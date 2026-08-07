Πέθανε σε ηλικία 26 ετών η influencer Σίντνεϊ Τάουλ – Kατέγραφε τη ζωή της με τον καρκίνο

Μεγάλη θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της γνωστής influencer και σταρ του TikTok Σίντνεϊ Τάουλ, που πέθανε σε ηλικία 26 ετών, ύστερα από τριετή μάχη με σπάνια μορφή καρκίνου.

Η Σίντνεϊ Τάουλ όλα τα χρόνια μοιραζόταν με περισσότερους από ένα εκατομμύριο ακολούθους στο TikTok τον αγώνα που έδινε. Η ίδια, επί τρία χρόνια, κατέγραφε στα social media την καθημερινότητά της ως μια νέα γυναίκα που υποβαλλόταν σε χημειοθεραπεία και ζούσε με τον καρκίνο.

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26-year-old influencer Sydney Towle has passed away after a three-year battle with cancer.



Towle had shared her cancer journey on TikTok and shared early cancer detection signs with her followers.



"Rest in Peace to the best sister ever. Sydney fought so hard and was always so… pic.twitter.com/0QRzSRWo7P— Collin Rugg (@CollinRugg) August 6, 2026

Τον θάνατό της ανακοίνωσε την Πέμπτη 6/8 η οικογένειά της μέσω των λογαριασμών της στα social media, διευκρινίζοντας ότι οφειλόταν σε επιπλοκές της νόσου.

«Η Σιντ έφυγε ήρεμα χθες το βράδυ, έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια μάχης με το χολαγγειοκαρκίνωμα», ανέφερε ο αδελφός της, Όστιν, σε βίντεο στο TikTok, έχοντας στο πλευρό του τη μητέρα τους.

Η influencer έπασχε από χολαγγειοκαρκίνωμα, καρκίνο των χοληφόρων, ο οποίος είχε εξαπλωθεί και σε άλλα σημεία του σώματός της.

«Είμαστε τόσο περήφανοι για το πόσο σκληρά πάλεψε η Σίντνεϊ και για το γεγονός ότι μοιράστηκε την πορεία της με τόσους πολλούς ανθρώπους», ανέφερε η οικογένειά της.

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#SydneyTowle was diagnosed with #cholangiocarcinoma, a rare and aggressive form of #BileDuctCancer. Such a powerful loving soul called Sydney Towle.



She passed on quietly in Hospital surrounded by his family and since she was suffering from a rare Cancer, she pledged to donate… pic.twitter.com/A4c7WAL9ua— #TheRebelDemocrat (@ejnyamogo) August 7, 2026

«Ήθελε να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για τις σπάνιες μορφές καρκίνου και πίστευε με πάθος στη σημασία του να διεκδικεί κανείς ο ίδιος τη σωστή φροντίδα για την υγεία του. Θα συνεχίσουμε την παρακαταθήκη της και θα την τιμήσουμε με κάθε τρόπο που μπορούμε», πρόσθεσε.