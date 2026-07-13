Πλεύρης: “Η υπόθεση της Marfin δεν εγκαταλείφθηκε ποτέ – Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί κατά περίπου 33%”

Για την υπόθεση της Marfin και την πορεία των ερευνών μίλησε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, υποστηρίζοντας ότι η Πολιτεία δεν εγκατέλειψε ποτέ την προσπάθεια εξιχνίασης της πολύνεκρης επίθεσης του 2010.

Ο κ. Πλεύρης, μιλώντας στο ΕΡΤNews, για την Marfin τόνισε ότι πρόκειται για μία από τις δυσκολότερες υποθέσεις που κλήθηκαν να διαχειριστούν οι Αρχές. Όπως είπε, η πρόοδος της τεχνολογίας επέτρεψε τη συλλογή και αξιολόγηση νέων στοιχείων, τα οποία πλέον θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για όλους τους εμπλεκόμενους.

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Ο κ. Πλεύρης σημείωσε ακόμη ότι, κατά την άποψή του, όποιος εκτοξεύει μολότοφ σε κλειστό χώρο όπου βρίσκονται άνθρωποι ενεργεί με ενδεχόμενο δόλο, καθώς αποδέχεται το ενδεχόμενο να προκληθεί θάνατος.

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες επιθέσεις σε πολιτικά πρόσωπα, καταδίκασε την επίθεση που δέχθηκε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, στα Χανιά, ενώ συνέδεσε τις σύγχρονες τρομοκρατικές οργανώσεις με την ιστορική δράση της 17 Νοέμβρη, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη οργάνωση αποτέλεσε τη «μήτρα» των περισσότερων τρομοκρατικών σχηματισμών της μεταπολίτευσης.

Αναλυτικότερα, ο υπουργός καταδίκασε με ιδιαίτερα έντονη γλώσσα την πρόσφατη επίθεση που δέχθηκε η κ. Βολουδάκη χαρακτηρίζοντας τους δράστες «αλήτες» και «καθάρματα». Όπως είπε, στόχος τους ήταν μια γυναίκα που μεγαλώνει μόνη της τα τρία παιδιά της μετά τον θάνατο του συζύγου της και συνεχίζει να συμμετέχει ενεργά στην πολιτική ζωή.

Ο κ. Πλεύρης υποστήριξε ότι οι επιθέσεις αυτές προέρχονται από ακραία στοιχεία του αναρχικού χώρου, τα οποία χαρακτήρισε «εγκληματίες» και όχι πολιτικούς ακτιβιστές. Μάλιστα, συνέδεσε τη ρητορική και τη δράση τους με την τρομοκρατία της 17 Νοέμβρη, υποστηρίζοντας ότι οι σύγχρονες τρομοκρατικές ομάδες έχουν ως ιδεολογική αφετηρία την οργάνωση αυτή.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη φονική βομβιστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, λέγοντας ότι οι δράστες επιτέθηκαν στην Αφροδίτη Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα. Υποστήριξε ακόμη ότι η επίθεση με συνθήματα και απειλές στα Χανιά δυσχεραίνει τη θέση της κατηγορούμενης στην υπόθεση, καθώς οι ίδιοι οι υποστηρικτές της εμφανίζονται να συνδέονται με τη συγκεκριμένη υπόθεση μέσω των απειλητικών μηνυμάτων που ανήρτησαν.

Μειωμένες κατά 33% οι μεταναστευτικές ροές

Ο υπουργός ανέφερε ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί κατά περίπου 33%, ενώ ειδικά στην Κρήτη οι αφίξεις έχουν περιοριστεί σημαντικά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

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Όπως εξήγησε, παρά τη βελτίωση της εικόνας, η κυβέρνηση προχωρά στη δημιουργία προσωρινών χώρων υποδοχής στην Κρήτη, ώστε να πραγματοποιείται η καταγραφή και ο αρχικός έλεγχος των αφίξεων πριν από τη μεταφορά τους σε άλλες δομές της χώρας ή την επιστροφή τους στις χώρες προέλευσης.

Για τις αφίξεις από την Τουρκία έκανε λόγο για ιδιαίτερα καλή συνεργασία με τις τουρκικές αρχές, σημειώνοντας ότι οι ροές έχουν περιοριστεί αισθητά. Αντίθετα, χαρακτήρισε τη Λιβύη ως το βασικό μέτωπο, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία με τις λιβυκές αρχές παρουσιάζει βελτίωση, αλλά παραμένει εύθραυστη λόγω της αστάθειας που επικρατεί στη χώρα.

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Ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις που προκάλεσε η διάταξη για την πρόσθετη αμοιβή δικηγόρων οι οποίοι ενημερώνουν μετανάστες σχετικά με την οικειοθελή επιστροφή στις χώρες τους.

Διευκρίνισε ότι η διάταξη εξετάζεται εκ νέου μετά τις αντιδράσεις των Δικηγορικών Συλλόγων και ότι η καταβολή της συγκεκριμένης αμοιβής θα εξαρτάται από σχετική απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, ώστε να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του δικηγορικού λειτουργήματος.

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Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ενημέρωση αφορά κυρίως πολίτες χωρών με πολύ χαμηλά ποσοστά αναγνώρισης προσφυγικού καθεστώτος, για τους οποίους, όπως είπε, η αίτηση ασύλου οδηγεί κατά κανόνα σε απόρριψη και πολυετή διαδικασία κράτησης ή επιστροφής.

15.000 αιτούντες άσυλο στις δομές φιλοξενίας

Σύμφωνα με τον υπουργό, στις δομές φιλοξενίας βρίσκονται σήμερα περίπου 15.000 αιτούντες άσυλο, ενώ συνολικά εκκρεμούν 25.000 έως 27.000 αιτήσεις.

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Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασίες ανάκλησης καθεστώτος ασύλου σε περιπτώσεις όπου οι λόγοι προστασίας έχουν εκλείψει, με χαρακτηριστικό παράδειγμα πολίτες της Συρίας, μετά τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα.

Τέλος, αποκάλυψε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με ευρωπαϊκές χώρες για τη δημιουργία κέντρων επιστροφών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι εντός του 2026 θα έχει επιτευχθεί συμφωνία με τρίτη χώρα και ότι οι δομές θα μπορούσαν να τεθούν σε λειτουργία από το 2027.