Τραμπ: Κάλεσμα στους Αμερικανούς να φύγουν από το Ιράν

Το δικό τους κάλεσμα στους Αμερικανούς που βρίσκονται στο Ιράν να φύγουν από την χώρα έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, κατά την επίσκεψη του στο Ντιτρόιτ ο πρόεδρος των ΗΠΑ όταν ρωτήθηκε για το αν θα πρέπει οι Αμερικανοί πολίτες να φύγουν από το Ιράν απάντησε πως δεν είναι κακή ιδέα.

Παράλληλα, για τον αριθμό των νεκρών από τις διαδηλώσεις είπε πως «κανείς δεν μπόρεσε να μου δώσει έναν ακριβή αριθμό. Έχω ακούσει αριθμούς και όλοι είναι πολλοί, ακόμη και ένας είναι πολύ, αλλά έχω ακούσει πολύ χαμηλότερους αριθμούς και έχω ακούσει πολύ υψηλότερους. Θα το μάθουμε. Πιθανότατα θα έχουμε εικόνα μέσα στις επόμενες 24 ώρες». President Donald Trump issued a statement urging protesters in Iran to continue demonstrations, calling on them to document alleged abuses and saying those responsible would be held accountable, adding that assistance would be forthcoming.#NYI pic.twitter.com/HFBoytbruM— NewYork-Insight (@NewYork_Insight) January 13, 2026

Νέες δηλώσεις Τραμπ για τη «βοήθεια» στους Ιρανούς διαδηλωτές – «Θα πρέπει να το ανακαλύψετε μόνοι σας»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να διευκρινίσει τι εννοούσε με την ανάρτησή του προς τους διαδηλωτές του Ιράν ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν», λέγοντας σε δημοσιογράφους σήμερα ότι θα πρέπει να το ανακαλύψουν μόνοι τους.

«Θα πρέπει να το ανακαλύψετε μόνοι σας. Λυπάμαι», απάντησε σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε τι εννοούσε.

Τραμπ στους διαδηλωτές στο Ιράν: «Η βοήθεια είναι καθ΄οδόν»

Νωρίτερα, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε μεταξύ άλλων πως η βοήθεια από τις ΗΠΑ είναι στον δρόμο.

«Ιρανοί Πατριώτες, ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΥΕΣΤΕ – ΠΑΡΤΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΑΣ!!! Κρατήστε τα ονόματα των δολοφόνων και των κακοποιητών. Θα πληρώσουν ένα μεγάλο τίμημα.

Έχω ακυρώσει όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους μέχρι να ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ η παράλογη δολοφονία διαδηλωτών. Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ. MIGA!!!» ανέφερε.