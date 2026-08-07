Πέθανε η δημοσιογράφος Χριστίνα Πιτουρά – Ήταν πρώην σύζυγος του Βασίλη Χιώτη

Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 64 ετών η δημοσιογράφος Χριστίνα Πιτουρά, όπως ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, εκφράζοντας την ιδιαίτερη θλίψη του.

Η Χριστίνα Πιτουρά γεννήθηκε το 1962 στο Άργος. Έπειτα από την ολοκλήρωση των γυμνασιακών της σπουδών, παρακολούθησε μαθήματα δημοσιογραφίας σε ιδιωτική σχολή. Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική της πορεία από την εφημ. «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ» τον Ιανουάριο του 1984, αρχικά ως συντάκτης ελεύθερου ρεπορτάζ και στη συνέχεια ως συντάκτης υπουργείων Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων καθώς και Δικαιοσύνης.

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Το 1986 ξεκίνησε να εργάζεται στην εφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ» ενώ το 1987 άρχισε η συνεργασία της με την εφημ. «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ», εφημερίδες στις οποίες διετέλεσε επί χρόνια συντονίστρια του ελευθέρου ρεπορτάζ και των ανταποκριτών.

Η Χριστίνα Πιτουρά αφιέρωσε όλη την επαγγελματική της πορεία στον έντυπο Τύπο και διακρίθηκε για τις δημοσιογραφικές της έρευνες και αποστολές. Εργάστηκε με αίσθημα ευθύνης, επέδειξε απαράμιλλο ζήλο στην εργασία της και χαρακτηρίστηκε από το ήθος και την συναδελφική της συμπεριφορά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στον δημοσιογράφο Βασίλη Χιώτη και στα παιδιά τους Παναγιώτη και Μαριαλένα.

Η κηδεία της, όπως επισημαίνει η ΕΣΗΕΑ, θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.