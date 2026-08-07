Τραμπ: “Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει σύντομα” – Σχέδιο της Τεχεράνης για μπλόκο σε πλοία “εχθρικών χωρών” στο Ορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε σε δημοσιογράφους ότι πιστεύει πως ο πόλεμος με το Ιράν «θα τελειώσει πολύ σύντομα».

Σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα περί έλλειψης πυρομαχικών, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν «απεριόριστο απόθεμα» αλλά «πάντα θέλουν περισσότερα», σημειώνοντας: «Εφοδιάζουμε όλον τον κόσμο».

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Αναφερόμενος στην κατάσταση στην περιοχή, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι αυτή τη στιγμή «όλα είναι ανοιχτά», τονίζοντας τον ρόλο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στον αποκλεισμό.

«Έχουμε κάτι που λέγεται αποκλεισμός, υπό την ηγεσία του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, και εμείς τον ελέγχουμε. Τον ελέγχουμε τώρα, αλλά πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο να εκτοξευθεί κάτι, να συμβεί κάποιο περιστατικό ή να τοποθετηθεί μια νάρκη. Και αν υπάρχει έστω και μία νάρκη στη θάλασσα, μπορεί να δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα, γιατί κανείς δεν θέλει να ρισκάρει ένα πλοίο αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων και να χτυπήσει κατά λάθος σε νάρκη» είπε χαρακτηριστικά.

Παρά τους κινδύνους, ο Τραμπ εμφανίστηκε καθησυχαστικός, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαχειρίζονται αποτελεσματικά την κατάσταση. «Πιστεύω ότι τα πάμε πολύ καλά. Συμμετέχω προσωπικά στις διαπραγματεύσεις και θεωρώ ότι εξελίσσονται θετικά» ανέφερε.

Σε ερώτηση πότε θα μπορούσε να υπάρξει τερματισμός του πολέμου, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε λακωνικά: «Θα μπορούσε να συμβεί σύντομα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε και στις πληροφορίες περί εξάντλησης των αμερικανικών αποθεμάτων πυρομαχικών, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να διαθέτουν ουσιαστικά απεριόριστες ποσότητες ορισμένων ιδιαίτερα ισχυρών οπλικών συστημάτων. «Έχουμε ορισμένους τύπους πυρομαχικών που είναι εξαιρετικά ισχυροί και διαθέτουμε πρακτικά απεριόριστα αποθέματα. Υπάρχουν και άλλοι τύποι όπου η κατάσταση είναι λίγο πιο περιορισμένη» είπε.

πότε θα μπορούσε να υπάρξει τερματισμός του πολέμου, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε λακωνικά: «Θα μπορούσε να συμβεί σύντομα».

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Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στις πληροφορίες περί εξάντλησης των αμερικανικών αποθεμάτων πυρομαχικών, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να διαθέτουν ουσιαστικά απεριόριστες ποσότητες ορισμένων ιδιαίτερα ισχυρών οπλικών συστημάτων. «Έχουμε ορισμένους τύπους πυρομαχικών που είναι εξαιρετικά ισχυροί και διαθέτουμε πρακτικά απεριόριστα αποθέματα. Υπάρχουν και άλλοι τύποι όπου η κατάσταση είναι λίγο πιο περιορισμένη» είπε.

Το σχέδιο του Ιράν για μπλόκο σε αμερικανικά και ισραηλινά πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια ώρα, νέα κίνηση που μπορεί να κλιμακώσει περαιτέρω την ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ εξετάζει η Τεχεράνη, καθώς νομοσχέδιο προβλέπει την απαγόρευση διέλευσης πλοίων που συνδέονται με «εχθρικές χώρες», μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

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Σύμφωνα με δημοσιεύματα ιρανικών μέσων ενημέρωσης, οι Αρχές εξετάζουν νομοσχέδιο βάσει του οποίου θα μπορεί να απαγορεύεται η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ σε πλοία που συνδέονται με χώρες τις οποίες η Τεχεράνη χαρακτηρίζει «εχθρικές».

Με βάση το υπό εξέταση σχέδιο, χώρες και πρόσωπα που θεωρείται ότι έχουν προκαλέσει ζημιές στο Ιράν δεν θα μπορούν να λάβουν άδεια διέλευσης από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό έως ότου καταβληθούν αποζημιώσεις.

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Προβλέπονται επίσης οικονομικές κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τους περιορισμούς. Τα πρόστιμα θα μπορούν να φτάνουν ακόμη και το 20% της αξίας του φορτίου των πλοίων που δεν συμμορφώνονται με τους προτεινόμενους κανόνες.

Η κίνηση στρέφεται κυρίως κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ωστόσο οι επιπτώσεις της θα μπορούσαν να επεκταθούν και σε άλλες χώρες της περιοχής.

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Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό για τις ενεργειακές εξαγωγές τους και, ως εκ τούτου, ενδεχόμενοι νέοι περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα θα μπορούσαν να τις επηρεάσουν.

Το νομοσχέδιο αποτελεί ξεχωριστή πρωτοβουλία από τις συνομιλίες που διεξάγονται με το Ομάν σχετικά με τη διαχείριση της εμπορικής ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Σημειώνεται πως οι ΗΠΑ έχουν απορρίψει κατηγορηματικά οποιαδήποτε προσπάθεια του Ιράν να αποκτήσει μόνιμο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ ή να επιβάλει τέλη στα πλοία που διέρχονται από αυτά.