Σύνοδος του ΝΑΤΟ: Ποιοι θα σηκώσουν το μεγαλύτερο βάρος της στήριξης στην Ουκρανία – Δέσμευση για βοήθεια 140 δισ. ευρώ και Patriot
Μετά την απόφαση για το πακέτο των 140 δισ. ευρώ και τους Patriot
Τα κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν να στηρίξουν μακροπρόθεσμα την Ουκρανία, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να φεύγει από τη Σύνοδο στην Άγκυρα με ένα «πακέτο» 140 δισ. ευρώ στρατιωτικής βοήθειας και σχέδια για την παραγωγή Patriot.
Συγκεκριμένα, στη διακήρυξη της Συνόδου προβλέπεται μία διετής δέσμευση, αξίας τουλάχιστον 140 δισεκατομμυρίων ευρώ και συγκεκριμένα οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν να διαθέσουν 70 δισεκατομμύρια ευρώ για στρατιωτικό εξοπλισμό, βοήθεια και εκπαίδευση στην Ουκρανία το 2026.
Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε την χορήγηση άδειας στην Ουκρανία για κατασκευή Patriot κατά την διάρκεια της συνάντησης του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
«Θα χορηγήσουμε άδεια για την κατασκευή πυραύλων Patriot», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ πρόσθεσε με σκωπτικό τρόπο πως «έτσι δεν θα μπορείτε να παραπονεθείτε ότι δεν σας τα δίνουμε».
«Οι Σύμμαχοι δεσμεύονται να διαθέσουν 70 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτικό εξοπλισμό, βοήθεια και εκπαίδευση για την Ουκρανία και επιβεβαιώνουν τις αρχικές δεσμεύσεις τους για διατήρηση τουλάχιστον ισοδύναμων επιπέδων το 2027» αναφέρει η δήλωση.
Το έγγραφο αναφέρει επίσης ότι το Κίεβο συμβάλλει σημαντικά στη διατλαντική ασφάλεια και ότι οι σύμμαχοι παραμένουν ενωμένοι στην «ακλόνητη υποστήριξή τους προς την Ουκρανία στην υπεράσπιση της ελευθερίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας».
Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι και ο Καναδάς παρέχουν πλέον το μεγαλύτερο μέρος της βοήθειας στην Ουκρανία μέσω διμερών και πολυμερών μηχανισμών ασφαλείας, σύμφωνα με τη δήλωση.
Τα μέλη της Συμμαχίας χαιρέτισαν επίσης την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παράσχει στην Ουκρανία μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση μέσω δανείου 90 δισεκατομμυρίων ευρώ.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Νέες προμήθειες 50 δισ.
Ταυτόχρονα, όμως, στη σύνοδο κορυφής της Άγκυρας, οι χώρες του ΝΑΤΟ ανακοίνωσαν νέες προμήθειες αξίας 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
«Δεσμευόμαστε να επεκτείνουμε τη συλλογική παραγωγική ικανότητα και να συνεργαστούμε με τη βιομηχανία για την επιτάχυνση της καινοτομίας», αναφέρει η διακήρυξη.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Συμφώνησαν επίσης να επεκτείνουν σημαντικά την αμυντική βιομηχανική παραγωγή και τη συνεργασία στην κατασκευή όπλων, όπως μετέδωσε το RBCUkraineNews.
Οι συμμετέχοντες στη σύνοδο κορυφής προσδιόρισαν τους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας για επενδύσεις:ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
- ενίσχυση της ικανότητας της Συμμαχίας να αναπτύσσει και να διατηρεί τις ένοπλες δυνάμεις της
- επίτευξη δυνατοτήτων χτυπήματος μεγάλης ακρίβειας
- ολοκληρωμένα συστήματα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας
- μη επανδρωμένα συστήματα
- προηγμένες τεχνολογίες
- δυνατότητες πληροφοριών
- διατλαντικές λύσεις cloud για στρατιωτικές επιχειρήσεις
- προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.
πηγή στην Google
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