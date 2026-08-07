“Γιατί οι Τούρκοι συρρέουν στα ελληνικά νησιά;” – Τούρκος δημοσιογράφος εξηγεί τους λόγους

Σε άρθρο του στην τουρκική εφημερίδα «Nefes», ο δημοσιογράφος Ντενίζ Ζεϊρέκ (Deniz Zeyrek) αναλύει τους λόγους για τους οποίους οι Τούρκοι επιλέγουν μαζικά τα ελληνικά νησιά για τις διακοπές τους.

Όπως επισημαίνει ο αρθρογράφος, η τάση αυτή οφείλεται κυρίως στις χαμηλότερες τιμές σε διαμονή και φαγητό, στα φορολογικά κίνητρα και τη βίζα εξπρές που προσφέρει η Ελλάδα, αλλά και στον υψηλό πληθωρισμό της Τουρκίας που καθιστά τα τουρκικά θέρετρα απλησίαστα.

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Παράλληλα, τονίζει τη σημασία του θετικού και φιλόξενου κλίματος στα ελληνικά νησιά, σε αντίθεση με την καθημερινή ένταση που επικρατεί στη χώρα του.

Στο κείμενό του με τίτλο «Γιατί οι Τούρκοι συρρέουν στα ελληνικά νησιά;», ο Ζεϊρέκ παρουσιάζει την εντυπωσιακή αύξηση της τουριστικής κίνησης από την Τουρκία προς την Ελλάδα. Όπως σημειώνει, το 2025 πάνω από 1,5 εκατομμύριο Τούρκοι πραγματοποίησαν συνολικά 2,6 εκατομμύρια επισκέψεις στα ελληνικά νησιά, δαπανώντας περισσότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι εκτιμήσεις δείχνουν νέα αύξηση της τάξης του 25%-30% για το 2026.

Ο αρθρογράφος εξηγεί ότι η επιτυχία της Ελλάδας δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα στρατηγικού σχεδιασμού που ξεκίνησε μετά την οικονομική κρίση του 2009. Η ελληνική πολιτεία στήριξε τον τουρισμό μειώνοντας τον ΦΠΑ στην εστίαση και τη διαμονή στο 13%, ενώ παράλληλα εφάρμοσε επιπλέον εκπτώσεις ΦΠΑ σε ακριτικά νησιά όπως η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Κως.

Η καθιέρωση της βίζας στην πύλη (express visa) το 2024 μετέτρεψε τις τουρκικές παράκτιες πόλεις σε άμεση δεξαμενή επισκεπτών. Παράλληλα, το χαμηλό κόστος και η μικρή διάρκεια των ακτοπλοϊκών διαδρομών δημιουργούν στους ταξιδιώτες την αίσθηση μιας απλής μετακίνησης στην απέναντι ακτή. Οι αυστηροί έλεγχοι στις τιμές, η απουσία χρεώσεων για στάθμευση ή πρόσβαση στις παραλίες και η προσιτή ενοικίαση οχημάτων ενισχύουν την εικόνα μιας ποιοτικής αλλά οικονομικής εμπειρίας, τονίζει ο Τούρκος αρθρογράφος.

Στον αντίποδα, σημειώνει, η τουριστική αγορά της Τουρκίας επιβαρύνεται από τον υψηλό πληθωρισμό στα τρόφιμα, τα αυξημένα λειτουργικά έξοδα και τη συγκράτηση των ισοτιμιών, γεγονός που κάνει τις εγχώριες τιμές σε ξένο νόμισμα να υπερβαίνουν συχνά εκείνες του εξωτερικού. Συγκρίνοντας ένα τριήμερο ταξίδι στη Σάμο με τη διαμονή σε ένα αντίστοιχο ξενοδοχείο στη Μαρμαρίδα, ο Ζεϊρέκ, διαπιστώνει ότι το συνολικό κόστος στην Ελλάδα ήταν σχεδόν το μισό, προσφέροντας παράλληλα υψηλότερη ποιότητα.

Καταλήγοντας, ο αρθρογράφος επισημαίνει ότι, πέρα από το οικονομικό σκέλος, καθοριστικό ρόλο παίζει και το ψυχολογικό κλίμα.

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Σε αντίθεση με την καθημερινή ένταση, τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και την αρνητική ενέργεια που επικρατούν στην Τουρκία, τα ελληνικά νησιά προσφέρουν στους επισκέπτες ένα περιβάλλον ηρεμίας, ευγένειας και χαράς, κάνοντας τις διακοπές μια πραγματικά αναζωογονητική εμπειρία.