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ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Διασώθηκε 18χρονος Ρουμάνος που είχε εγκλωβιστεί σε δύσβατο σημείο στο Υψάριο

Φέρει τραύματα στο πόδι του

Θάσος: Διασώθηκε 18χρονος Ρουμάνος που είχε εγκλωβιστεί σε δύσβατο σημείο στο Υψάριο
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση μεταφοράς τραυματισμένου 18χρονου Ρουμανικής καταγωγής, από δύσβατο σημείο στο Υψάριο Θάσου.

Μεσημβρινές ώρες σήμερα, Παρασκευή 07 Αυγούστου 2026, ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για το περιστατικό.

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Μετά την κλήση του στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό του, κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θάσου.

Οι πυροσβέστες τον εντόπισαν τραυματισμένο στο πόδι και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε μεσημβρινές ώρες σήμερα Παρασκευή 07 Αυγούστου 2026.

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