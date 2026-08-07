Ιράν: Φήμες ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρίσκεται στο “νεκροκρέβατο” σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση – “Θα μπορούσε να πεθάνει ανά πάσα στιγμή”

Το ιρανικό πρακτορείο της αντιπολίτευσης IranWire, επικαλούμενο δύο ανώνυμες πηγές κοντά στην κυβέρνηση του προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν αναφέρει ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεν έχει συναντήσει κανένα μέλος του ιρανικού υπουργικού συμβουλίου από τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις που σκότωσαν τον πατέρα και προκάτοχό του, Αλί Χαμενεΐ.

Οι πηγές ισχυρίζονται ότι «φήμες ότι βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και θα μπορούσε να πεθάνει ανά πάσα στιγμή κυκλοφορούν ευρέως στα υψηλότερα κλιμάκια του καθεστώτος».

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Μία από τις πηγές αναφέρεται ότι είπε: «Δεν θα μας εξέπληττε αν ακούγαμε σύντομα νέα ότι “μαρτύρησε“».

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση από τότε που έγινε ανώτατος ηγέτης και δεν έχουν μεταδοθεί ηχογραφήσεις των ομιλιών του – μόνο γραπτές δηλώσεις που του αποδίδονται από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκε σοβαρά και πιθανώς παραμορφώθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης που σκότωσε τον πατέρα του και παρέμεινε κρυμμένος, επικοινωνώντας με άλλα ανώτερα στελέχη του καθεστώτος μέσω μιας αλυσίδας μεσαζόντων για να αποφύγει να γίνει στόχος.

Ο ίδιος ο Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε σε συνέντευξη που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση την Τετάρτη ότι η αλληλεπίδραση με τον Χαμενεΐ είναι προς το παρόν «πολύ δύσκολη».