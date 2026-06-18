Συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν: Οι 3 “κόκκινες” γραμμές του Τραμπ που έγιναν “γκρίζες” – Τι κέρδισε η Τεχεράνη

Στις Βερσαλλίες και την Τεχεράνη έπεσαν τελικά οι υπογραφές για τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν και όχι σε κάποιο τραπέζι διαπραγματεύσεων στην Ελβετία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το κείμενο της προκαταρκτικής συμφωνίας στις Βερσαλλίες, έχοντας δίπλα του τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν. Από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν έβαλε την υπογραφή του από την Τεχεράνη.

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🚨 President Donald J. Trump has SIGNED the Iran Memorandum of Understanding at Versailles in France. 🇺🇸 pic.twitter.com/JQ6qlbvFAF— The White House (@WhiteHouse) June 17, 2026

Αν και με τη συγκεκριμένη συμφωνία τερματίζονται οι εχθροπραξίες, ανοίγουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ και οι τιμές του πετρελαίου αποκλιμακώνονται, το ερώτημα που παραμένει είναι τι κέρδισαν και τι έχασαν ΗΠΑ και Ιράν.

Ο Τραμπ που υπερασπίζεται τα 14 σημεία του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις δύο χώρες, φαίνεται πως χαμήλωσε τις απαιτήσεις του, προκειμένου να καταλήξει σε συμφωνία, όπως υποστηρίζουν οι επικριτές του.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ώρες πριν την υπογραφή της συμφωνίας στο παλάτι των Βερσαλλιών, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απειλήσει το Ιράν πως αν παραβιάσει την συμφωνία, θα αρχίσει ξανά τους βομβαρδισμούς.

Πάντως, όπως αναφέρει ο ιστότοπος Axios σχετικά με την κριτική που του ασκείται, στις ΗΠΑ εκτιμάται πως με τις υποχωρήσεις και τις παραχωρήσεις που έκανε, απέδειξε πως ο πόλεμος ήταν απλά ένα δαπανηρό λάθος.

Συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν: Τι πήρε και τι έδωσε ο Τραμπ στην Τεχεράνη

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει να υποστηρίζει πως το Ιράν «δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», όμως φαίνεται να αποδέχεται ότι η Τεχεράνη μπορεί να έχει κάποιο επίπεδο εμπλουτισμού για ειρηνικούς σκοπούς. Αυτή είναι και η πρώτη υποχώρησή του, σύμφωνα με τους επικριτές του.

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Η δεύτερη “κόκκινη” γραμμή που έγινε “γκρίζα” αφορά τους πυραύλους. Οι ΗΠΑ είχαν παρουσιάσει το ιρανικό βαλλιστικό πρόγραμμα ως έναν από τους λόγους που οδήγησαν στον πόλεμο, ενώ τώρα ο Τραμπ το υποβαθμίζει. «Πρέπει να έχουν κάποιους, αφού έχουν και οι άλλοι», είπε χαρακτηριστικά.

Η τρίτη υποχώρηση αφορά τα χρήματα, καθώς η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν προβλέπει άμεσες διευκολύνσεις στις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου και ανοίγει τον δρόμο για πρόσβαση της Τεχεράνης στα “παγωμένα” κεφάλαια.

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Επιπλέον, προβλέπει ένα ευρύτερο οικονομικό πλαίσιο ύψους 300 δισ. δολαρίων, με επενδύσεις και χρηματοδότηση που ο Τραμπ επιμένει ότι δεν θα προέλθουν από αμερικανικό δημόσιο χρήμα.

Τι κερδίζουν οι ΗΠΑ

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Αποφυγή γενικευμένης σύγκρουσης στην περιοχή

Ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα

Διεθνής έλεγχος μέσω της IAEA

Σταθερότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας

Τι χάνουν οι ΗΠΑ

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Κριτική για εκτεταμένες οικονομικές παραχωρήσεις

Άρση κυρώσεων πριν από οριστική πυρηνική συμφωνία

Πολιτικό κόστος για το πακέτο ανασυγκρότησης

Εκκρεμότητες σχετικά με τον εμπλουτισμό ουρανίου

Τι κερδίζει το Ιράν

Άρση κυρώσεων και πρόσβαση σε διεθνείς αγορές

Αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων

Επανεκκίνηση πετρελαϊκών εξαγωγών

Επενδυτικές και οικονομικές ευκαιρίες

Τι χάνει το Ιράν

Δέσμευση μη απόκτησης πυρηνικών όπλων

Διεθνής εποπτεία στο πυρηνικό πρόγραμμα

Πιθανοί περιορισμοί στον εμπλουτισμό ουρανίου

Μείωση στρατηγικής πίεσης μέσω των Στενών του Ορμούζ

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί πως το μνημόνιο που υπεγράφη δεν είναι οριστική συμφωνία, παρά ένα ενδιάμεσο σχέδιο που δίνει στις δύο πλευρές περιθώριο 60 ημερών για να επιλυθούν τα δύσκολα θέματα.

Τα “αγκάθια” που παραμένουν άλυτα είναι το πυρηνικό πρόγραμμα, τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, ο μηχανισμός επιτήρησης, το καθεστώς των κυρώσεων και οι εγγυήσεις εφαρμογής.

Έτσι, η συμφωνία δημιουργεί ένα πλαίσιο προσωρινής σταθεροποίησης, με οικονομικά οφέλη για το Ιράν και στρατηγικά οφέλη για τις ΗΠΑ. Ωστόσο, το επόμενο διάστημα των διαπραγματεύσεων θεωρείται καθοριστικό για το αν η διαδικασία θα οδηγήσει σε οριστική συμφωνία ή θα παραμείνει σε αρχικό στάδιο.