Συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν: Οι 3 “κόκκινες” γραμμές του Τραμπ που έγιναν “γκρίζες” – Τι κέρδισε η Τεχεράνη
Το κείμενο που υπεγράφη εξ αποστάσεως και το "στοίχημα" των 60ν ημερών
Στις Βερσαλλίες και την Τεχεράνη έπεσαν τελικά οι υπογραφές για τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν και όχι σε κάποιο τραπέζι διαπραγματεύσεων στην Ελβετία.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το κείμενο της προκαταρκτικής συμφωνίας στις Βερσαλλίες, έχοντας δίπλα του τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν. Από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν έβαλε την υπογραφή του από την Τεχεράνη.
Αν και με τη συγκεκριμένη συμφωνία τερματίζονται οι εχθροπραξίες, ανοίγουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ και οι τιμές του πετρελαίου αποκλιμακώνονται, το ερώτημα που παραμένει είναι τι κέρδισαν και τι έχασαν ΗΠΑ και Ιράν.
Ο Τραμπ που υπερασπίζεται τα 14 σημεία του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις δύο χώρες, φαίνεται πως χαμήλωσε τις απαιτήσεις του, προκειμένου να καταλήξει σε συμφωνία, όπως υποστηρίζουν οι επικριτές του.
Υπενθυμίζεται ότι λίγες ώρες πριν την υπογραφή της συμφωνίας στο παλάτι των Βερσαλλιών, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απειλήσει το Ιράν πως αν παραβιάσει την συμφωνία, θα αρχίσει ξανά τους βομβαρδισμούς.
Πάντως, όπως αναφέρει ο ιστότοπος Axios σχετικά με την κριτική που του ασκείται, στις ΗΠΑ εκτιμάται πως με τις υποχωρήσεις και τις παραχωρήσεις που έκανε, απέδειξε πως ο πόλεμος ήταν απλά ένα δαπανηρό λάθος.
Συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν: Τι πήρε και τι έδωσε ο Τραμπ στην Τεχεράνη
Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει να υποστηρίζει πως το Ιράν «δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», όμως φαίνεται να αποδέχεται ότι η Τεχεράνη μπορεί να έχει κάποιο επίπεδο εμπλουτισμού για ειρηνικούς σκοπούς. Αυτή είναι και η πρώτη υποχώρησή του, σύμφωνα με τους επικριτές του.
Η δεύτερη “κόκκινη” γραμμή που έγινε “γκρίζα” αφορά τους πυραύλους. Οι ΗΠΑ είχαν παρουσιάσει το ιρανικό βαλλιστικό πρόγραμμα ως έναν από τους λόγους που οδήγησαν στον πόλεμο, ενώ τώρα ο Τραμπ το υποβαθμίζει. «Πρέπει να έχουν κάποιους, αφού έχουν και οι άλλοι», είπε χαρακτηριστικά.
Η τρίτη υποχώρηση αφορά τα χρήματα, καθώς η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν προβλέπει άμεσες διευκολύνσεις στις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου και ανοίγει τον δρόμο για πρόσβαση της Τεχεράνης στα “παγωμένα” κεφάλαια.
Επιπλέον, προβλέπει ένα ευρύτερο οικονομικό πλαίσιο ύψους 300 δισ. δολαρίων, με επενδύσεις και χρηματοδότηση που ο Τραμπ επιμένει ότι δεν θα προέλθουν από αμερικανικό δημόσιο χρήμα.
Τι κερδίζουν οι ΗΠΑ
Αποφυγή γενικευμένης σύγκρουσης στην περιοχή
Ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ
Δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα
Διεθνής έλεγχος μέσω της IAEA
Σταθερότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας
Τι χάνουν οι ΗΠΑ
Κριτική για εκτεταμένες οικονομικές παραχωρήσεις
Άρση κυρώσεων πριν από οριστική πυρηνική συμφωνία
Πολιτικό κόστος για το πακέτο ανασυγκρότησης
Εκκρεμότητες σχετικά με τον εμπλουτισμό ουρανίου
Τι κερδίζει το Ιράν
Άρση κυρώσεων και πρόσβαση σε διεθνείς αγορές
Αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων
Επανεκκίνηση πετρελαϊκών εξαγωγών
Επενδυτικές και οικονομικές ευκαιρίες
Τι χάνει το Ιράν
Δέσμευση μη απόκτησης πυρηνικών όπλων
Διεθνής εποπτεία στο πυρηνικό πρόγραμμα
Πιθανοί περιορισμοί στον εμπλουτισμό ουρανίου
Μείωση στρατηγικής πίεσης μέσω των Στενών του Ορμούζ
Πάντως, αξίζει να σημειωθεί πως το μνημόνιο που υπεγράφη δεν είναι οριστική συμφωνία, παρά ένα ενδιάμεσο σχέδιο που δίνει στις δύο πλευρές περιθώριο 60 ημερών για να επιλυθούν τα δύσκολα θέματα.
Τα “αγκάθια” που παραμένουν άλυτα είναι το πυρηνικό πρόγραμμα, τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, ο μηχανισμός επιτήρησης, το καθεστώς των κυρώσεων και οι εγγυήσεις εφαρμογής.
Έτσι, η συμφωνία δημιουργεί ένα πλαίσιο προσωρινής σταθεροποίησης, με οικονομικά οφέλη για το Ιράν και στρατηγικά οφέλη για τις ΗΠΑ. Ωστόσο, το επόμενο διάστημα των διαπραγματεύσεων θεωρείται καθοριστικό για το αν η διαδικασία θα οδηγήσει σε οριστική συμφωνία ή θα παραμείνει σε αρχικό στάδιο.
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