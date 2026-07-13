Πέθανε στα 78 του ο διάσημος ηθοποιός Σαμ Νιλ – Ήταν πρωταγωνιστής του “Jurassic Park”

Πέθανε σε ηλικία 78 ετών ο ηθοποιός και πρωταγωνιστής της ταινίας «Jurassic Park» και της σειράς «Peaky Blinders», Σαμ Νιλ, σκορπίζοντας θλίψη στο Χόλιγουντ.

Την είδηση του θανάτου του διάσημου, Νεοζηλανδού ηθοποιού ανακοίνωσε η οικογένειά του μέσω ανάρτησης στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram. Όπως έγινε γνωστό, ο Σαμ Νιλ πέθανε στο Σίδνεϊ, έχοντας δίπλα του τους αγαπημένους του ανθρώπους.

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Αν και δεν ανακοινώθηκε η ακριβής αιτία θανάτου, ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει τα προηγούμενα χρόνια ότι είχε διαγνωστεί με λέμφωμα Τ-κυττάρων το 2022, ενώ πρόσφατα είχε δηλώσει πως η νόσος βρισκόταν σε ύφεση.

«Με βαθιά θλίψη, η οικογένεια του Σαμ Νιλ ανακοινώνει την είδηση του θανάτου του τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Ο Σαμ ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και έφυγε με την αξιοπρέπεια που χαρακτήριζε ολόκληρη τη ζωή του. Η απώλεια ήταν ξαφνική και απροσδόκητη, αλλά ευλογημένη από το γεγονός ότι ο Σαμ παρέμεινε ελεύθερος από καρκίνο. Θα θέλαμε να εκφράσουμε την βαθύτατη ευγνωμοσύνη μας στο προσωπικό του Ιδιωτικού Νοσοκομείου St Vincent’s για την απίστευτη φροντίδα που του παρείχαν» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της οικογένειάς του.





Ο Σαμ Νιλ γεννήθηκε το 1947 στη Βόρεια Ιρλανδία ως Νάιτζελ Τζον Ντέρμοτ Νιλ και σε μικρή ηλικία μετακόμισε με την οικογένειά του στη Νέα Ζηλανδία, όπου και μεγάλωσε.

Αρχικά ακολούθησε σπουδές Νομικής, όμως σύντομα αφοσιώθηκε στην υποκριτική, ξεκινώντας την επαγγελματική του πορεία στο θέατρο.

Η διεθνής αναγνώριση ήρθε στα τέλη της δεκαετίας του 1970 με την ταινία «My Brilliant Career», ενώ στη συνέχεια πρωταγωνίστησε σε παραγωγές όπως τα «The Omen III», «Possession», «The Hunt for Red October» και «The Piano» της Τζέιν Κάμπιον.

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Βέβαια, ο ρόλος που τον καθιέρωσε ήταν εκείνος του παλαιοντολόγου Δρ. Άλαν Γκραντ στο «Jurassic Park» του Στίβεν Σπίλμπεργκ το 1993, ενώ ο χαρακτήρας αυτός επέστρεψε αργότερα στα «Jurassic Park III» και «Jurassic World Dominion».

Επίσης, ο Σαμ Νιλ διατηρούσε αμπελώνα και οινοποιείο στη Νέα Ζηλανδία, ενώ παρέμενε ενεργός μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

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Τιμήθηκε με σημαντικές διακρίσεις τόσο από το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και από τη Νέα Ζηλανδία για τη συμβολή του στον χώρο της υποκριτικής, ενώ το 2022 απέκτησε τον τίτλο του Sir.

Ο θάνατός του βύθισε στο πένθος τατέσσερα παιδιά του, τα έξι εγγόνια του, ωστόσο η σπουδαία παρακαταθήκη του θα μείνει για πάντα.