Σύνοδος του ΝΑΤΟ: Ποιοι θα σηκώσουν το μεγαλύτερο βάρος της στήριξης στην Ουκρανία – Δέσμευση για βοήθεια 140 δισ. ευρώ και Patriot 

Τα κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν να στηρίξουν μακροπρόθεσμα την Ουκρανία, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να φεύγει από τη Σύνοδο στην Άγκυρα με ένα «πακέτο» 140 δισ. ευρώ στρατιωτικής βοήθειας και σχέδια για την παραγωγή Patriot.

Συγκεκριμένα, στη διακήρυξη της Συνόδου προβλέπεται μία διετής δέσμευση, αξίας τουλάχιστον 140 δισεκατομμυρίων ευρώ και συγκεκριμένα οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν να διαθέσουν 70 δισεκατομμύρια ευρώ για στρατιωτικό εξοπλισμό, βοήθεια και εκπαίδευση στην Ουκρανία το 2026.

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Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε την χορήγηση άδειας στην Ουκρανία για κατασκευή Patriot κατά την διάρκεια της συνάντησης του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.