εκείνος που δήλωσε ότι τα εμπόδια στις εξόδους κινδύνου παρεμπόδισαν την εκκένωση. «Υπάρχουν δύο έξοδοι κινδύνου, η μία βρίσκεται κοντά στην κουζίνα. Υπήρχαν κιβώτια μπύρας που εμπόδιζαν τη διέλευση», ανέφερε στους δημοσιογράφους.
Επίσης, ανέφερε ότι υπήρχε ένα τραπέζι που εμπόδιζε την πρόσβαση στην άλλη έξοδο κινδύνου. «Πρέπει να περιμένουμε τους εγκληματολόγους να εξετάσουν τον τόπο του συμβάντος πιο προσεκτικά», πρόσθεσε.
Η εφαρμογή των κανονισμών ασφαλείας -ειδικά της πυρασφάλειας-, είναι υπερβολικά χαλαρή σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως μπαρ και νυχτερινά κέντρα, προκαλεί ανησυχίες εδώ και χρόνια στο κράτος της νοτιοανατολικής Ασίας.
Το 2022, 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πυρκαγιάς σε ντισκοτέκ στην ανατολική επαρχία Τσονμπουρί.
Και το 2009, πυρκαγιά σε κλαμπ στη Μπανγκόκ εν μέσω των εορτασμών για το νέο έτος είχε στοιχίσει τη ζωή σε 67 ανθρώπους και είχε τραυματίσει άλλους 200 και πλέον.
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