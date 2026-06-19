Στον “αέρα” οι τεχνικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στη Γενεύη – Ανέβαλε στο παράα πέντε το ταξίδι ο Βανς, δεν πάνε λόγω Λιβάνου οι Ιρανοί

Στον αέρα βρίσκονται οι τεχνικές συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, προτού καλά καλά αρχίσουν, με το κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές να βαραίνει, παρά την υπογραφή της προσωρινής συμφωνίας.

Οι συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο παραβιάζουν έναν από τους βασικούς όρους του Μνημονίου Κατανόησης που υπέγραψαν Ουάσινγκτον και Τεχεράνη, με αποτέλεσμα να αναβληθεί η προγραμματισμένη για σήμερα στην Ελβετία έναρξη των τεχνικών συνομιλιών.

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Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ανέβαλε το ταξίδι του στη Λουκέρνη, ενώ ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ είναι έτοιμη να αναχωρήσει με την πρώτη δυνατή ευκαιρία.

Και η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι της στην Ελβετία, εξαιτίας της συνέχισης των ισραηλινών επιθέσεων στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα το τηλεοπτικό δίκτυο Al Mayadeen με έδρα τον Λίβανο, το οποίο πρόσκειται στη Χεζμπολάχ.

Οι συνομιλίες που σχεδιάζονταν για σήμερα ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας δεν θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με δήλωση του ελβετικού υπουργείου Εξωτερικών.

Κι όλα αυτά την ώρα που οι ΗΠΑ προσπαθούν να παρουσιάσουν το μνημόνιο ως μεγάλη νίκη και το Ιράν προειδοποιεί ότι έχει ήδη έτοιμο σχέδιο απάντησης σε περίπτωση αμερικανικής παραβίασης.

Αναβλήθηκε το ταξίδι Βανς στη Λουκέρνη

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δεν θα αναχωρήσει τελικά για την Ελβετία ως τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (σ.σ. τοπική ώρα· ως τις 07:00 ώρα Ελλάδας) για να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις που έχουν σκοπό να κλειστεί οριστική συμφωνία με το Ιράν, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, μετά την υπογραφή της διμερούς καταρχήν συμφωνίας-πλαισίου από τους προέδρους των δυο κρατών την προηγουμένη. The White House has now confirmed that U.S. Vice President JD Vance will no longer be departing Washington tonight for technical talks Friday in Switzerland with Iran, citing “logistics” involving the delegation from Iran. This announcement follows Israel’s refusal to withdraw… pic.twitter.com/BBGiOotJxs ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 19, 2026

«Τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί», πάντως «η αμερικανική αντιπροσωπεία είναι προετοιμασμένη να αναχωρήσει με την πρώτη ευκαιρία».

Ωστόσο, οι λεπτομέρειες «αυτών των διαπραγματεύσεων δεν ήταν ποτέ απλές ούτε προβλέψιμες» και «προς το παρόν, ο αντιπρόεδρος δεν θα αναχωρήσει απόψε», κατά την ανακοίνωση της αμερικανικής προεδρίας.

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Ο κ. Βανς είχε πει νωρίτερα ότι η αντίστροφη μέτρηση ως την παρέλευση της προθεσμίας 60 ημερών για την επίτευξη τελικής συμφωνίας ειρήνης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν άρχισε χθες κι ότι ανέμενε να μεταβεί στην Ελβετία «αυτό το σαββατοκύριακο», χωρίς όμως να είναι βέβαιος.

Απειλές από το Ιράν

Την ίδια ώρα, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν προειδοποίησε ότι έχει ήδη καταρτίσει σχέδιο «αμοιβαίας απάντησης» εάν οι ΗΠΑ παραβιάσουν τη συμφωνία.

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Όπως μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, το Συμβούλιο διαμηνύει ότι δεν θα σταματήσει «μέχρι να αποκατασταθούν πλήρως τα δικαιώματα του ιρανικού έθνους». Προειδοποιεί επίσης ότι, εάν υπάρξει «οποιαδήποτε απόκλιση ή παραβίαση» από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, θα ενεργοποιηθεί προκαθορισμένο σχέδιο αντίδρασης.

Ο Τραμπ μιλά για «άνευ όρων παράδοση» του Ιράν

Πάντως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να παρουσιάζει το μνημόνιο ως νίκη. Σε συνέντευξή του στο Axios, υποστήριξε ότι η συμφωνία «πιθανότατα είναι άνευ όρων παράδοση», παρά το γεγονός ότι οι όροι της δείχνουν περισσότερο έναν προσωρινό συμβιβασμό παρά πλήρη υποχώρηση της Τεχεράνης.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι οι ΗΠΑ επικράτησαν πλήρως στο στρατιωτικό πεδίο. «Τους νικήσαμε ολοκληρωτικά στρατιωτικά» ανέφερε, προσθέτοντας ότι το μνημόνιο κατανόησης «πιθανότατα είναι άνευ όρων παράδοση». 🔋 EXCLUSIVE: On the next episode of The Axios Show, President Trump tells @marcacaputo that in the aftermath of the Iran war, there are "no limits" to his power. pic.twitter.com/QrNPh3wPX1— Axios (@axios) June 18, 2026

Ερωτηθείς τι έμαθε για τα όρια της εξουσίας του, απάντησε: «Δεν υπάρχουν όρια». Επίσης, πρόσθεσε πως οι ΗΠΑ «νίκησαν πλήρως στρατιωτικά» το Ιράν.

Παράλληλα, επικαλέστηκε τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει οι αμερικανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της κρίσης ως απόδειξη της στρατιωτικής ισχύος των ΗΠΑ. «Ποιος άλλος θα μπορούσε να κάνει έναν τέτοιο αποκλεισμό; Έκανα ναυτικό αποκλεισμό, όπου ούτε ένα πλοίο δεν κατάφερε να περάσει. Μερικά προσπάθησαν. Δεν κράτησε πολύ» δήλωσε.

Στην ίδια συνέντευξη αναγνώρισε και τον λόγο για τον οποίο επέλεξε τη συμφωνία: η συνέχιση των βομβαρδισμών θα κρατούσε κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, θα έπληττε την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και, όπως είπε, θα μπορούσε να προκαλέσει «παγκόσμια ύφεση». During an exclusive interview Thursday with The Axios Show, President Trump told Marc Caputo that he’d negotiated a deal to keep the Iran War from turning into a global economic depression, adding that yesterday’s Memorandum of Understanding (MoU) amounted to an “unconditional… pic.twitter.com/H6jQApy9qE— OSINTdefender (@sentdefender) June 19, 2026

Απαντώντας σε όσους τον κατηγορούν ότι δεν υπήρξε αρκετά σκληρός απέναντι στην Τεχεράνη, υποστήριξε ότι η μοναδική εναλλακτική θα ήταν η συνέχιση των βομβαρδισμών για εβδομάδες.

«Ο μόνος τρόπος να γίνω πιο σκληρός, είναι να μπω εκεί για άλλες δύο ή τρεις εβδομάδες και να συνεχίσω να τους βομβαρδίζω αλύπητα. Σωστά; Αλλά τι θα μας έφερνε αυτό; Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ήταν ανοιχτά» υπογράμμισε.

Ο Χαμενεΐ λέει πως ενέκρινε τη συμφωνία-πλαίσιο με τις ΗΠΑ παρά τις επιφυλάξεις

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, προσυπέγραψε χθες Πέμπτη, μολονότι μίλησε για επιφυλάξεις, τη συμφωνία-πλαίσιο που υπέγραψαν τη νύχτα η Ουάσιγκτον για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ενώ οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν από την πλευρά τους την άρση του αποκλεισμού που επέβαλαν στα λιμάνια του Ιράν.

Στην πρώτη του αντίδραση μετά την υπογραφή του «μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», ο ανώτατος ηγέτης τόνισε σε μήνυμά του ότι ενέκρινε τη συμφωνία παρότι υπήρχε και η «αντίθετη γνώμη», χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Λίβανος: Συνεχίζονται οι συγκρούσεις Χεζμπολάχ και Ισραήλ παρά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Νέες συγκρούσεις μεταξύ μαχητών της Χεζμπολάχ και ισραηλινών δυνάμεων καταγράφηκαν στον νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα της Μέσης Ανατολής.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι μαχητές της ενεπλάκησαν σε μάχες με μονάδες του ισραηλινού στρατού που επιχείρησαν να προωθηθούν από την περιοχή της Αρνούν προς την Κφαρ Τεμπνίτ, κοντά στη Ναμπάτια. Σύμφωνα με την οργάνωση, είχε προηγηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας άλλη απόπειρα προέλασης ισραηλινών δυνάμεων, η οποία, όπως υποστηρίζει, αποκρούστηκε.

Από τις 17:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) «μαχητές της Ισλαμικής Αντίστασης ενεπλάκησαν σε συγκρούσεις (…) εναντίον μονάδες του στρατού του ισραηλινού στρατού που προσπαθούσε να προωθηθεί από την πόλη Αρνούν προς την περιφέρεια της Κφαρ Τεμπνίτ», κοντά στη Ναμπάτια, σύμφωνα με ανακοίνωση της Χεζμπολάχ.

Το κίνημα είχε ήδη γνωστοποιήσει πως απώθησε τη νύχτα την απόπειρα ισραηλινών στρατευμάτων να προελάσουν προς την κοινότητα Κφαρ Τεμπνίτ, στην πρώτη ανακοίνωση αυτού του τύπου μετά την υπογραφή της αμερικανοϊρανικής συμφωνίας.

Ενώ «τις τελευταίες τέσσερις ημέρες ο εχθρικός στρατός αποπειράται να προελάσει» στον τομέα, μαχητές της Χεζμπολά τον ανάγκασαν «να υποχωρήσει και να αναπτύξει ελικόπτερα (…) κατά τη διάρκεια της νύχτας για την αεροδιακομιδή των απωλειών του», ανέφερε το σιιτικό κίνημα.

Ο Στεφάν Ντουζαρίκ, ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, επισήμανε πως οι κυανόκρανοι ανέφεραν επίσης ανταλλαγές πυρών προχθές Τετάρτη και χθες Πέμπτη.

«Παρατηρήθηκαν 143 τροχιές βλημάτων», με «119» από τις βολές να αποδίδονται «στον ισραηλινό στρατό και τις υπόλοιπες στη Χεζμπολά», ανέφερε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών στη Νέα Υόρκη.

Την προηγουμένη, παρατηρήθηκαν «364» περιπτώσεις πυρών, «330» από τα οποία αποδόθηκαν στον ισραηλινό στρατό και «34» στη Χεζμπολάχ.