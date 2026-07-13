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ΔΙΕΘΝΗ

Θανατηφόρο τροχαίο στο Μεξικό: Σύγκρουση φορτηγού με οχήματα – 10 νεκροί, ανάμεσά τους και 2 παιδιά (βίντεο+φωτογραφίες)

Σε σοβαρή κατάσταση δύο μέλη της Εθνικής Φρουράς

Θανατηφόρο τροχαίο στο Μεξικό: Σύγκρουση φορτηγού με οχήματα – 10 νεκροί, ανάμεσά τους και 2 παιδιά (βίντεο+φωτογραφίες)
DEBATER NEWSROOM

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους δυο ανήλικοι, έχασαν τη ζωή τους χθες Κυριακή σε τροχαίο στη Χαλίσκο, πολιτεία του δυτικού Μεξικού, στο οποίο ενεπλάκησαν φορτηγό που μετέφερε εμπορεύματα και οχήματα ακινητοποιημένα εξαιτίας προηγούμενου τροχαίο, ανακοίνωσε η μεξικανική πολιτική προστασία.

   Το φορτηγό έπεσε πάνω σε ομάδα άμεσης επέμβασης που επιχειρούσε στον τόπο του πρώτου ατυχήματος, στην κοινότητα Οστοτιπακίγιο, προς την κατεύθυνση της Ναγιαρίτ.

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   Η πολιτική προστασία έκανε λόγο για δέκα νεκρούς, ανάμεσά τους δυο παιδιά.

   Αναφέρθηκε επίσης σε ισάριθμους τραυματίες, ανάμεσά τους δυο μέλη της Εθνικής Φρουράς σε «σοβαρή κατάσταση» καθώς και τέσσερις, πιο ελαφριά τραυματίες, που έχουν υπηκοότητα των ΗΠΑ.

   Στην πρώτη σύγκρουση είχαν εμπλακεί δυο φορτηγά που μετέφεραν εμπορεύματα.

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