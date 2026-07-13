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Ιταλία: Σάλος με ακροδεξιό επιχειρηματία που ξυλοκόπησε μετανάστη και ανέβασε το βίντεο στο διαδίκτυο

Ο Τζουζέπε Μπαρμπόνι είναι μέλος του κόμματος "Εθνικό Μέλλον"

Ιταλία: Σάλος με ακροδεξιό επιχειρηματία που ξυλοκόπησε μετανάστη και ανέβασε το βίντεο στο διαδίκτυο
DEBATER NEWSROOM

Σοβαρές αντιδράσεις στην Ιταλία έχει προκαλέσει ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο επιχειρηματίας, Τζουζέπε Μπαρμπόνι, μέλος του ακροδεξιού κόμματος «Εθνικό Μέλλον», το οποίο συστάθηκε πριν από λίγους μήνες.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο, που ανήρτησε ο ίδιος στο διαδίκτυο, εμφανίζεται ο Μπαρμπόνι πρώτα να μιλά σε έντονο τόνο με μετανάστη ο οποίος εμποδίζει την κίνηση των αυτοκινήτων στην πόλη Σαν Μπενεντέτο ντελ Τρόντο. Έπειτα από λίγο, ο επιχειρηματίας και πρωταθλητής πολεμικών τεχνών ρίχνει τον αλλοδαπό στο έδαφος, τον ακινητοποιεί και αρχίζει να τον γρονθοκοπεί, χτυπώντας τον επανειλημμένα στο πρόσωπο και πετώντας τον, στο τέλος, στην άκρη του πεζοδρομίου.

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Η μεγάλη πλειονότητα του ιταλικού Τύπου αναφέρθηκε με επικριτικά σχόλια στο βίαιο αυτό συμβάν, το οποίο καταδίκασε, μεταξύ των άλλων, και ο κεντροδεξιός δήμαρχος του Σαν Μπενεντέτο ντελ Τρόντο, ο Νικόλα Μοτσόνι. «Λαμβάνουμε αποστάσεις από τέτοιου είδους γεγονότα, η αυτοδικία δεν αποτελεί την σωστή επιλογή», τόνισε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι το κόμμα «Εθνικό Μέλλον», με επικεφαλής τον απόστρατο στρατηγό Ρομπέρτο Βανάτσι, μεταξύ των άλλων τάσσεται υπέρ του υποχρεωτικού επαναπατρισμού των παράτυπων μεταναστών, έχει έρθει σε ανοικτή αντιπαράθεση με την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και θεωρεί την γυναικοκτονία «μια δολοφονία σαν όλες τις άλλες». Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, σε αυτή την φάση λαμβάνει το 6,2% της πρόθεσης ψήφου.

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